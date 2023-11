Cắt bỏ thành công bán phần tử cung do có nhiều khối u lớn, nguy hiểm

Chị Nguyễn Thị Lê (43 tuổi, Lào Cai) đến khám do thời gian gần đây xuất hiện tình trạng rong kinh kéo dài gần 20 ngày, đau bụng vùng hạ vị khiến cho cơ thể mệt mỏi, xanh xao. Qua chia sẻ, chị Lê cho biết, đã phát hiện khối u xơ tử cung và lạc nội mạc tử cung buồng trứng vào 2 năm trước.

Ở thời điểm đó, dù đã được các bác sĩ tư vấn phẫu thuật, nhưng vì điều kiện hoàn cảnh cá nhân chưa cho phép nên chị có nguyện vọng tạm thời theo dõi định kỳ kết hợp với điều trị nội khoa. Thời gian đầu, nhận thấy thuốc đáp ứng tốt và khối u được kiểm soát khá hiệu quả.

Cho đến đầu năm nay, thời kỳ tiền mãn kinh khiến cơ địa chị có nhiều sự thay đổi, việc điều trị bằng thuốc không còn hiệu quả như trước đây. Nghiêm trọng hơn, chị Lê gặp tình trạng rong kinh kéo dài, kèm theo đau bụng kinh dữ dội ở mỗi chu kỳ kinh, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cũng như sinh hoạt hàng ngày của chị.

Bệnh nhân nhập viện sau khi xuất hiện các triệu chứng bất thường kéo dài (Ảnh: TCI).

Tại Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc TCI, chị được bác sĩ tiến hành siêu âm và làm các xét nghiệm cần thiết. Kết quả kiểm tra cho thấy, tử cung của bệnh nhân có nhiều khối u xơ lớn, xuất hiện lạc nội mạc tử cung trong cơ tử cung và buồng trứng trái. Đồng thời, các bác sĩ còn phát hiện có khối u nang bì ở buồng trứng trái.

Qua hội chẩn, nhận định đây là một ca bệnh có tính chất phức tạp với nhiều khối u xơ, gây kết dính, bệnh nhân còn thiếu máu nặng do rong kinh kéo dài. Chị Lê đã được chỉ định phẫu thuật mở cắt bỏ tử cung bán phần và phần phụ trái, dự trù một đơn vị khối hồng cầu 350ml truyền trong mổ để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.

Bác sĩ Nguyễn Văn Hà cùng ê-kíp đang trong quá trình phẫu thuật (Ảnh: TCI).

Bác sĩ Nguyễn Văn Hà - Phó giám đốc kiêm Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc TCI cho biết, ca phẫu thuật diễn ra tỉ mỉ và cẩn trọng. Qua thăm dò ổ bụng cho thấy tử cung có kích thước to tương đương thai 12 tuần, mật độ chắc, đáy tử cung có nhiều u xơ. Khối u nang ở buồng trứng trái có kích thước 5x6cm, dạng lạc nội mạc tử cung.

Trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân, bác sĩ Nguyễn Văn Hà nhận định, đây là ca phẫu thuật phức tạp, nhưng do bệnh nhân không có điều kiện can thiệp sớm, đa u xơ đã phát triển chèn ép các tạng xung quanh. Phần phụ phải và trái dính vào tử cung và trực tràng khiến cho việc gỡ dính khó khăn. Do đó, quá trình phẫu thuật đòi hỏi thao tác tỉ mỉ, khéo léo để kiểm soát các tai biến, đảm bảo an toàn cho ca mổ.

Các khối u xơ đã được loại bỏ sau phẫu thuật (Ảnh: TCI).

Ca phẫu thuật thành công sau hơn 1 giờ đồng hồ. Bệnh nhân được theo dõi hậu phẫu tại bệnh viện, sức khỏe đã tiến triển tích cực và được xuất viện sau 3 ngày.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Hà, đối với các bệnh phụ khoa, việc phát hiện và phòng ngừa rất quan trọng. Ở giai đoạn sớm, điều trị nội khoa chỉ có tác dụng ức chế sự phát triển của khối u và giảm nhẹ các triệu chứng, không thể làm khối u biến mất.

Với các u xơ kích thước lớn hoặc đa u xơ thì cần phẫu thuật càng sớm càng tốt, tránh ảnh hưởng đến các cơ quan lân cận, các triệu chứng diễn ra nặng và nghiêm trọng gây vô sinh hoặc thậm chí là tử vong nếu không điều trị kịp thời.

"Khi điều trị phẫu thuật, chị em phụ nữ nên tìm đến các bệnh viện có trang thiết bị y tế hiện đại và đội ngũ y bác sĩ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm để đảm bảo an toàn và hiệu quả", bác sĩ Hà nhấn mạnh.

Sức khỏe bệnh nhân hồi phục tích cực sau phẫu thuật (Ảnh: TCI).

Qua trường hợp trên, bác sĩ Hà khuyến cáo chị em phụ nữ mắc u xơ tử cung, nên thực hiện theo dõi định kỳ ít nhất 6 tháng một lần hoặc tái khám khi xuất hiện bất kỳ triệu chứng cần được điều trị như cường kinh, rong kinh, tiểu rắt, hoặc tiểu buốt. Việc duy trì kiểm tra định kỳ giúp ngăn chặn sự phát triển quá mức của các khối u, từ đó giảm nguy cơ bệnh tiến triển nặng và phải tiến hành phẫu thuật khó khăn.