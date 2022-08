Cảnh báo ca mắc mới Covid-19 tăng mạnh, hơn 2.000 F0 trong ngày

Trong ngày, số mắc mới Covid-19 là 2.017 ca, nâng tổng số ca mắc từ đầu mùa dịch đến nay là 10.783.026 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.745 ca nhiễm).

Xét nghiệm Covid-19 (Ảnh minh họa).

Bộ Y tế cho biết, trong ngày có 9.668 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 9.932.712 ca.

Hiện tại, còn 39 bệnh nhân đang thở oxy, trong đó:

- Thở oxy qua mặt nạ: 34 ca

- Thở oxy dòng cao HFNC: 2 ca

- Thở máy không xâm lấn: 0 ca

- Thở máy xâm lấn: 3 ca

Trong ngày cũng ghi nhận một ca tử vong do Covid-19 tại Bình Thuận. Đến nay, tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam là 43.094 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam xếp thứ 24/227 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134/227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49(xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 1/8 có 304.531 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 246.381.970 liều.