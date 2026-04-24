Cẩn trọng với sốt xuất huyết Dengue: Thực tế từ những ca bệnh nặng tại Hải Phòng

Việc thiếu các biện pháp phòng ngừa chủ động hoặc chậm trễ trong quá trình điều trị có thể khiến bệnh chuyển biến nặng và nguy cơ dẫn đến tử vong.

Sốt xuất huyết Dengue tại Hải Phòng không còn là bệnh xâm nhập, mà trở thành bệnh lưu hành (Ảnh: Shutterstock).

Một cơn sốt làm đảo lộn cả gia đình

Tại các bệnh viện ở Hải Phòng, sốt xuất huyết Dengue không chỉ dừng lại ở những con số thống kê. Mỗi ca nhập viện đều đòi hỏi sự theo dõi sát sao từ đội ngũ y tế, cùng với đó là nỗi lo âu của gia đình trước những rủi ro về biến chứng mà căn bệnh này có thể gây ra.

Trong chương trình “Giải mã những ca bệnh nặng do sốt xuất huyết Dengue tại Hải Phòng” diễn ra mới đây, TS.BS Ngô Anh Thế, Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng, đã kể lại một trường hợp không thể quên trong quá trình công tác tại bệnh viện.

Một người bệnh 16 tuổi chỉ sốt nhẹ vài ngày, kết quả xét nghiệm ban đầu hoàn toàn bình thường nên được cho về theo dõi. Khi hết sốt, người bệnh đi học trở lại, nhưng chỉ một ngày sau đã được đưa vào bệnh viện trong tình trạng mệt lả, cô đặc máu, tràn dịch màng phổi và bụng, rơi vào tình trạng sốc sốt xuất huyết.

"Mặc dù được điều trị tích cực nhưng cháu vẫn rơi vào tình trạng sốc. Việc điều trị rất khó khăn và đại đa số các trường hợp như vậy thì nguy cơ tử vong rất cao”, TS.BS. Ngô Anh Thế (bên trái) chia sẻ tại chương trình (Ảnh: BTC).

Một trường hợp khác, người bệnh 73 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch, phải áp dụng các biện pháp hồi sức tích cực như ECMO, lọc máu, thay huyết tương, thở máy, sau đó, người bệnh bị bội nhiễm phải sử dụng thuốc kháng sinh, kháng nấm...

Theo TS.BS Ngô Anh Thế, chi phí điều trị cho những trường hợp này ước tính có thể lên tới 700 triệu đồng đến gần 1 tỷ đồng, chưa kể những khoản chi cho sinh hoạt, đi lại và sự kiệt quệ về thể lực, tinh thần của cả gia đình trong suốt quá trình chăm sóc.

Với người thân, đó không chỉ là những ngày chăm bệnh mà là cuộc chiến căng thẳng kéo dài. Với đội ngũ y bác sĩ, đó cũng là những đêm trắng không nghỉ, là nỗ lực giành giật sự sống cho người bệnh. Sốt xuất huyết Dengue có thể khiến một gia đình đang yên bình bỗng trở nên chao đảo chỉ trong tích tắc.

Chú ý biểu hiện của người thân - nhận diện dấu hiệu cảnh báo từ cơ thể

Sốt xuất huyết Dengue thường diễn tiến qua ba giai đoạn: giai đoạn sốt (ngày 1-3), giai đoạn nguy hiểm (ngày 3-7), và giai đoạn hồi phục (ngày 7-10). Theo TS.BS Ngô Anh Thế, đáng lo là giai đoạn nguy hiểm thường rơi vào ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 của bệnh, lúc người bệnh hạ sốt, khiến nhiều người lầm tưởng mình đã khỏi.

Chính cảm giác “đã ổn” do hết sốt khiến việc theo dõi dễ bị lơi lỏng, trong khi bên trong cơ thể, virus Dengue vẫn tiếp tục tấn công, gây thoát huyết tương, cô đặc máu, có thể dẫn đến sốc sốt xuất huyết, xuất huyết nặng, suy đa tạng nặng (tim, gan, thận, não...), đây là những biến chứng nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng người bệnh.

TS.BS Ngô Anh Thế khuyến cáo về giai đoạn nguy hiểm của bệnh sốt xuất huyết Dengue - thời điểm người bệnh dễ chủ quan nhất (Ảnh: BTC).

Các bác sĩ khuyến cáo, những dấu hiệu cảnh báo quan trọng cần được nhận diện sớm gồm: đau bụng nhiều và liên tục, vật vã, lừ đừ, li bì, nôn ói nhiều, chảy máu chân răng, chảy máu mũi, nôn ra máu, đi ngoài phân đen hoặc máu...

Việc phát hiện sớm và đưa người bệnh đến khám kịp thời tại các cơ sở y tế trong giai đoạn này có thể quyết định kết quả điều trị, giúp giảm nguy cơ tử vong. Những nhóm nguy cơ cao, như trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người có bệnh nền (tim mạch, tiểu đường, béo phì…) cần được theo dõi đặc biệt sát sao, bởi đây là những đối tượng dễ diễn tiến nặng hơn khi mắc bệnh.

Phòng bệnh từ sớm để bảo vệ chính mình và gia đình

Sốt xuất huyết Dengue có thể xảy đến với bất kỳ ai, ở bất cứ đâu. Chủ động phòng bệnh chính là cách hiệu quả nhất để bảo vệ bản thân và người thân yêu.

Tại buổi tọa đàm, ThS.BS.CKII Đồng Trung Kiên, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hải Phòng khuyến cáo, biện pháp cơ bản nhưng hiệu quả nhất là ngăn muỗi sinh sản và tránh bị muỗi đốt. Diệt lăng quăng, diệt muỗi và loại bỏ các vật chứa nước đọng quanh nhà, phát quang bụi rậm giúp cắt đứt nguồn lây.

Cùng với đó, mỗi người nên duy trì thói quen ngủ màn kể cả ban ngày, mặc quần áo dài tay, sử dụng hương xua muỗi hoặc kem chống muỗi. Khi có dấu hiệu nghi ngờ, cần theo dõi sức khỏe sát sao, đến cơ sở y tế kịp thời để được chẩn đoán và điều trị sớm nhất.

Bên cạnh đó, theo các chuyên gia, người dân hiện nay có thể chủ động phòng bệnh bằng tiêm chủng, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và giảm nguy cơ gặp biến chứng nặng.

Theo khuyến cáo, người bệnh từng mắc sốt xuất huyết Dengue vẫn nên tiêm phòng để ngăn ngừa các tuýp huyết thanh virus còn lại để tiếp tục bảo vệ sức khỏe (nên tiêm sau ít nhất 6 tháng kể từ khi mắc bệnh).