Can thiệp kịp “thời gian vàng”, Vinmec Đà Nẵng cứu sống du khách Mỹ bị nhồi máu cơ tim cấp

Bệnh nhân là ông Stephen (quốc tịch Mỹ), nhập viện trong tình trạng đau ngực dữ dội khi đang chạy bộ, kèm buồn nôn, vã mồ hôi lạnh và khó thở. Tại thời điểm tiếp nhận, bệnh nhân hốt hoảng, lo lắng, huyết áp 170/100 mmHg, mạch chậm 55 lần/phút.

Ngay thời điểm nhập viện, bệnh nhân được đo điện tâm đồ, kết quả ghi nhận hình ảnh ST chênh lên ở các chuyển đạo trước tim, gợi ý nhồi máu cơ tim cấp. Ngay lập tức, khoa Cấp cứu Vinmec Đà Nẵng đã kích hoạt “Quy trình cấp cứu nhồi máu cơ tim” (STEMI Code). Sau 5 phút, các chuyên khoa liên quan đã được huy động đến phòng can thiệp mạch vành (DSA) nhằm rút ngắn tối đa thời gian can thiệp.

Bệnh nhân được xử trí theo phác đồ chuẩn, ổn định tình trạng ban đầu, theo dõi sát các chỉ số sinh tồn và nhanh chóng chuyển đến phòng DSA. Kết quả chụp cho thấy, động mạch liên thất trước (LAD) bị tắc đến 99%, nguy cơ tử vong cao nếu không được tái thông kịp thời.

Ê-kíp can thiệp tim mạch do ThS.BS Phạm Văn Hùng - Trưởng kíp can thiệp, BS.CKII Nguyễn Quốc Việt - bác sĩ can thiệp tim mạch và BS Nguyễn Thái Trí - Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu trực tiếp phối hợp thực hiện đã tiến hành can thiệp mạch vành qua da, đặt stent tái thông dòng máu, giúp hạn chế tối đa tổn thương cơ tim. Ca can thiệp đã diễn ra thuận lợi.

Ê-kíp can thiệp tim mạch của Bệnh viện Vinmec Đà Nẵng đã kịp thời cứu sống bệnh nhân người Mỹ bị nhồi máu cơ tim cấp (Ảnh: BVCC).

ThS.BS Phạm Văn Hùng cho biết: “Nhồi máu cơ tim cấp là tình trạng tối cấp, mỗi phút trôi qua đều làm tăng nguy cơ tổn thương cơ tim và tử vong. Việc kích hoạt quy trình STEMI Code ngay khi tiếp nhận giúp chúng tôi rút ngắn tối đa thời gian từ cửa viện đến can thiệp, mang lại cơ hội sống cho người bệnh”.

Sau can thiệp, bệnh nhân được theo dõi tại khoa điều trị nội trú tim mạch trong tình trạng ổn định, hết đau ngực, điện tâm đồ cải thiện rõ rệt. Sau 4 ngày, bệnh nhân xuất viện trong tình trạng sức khỏe tốt.

Theo BS Nguyễn Thái Trí, thành công của ca bệnh là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa trong hệ thống cấp cứu tim mạch khép kín, từ tiếp nhận, chẩn đoán, can thiệp đến hồi sức. Điều này cho phép bệnh nhân được điều trị kịp thời, hạn chế các biến chứng nguy hiểm xảy ra tức thì và về sau này.

Tại Bệnh viện Vinmec Đà Nẵng, quy trình cấp cứu nhồi máu cơ tim được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế, cho phép kích hoạt nhanh, huy động đa chuyên khoa và thực hiện can thiệp mạch vành kịp thời trong “thời gian vàng” cho người bệnh.

Việc điều trị thành công cho bệnh nhân người Mỹ tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn, hệ thống trang thiết bị hiện đại và vai trò của Vinmec Đà Nẵng trong mạng lưới cấp cứu tim mạch khu vực miền Trung, mang lại sự an tâm cho người dân và du khách quốc tế khi tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu, chất lượng cao.