Ngày 11/3, các chuyến bay trải nghiệm trực thăng ngắm TPHCM từ trên cao đã cất cánh tại sân bay Vũng Tàu (phường Tam Thắng), đánh dấu sự trở lại của dự án sau 4 năm tạm dừng kể từ thời điểm khảo sát đầu tiên. Trước đó, các đơn vị lữ hành đã cùng ngồi lại, ký kết phát triển thêm sản phẩm này.

Dự án trải nghiệm trực thăng ngắm TPHCM từ trên cao chính thức khởi động lại sau 4 năm tạm dừng (Ảnh: MM).

Trực thăng du lịch không còn đáp ở bệnh viện

Thông tin với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó Tổng giám đốc đơn vị phối hợp cùng Công ty Trực thăng miền Nam triển khai các chuyến bay ngắm cảnh đầu tiên - cho biết 4 năm trước, các bên đã tổ chức bay thử nghiệm.

Thời điểm trên, Công ty Trực thăng miền Nam chịu trách nhiệm về lịch trình bay, an toàn bay và các quy định bay của Bộ Quốc phòng; Sở Du lịch TPHCM giữ vai trò kết nối các doanh nghiệp du lịch. Còn Bệnh viện Quân y 175 hỗ trợ sân đỗ trực thăng và an toàn y tế cho hành khách.

Tượng Chúa dang tay, biểu tượng của vùng biển Vũng Tàu qua góc nhìn từ trực thăng (Ảnh: Hoàng Lê).

Khi khởi động lại dự án, điểm đáp trực thăng du lịch đã được chuyển từ Bệnh viện Quân y 175 về sân bay Vũng Tàu. Khu vực bãi đáp trực thăng tại đây có diện tích rộng và được thiết kế chuyên biệt; có đầy đủ các bước kiểm tra an ninh, kiểm tra hành lý, hướng dẫn hành khách trước khi lên máy bay.

Ngoài ra, các chuyến bay đều được bảo hiểm theo đúng quy định của ngành hàng không quốc tế.

Đảm bảo an toàn y tế thế nào khi trở lại?

Về an toàn y tế khi trực thăng du lịch không còn đáp ở bệnh viện - một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm - ông Mẫn cho biết, trước mỗi chuyến bay, du khách đều phải khai báo thông tin sức khỏe.

Các công ty lữ hành sẽ cung cấp đầy đủ các quy định an toàn bay bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh để du khách nắm rõ trước khi tham gia. Trong quá trình tiếp nhận khách, nhân viên cũng sẽ hỏi trước về các vấn đề sức khỏe, đặc biệt với người lớn tuổi hoặc những người có bệnh lý đặc biệt.

Các chuyến du lịch trực thăng sẽ cất cánh từ sân bay Vũng Tàu, thay vì sử dụng sân đáp của Bệnh viện Quân y 175 như dự kiến trước đây (Ảnh: Hoàng Lê).

“Do đặc thù của trực thăng có độ ồn khá lớn, dù hành khách được trang bị tai nghe chống ồn nhưng vẫn có thể gây khó chịu với một số người. Vì vậy, chúng tôi khuyến khích du khách lần đầu nên trải nghiệm các chuyến bay ngắn khoảng 15 phút, sau đó mới tiếp tục hành trình dài hơn nếu thấy phù hợp.

Trong tình huống có sự cố sức khỏe bất thường, khu vực Vũng Tàu có nhiều cơ sở y tế sẵn sàng hỗ trợ. Chúng tôi cũng đã xây dựng phương án phối hợp với các bệnh viện địa phương để xử lý kịp thời nếu có vấn đề phát sinh.

Nhìn chung, toàn bộ quy trình từ khâu tiếp nhận, sàng lọc sức khỏe cho đến vận hành chuyến bay đều được thiết kế theo tiêu chuẩn an toàn cao nhất”, ông Nguyễn Minh Mẫn khẳng định.

Những chú ý về sức khỏe khi đi trực thăng

Theo các chuyên gia y tế, người dân cần cân nhắc khi lựa chọn đường không nói chung và trực thăng nói riêng, trong trường hợp mắc một số bệnh lý đặc biệt.

Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ (AMA) đã đưa ra danh sách các bệnh hay trường hợp mà hành khách cần hạn chế, thậm chí không được phép đi trên các chuyến bay thương mại.

Một là các bệnh liên quan đến tim mạch (như suy tim mất bù; suy tim nặng; bệnh van tim; nhồi máu cơ tim; đau thắt ngực do thiếu máu cơ tim; mới bị tắc mạch máu hoặc tai biến mạch máu não, huyết áp cao).

Hai là các bệnh của đường hô hấp liên quan đến hầu họng (viêm xoang dị ứng hoặc viêm xoang nhiễm khuẩn); hen phế quản; lao phổi, viêm phổi.

Ba là các bệnh về máu, như thiếu máu nặng hoặc bệnh có nguy cơ rất cao gây chảy máu.

Bốn là các bệnh nhân mới trải qua phẫu thuật.

Năm là những người mắc các bệnh thần kinh - tâm thần. Sáu là phụ nữ có thai hơn 8 tháng.