Cần chủ động phòng bệnh vì Covid-19 chưa phải là bệnh thông thường

Việc phần lớn trường học tại nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước mở cửa đón các em học sinh, sinh viên cũng như các xí nghiệp, công ty trở lại hoạt động như trước cho thấy tín hiệu tích cực rằng công tác kiểm soát dịch bệnh của chúng ta đã thành công. Tuy nhiên, để nhận định đây là lúc có thể xem Covid-19 là một căn bệnh thông thường và dần buông lỏng các biện pháp chủ động phòng bệnh thì chưa phải. Lý do được nhiều chuyên gia y tế đưa ra là vì một bệnh dịch được coi là bệnh thông thường khi hội đủ ba điều kiện: Chúng ta có thể dự đoán được số ca nhiễm ở mỗi thời điểm nhất định; bệnh cần tạo được miễn dịch cộng đồng; và ngành y tế có khả năng khống chế được dịch.

Xét theo thực tế, số ca mắc mới ở nước ta đang tăng nhanh, số bệnh nhân nguy kịch, tử vong do Covid-19 cũng có xu hướng đi lên. Nhiều trường học ngay sau khi mở cửa đã phải khẩn trương xử lý các trường hợp học sinh là F0. Việc lây lan dịch tại các doanh nghiệp cũng không hề ít. Hiện, chúng ta chưa thể dự đoán được tình hình dịch bệnh sắp tới đây sẽ diễn biến thế nào: Liệu số ca có còn tiếp tục tăng? Liệu biến chủng mới có xuất hiện thêm? Độc lực của chúng sẽ ở mức nào, liệu có nằm trong tầm kiểm soát của hệ thống y tế?...

Khi chưa thể rút Covid-19 khỏi danh sách bệnh truyền nhiễm nhóm A (nhóm các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng, tỷ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh) và xem nó như một bệnh thông thường, chúng ta vẫn cần giữ vững thái độ nghiêm túc phòng bệnh như trước, kể cả khi đã tiêm đến 3 mũi vaccine.

Luôn giữ vững 5K: Đeo khẩu trang, khử khuẩn tay… trong mọi hoạt động thường ngày là cách giúp chúng ta vừa vui vẻ hòa nhập nhịp sống mới, vừa thận trọng bảo vệ bản thân.

Bởi theo Nghị quyết 128/NQ-CP, cho dù cả nước tiêm vaccine cho 100% người từ 12 tuổi thì nhóm này mới chiếm 80% dân số, xét thêm hiệu lực bảo vệ của vaccine đạt khoảng 80% sẽ suy ra được chỉ có trên dưới 64% dân số được bảo vệ khỏi Covid-19. Như vậy, vẫn sẽ còn hàng triệu người có nguy cơ lây nhiễm. Nếu mỗi người không thực hiện nghiêm túc 5K, chúng ta vẫn đang tạo điều kiện để dịch lan rộng gây gián đoạn cuộc sống lần nữa.

Trong các biện pháp phòng bệnh 5K, hãy luôn đặc biệt đảm bảo bước giữ tay sạch khuẩn, vì đây là biện pháp được các chuyên gia y tế khuyến cáo là có hiệu quả rất cao trong việc cắt đứt con đường lây lan của Covid-19 cùng nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác.

Được biết, đây là hoạt động tiếp nối nằm trong chiến dịch "Vì một Việt Nam sạch khuẩn từ đôi tay" mà Aiken đã đồng hành cùng Bộ Y tế ngay trong thời gian dịch bệnh bùng phát mạnh trước đây.

Không chỉ là cầu nối lan tỏa các thông điệp phòng bệnh của Bộ Y tế đến với cộng đồng, nhãn hàng Aiken còn nổi tiếng với việc chuyên sản xuất các dòng sản phẩm sạch khuẩn thế hệ mới không làm khô da như: Xịt diệt khuẩn tay diệt 99.9% vi khuẩn, Gel rửa tay, Nước rửa tay, Sữa tắm… giúp tiêu diệt hiệu quả mầm bệnh trên da, mang lại sự tiện lợi và an toàn cho người sử dụng.

Điểm tối ưu của các dòng sản phẩm Aiken thế hệ mới chính là khả năng không gây khô da dù vẫn đảm bảo hiệu quả diệt khuẩn vượt trội, nhờ đó thích hợp cho mọi đối tượng sử dụng, từ người lớn đến trẻ em.

Thông qua hoạt động vì cộng đồng lần này, nhãn hàng Aiken mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần chủ động phòng bệnh rộng rãi đến mọi người. Thực tế, người tiêm đủ vaccine vẫn có thể nhiễm bệnh và người trẻ tuổi vẫn có nguy cơ trở nặng khi mắc Covid-19. Sức lây lan của dịch bệnh vẫn ở mức cao, một người có thể lây cho hàng chục người và điều này chỉ thực sự chậm lại khi mỗi chúng ta tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp 5K, đặc biệt là giữ tay sạch khuẩn.