Cafe Hoàng Gia giảm cân khiến bệnh nhân phải cấp cứu chứa chất cấm nguy hại

Ngày 14/4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, sản phẩm thực phẩm bổ sung Cafe Hoàng Gia có chứa chất cấm Sibutramine và Phenolphtalein nguy hại.

Hộp sản phẩm phát hiện có chứa chất cấm nguy hại.

Trước đó, sau khi có thông tin về trường hợp người phụ nữ hôn mê sau khi sử dụng sản phẩm Cafe Hoàng Gia giảm cân, Đoàn kiểm tra của Cục An toàn thực phẩm đã kiểm tra tại Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Hoàng Gia Phát (địa chỉ: Khu phố Yên Phong, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình; địa chỉ cũ: Khu 11, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Tại đây, Viện Kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia đã lấy mẫu sản phẩm thực phẩm bổ sung Cafe Hoàng Gia (số lô: 06.2022, NSX: 17/01/2022, HSD: 16/01/2025) kiểm nghiệm, ngày 7/4 có kết quả trả lời dương tính với chất cấm Sibutramin và Phenolphtalein. Cục An toàn thực phẩm đã ban hành công văn 647/ATTP-PCTTR ngày 12/4/2022 yêu cầu Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Hoàng Gia Phát và Công ty TNHH nghiên cứu và phát triển dược mỹ phẩm Thịnh Việt Pharma (tên cũ Công ty TNHH dược mỹ phẩm Lasva, địa chỉ: xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội) chấp hành Quyết định số 97/QĐ-ATTP ngày 04/4/2022 về việc thu hồi sản phẩm.

Để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, trong thời gian các cơ quan chức năng xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm cảnh báo và đề nghị người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm thực phẩm bổ sung Cafe Hoàng Gia không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Về trường hợp người phụ nữ hôn mê khi nhập viện sau 4 ngày dùng sản phẩm này, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết bệnh nhân đã ổn định.

Sản phẩm người phụ nữ sau uống 4 ngày bắt đầu có dấu hiệu hôn mê.

Đây là bệnh nhân nữ, 37 tuổi ở Gia Lâm, Hà Nội. Theo lời kể của bệnh nhân, sau khi sinh con thứ 3 chị tăng cân khá nhiều, ảnh hưởng đến vóc dáng. Một cô bạn cùng công ty giới thiệu một loại cafe giảm cân rất hiệu quả, uống một tuần có thể giảm được 4 kg. Chị đã mua một hộp (30 gói) với giá 550.000 đồng, mỗi sáng uống một gói. Cafe này có vị ngọt thơm như cafe sữa. Khi uống đến ngày thứ 3, bệnh nhân thấy mệt, cảm giác khó thở, sang ngày thứ 4, sau uống 15 phút chị có cảm giác khó thở, lạnh toát, háo nước. Thân nhiệt hạ thấp đột ngột, phải bật quạt sưởi và đắp chăn bông vẫn thấy lạnh. Cuối cùng chị rơi vào trạng thái bất tỉnh (biểu hiện bên ngoài là bị co giật toàn thân, sùi bọt mép, tiểu tiện không tự chủ).

Bệnh nhân được người nhà đưa vào Bệnh viện huyện sau đó chuyển thẳng đến Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng lơ mơ, hạ natri máu nặng, kết quả chụp cắt lớp bắt đầu thấy não bị tổn thương. Rất may mắn, sau khi nhập viện, bệnh nhân được các bác sĩ hồi sức cấp cứu, hỗ trợ hô hấp kịp thời nên tình trạng đã dần cải thiện, hiện đã hồi phục.

Sibutramine đã bị Bộ Y tế cấm sử dụng trong tân dược, thực phẩm chức năng vì những tác dụng nguy hiểm tới sức khỏe người dùng.

"Chất sibutramine có nhiều độc tính và tác dụng phụ, nguy cơ biến cố về tim mạch, đặc biệt là đột quỵ và nhồi máu cơ tim cho nên cả Cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm Mỹ và cơ quan dược phẩm châu Âu đã ngừng sử dụng từ năm 2010", BS Nguyên thông tin.

Theo BS Nguyên, giảm cân để làm đẹp là nhu cầu chính đáng của mọi người, nhất là đối với phụ nữ. Tuy nhiên, chị em không nên tin vào những lời quảng cáo có tác dụng giảm cân như "thần dược", tìm đến các sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc và chất lượng trên thị trường để nhận hậu quả đối với sức khỏe, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Cách giảm cân đúng nhất là đầu tiên người dân chúng ta phải được khám, đánh giá và tư vấn của chuyên môn y tế, điều chỉnh chế độ ăn, tập luyện phù hợp. Khi cần dùng thuốc giảm cân thì phải có bác sĩ chuyên khoa dinh dưỡng, hoặc bác sĩ nội khoa khám và kê đơn chính thức, theo dõi sử dụng an toàn.