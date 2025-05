Cách sử dụng sắt Ferrolip Baby cho trẻ mẹ cần biết

Thành phần

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ferrolip Baby là giải pháp cho trẻ thiếu sắt và hỗ trợ quá trình phát triển hồng cầu. Thành phần chính là sắt Bisglycinate, với 5mg sắt trong mỗi 1ml, giúp bổ sung lượng sắt cần thiết cho cơ thể. Ngoài ra, sản phẩm còn chứa các thành phần phụ liệu như nước, fructose, hương đào tự nhiên, và các chất điều chỉnh độ chua như citric acid và malic acid, tạo nên một công thức dễ dàng hấp thu và an toàn cho trẻ.

Sắt Ferrolip Baby - Sắt hữu cơ hấp thu tốt cho bé.

Công dụng

Ferrolip Baby có những công dụng khác biệt nhờ vào sự kết hợp của sắt Bisglycinate. Sản phẩm không chỉ cung cấp sắt cần thiết cho sự phát triển của trẻ mà còn hỗ trợ quá trình tạo hồng cầu, giúp giảm nguy cơ thiếu máu do thiếu sắt. Đây là lựa chọn cho các bé đang gặp vấn đề thiếu sắt, giúp cải thiện tình trạng sức khỏe và đảm bảo sự phát triển toàn diện của trẻ.

Đối tượng dùng và liều dùng

Sản phẩm phù hợp với những trẻ em có nhu cầu bổ sung sắt do chế độ ăn thiếu hụt hoặc do cơ thể có nhu cầu tăng cao về sắt trong các giai đoạn phát triển. Ferrolip Baby cũng hữu ích đối với trẻ em bị thiếu máu do thiếu sắt.

Liều dùng của sản phẩm được điều chỉnh theo độ tuổi của trẻ, với 1ml/ngày (tương đương 5mg sắt) dành cho trẻ 0-12 tháng, 1,5ml/ngày (tương đương 7,5mg sắt) cho trẻ từ 1-3 tuổi, và 2-2,5ml/ngày (tương đương 10-12,5mg sắt) cho trẻ 4-10 tuổi, giúp đáp ứng nhu cầu bổ sung sắt của trẻ phù hợp và an toàn.

Sắt Ferrolip Baby phù hợp với những trẻ em có nhu cầu bổ sung sắt do chế độ ăn thiếu hụt.

Mẹ cần bổ sung sắt trong các trường hợp sau:

Trẻ sinh non: các chuyên gia đã chỉ ra rằng, 80% lượng sắt dự trữ ở trẻ sơ sinh được tích lũy từ 3 tháng cuối của thai kỳ. Do vậy trẻ sinh non đối mặt với nguy cơ cao bị thiếu sắt và sự thiếu hụt này càng tăng lên khi tuổi thai giảm. Bên cạnh đó, các lần lấy máu xét nghiệm định kỳ trong phòng chăm sóc đặc biệt của trẻ sinh non cũng gây ảnh hưởng đến cân bằng sắt trong cơ thể bé. Tuy nhiên, việc sử dụng sản phẩm cần có chỉ định từ bác sĩ.

Trẻ trong giai đoạn phát triển: trong những tháng đầu đời, lượng sắt cần thiết của bé được lấy từ các kho dự trữ của bào thai và từ sữa mẹ. Tuy nhiên, sau 4-6 tháng, nhu cầu sắt của trẻ tăng cao, lượng sắt trong sữa mẹ, sữa công thức là không đủ, do đó trẻ cần bổ sung thêm qua dinh dưỡng hoặc chế phẩm bổ sung.

Trẻ biếng ăn, chậm tăng cân, rối loạn tiêu hóa: sắt là nguyên tố cấu thành nên rất nhiều enzym tiêu hóa trong cơ thể, khi trẻ không được cung cấp đủ sắt qua ăn uống, ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp các enzym tiêu hóa, trẻ ăn không ngon miệng, biếng ăn, kém hấp thu, chậm tăng cân. Điều này tạo thành vòng xoắn bệnh lý, luẩn quẩn mãi nếu không được giải quyết sớm.

Các lưu ý cần biết để sử dụng sắt Ferrolip Baby cho bé

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe sắt Ferrolip Baby.

Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng: với Ferrolip Baby, mẹ cần tuân thủ đúng liều lượng và thời gian sử dụng. Đặc biệt, không nên đột ngột tăng hoặc giảm liều một cách tự ý.

Tránh uống sắt với sữa cùng lúc: do hàm lượng canxi cao trong sữa có thể làm giảm sự hấp thu sắt tại ruột. Vì thế, nếu mẹ muốn pha loãng sắt Ferrolip Baby cho con, nước lọc hoặc nước cam nên là sự lựa chọn lý tưởng hơn

Cho bé uống sắt khi đói: để đảm bảo sắt được hấp thu tốt nhất, mẹ nên cho bé uống sắt trước khi bé ăn 1 giờ hoặc sau khi bé ăn 2 giờ.

Không nên uống sắt cùng lúc với canxi hoặc kẽm: canxi và kẽm cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình hấp thu sắt tại ruột non. Vì vậy, mẹ nên cho bé uống sắt cách xa thời gian uống canxi, kẽm ít nhất là 2 giờ.

Tăng cường thực phẩm giàu vitamin C: vitamin C giúp cải thiện quá trình hấp thu và chuyển hóa sắt. Vì thế, mẹ nên ưu tiên bổ sung vào thực đơn ăn dặm của bé các loại trái cây giàu vitamin C như cam, chanh, ổi.

Trẻ dưới 2 tuổi cần được bác sĩ chỉ định trước khi dùng.

