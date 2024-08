Cách bổ sung vitamin C tránh lãng phí và tối ưu hóa lợi ích

Những hiểu lầm khi bổ sung vitamin C

Vitamin C là một vi chất phổ biến, giúp hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, chống oxy hóa, được bổ sung hàng ngày để giúp cơ thể khỏe mạnh. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ đặc tính của vitamin C, dẫn đến việc dễ mắc phải những hiểu lầm trong quá trình sử dụng.

Hiểu lầm thường thấy là về liều lượng, dùng càng nhiều vitamin C càng tốt. Cơ thể chỉ hấp thu một lượng vitamin C nhất định và lượng dư thừa sẽ đào thải qua nước tiểu. Mặt khác, không có bằng chứng cho thấy sử dụng vitamin C với liều lượng cao sẽ tăng hiệu quả so với liều lượng được khuyến nghị.

Theo các nghiên cứu được công bố bởi NIH (Viện Y tế Quốc gia Mỹ), hàm lượng vitamin C tối đa nên bổ sung mỗi ngày là 2.000mg. Nếu vượt ngưỡng này, có thể gây ra rối loạn tiêu hóa với các triệu chứng như tiêu chảy, buồn nôn.

Không nên nạp vitamin C quá 2.000mg/ngày (Ảnh: Freepik).

Một hiểu lầm phổ biến khác là về thời gian và cách sử dụng vitamin C. Nhiều người tin rằng uống vitamin C vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày đều hiệu quả. Tuy nhiên, theo Cleveland Clinic - hệ thống y tế hàn lâm phi lợi nhuận hàng đầu thế giới, vitamin C được hấp thụ tốt nhất khi uống lúc bụng đói.

Ngoài ra, nhiều người cho rằng uống một liều cao vitamin C một lần trong ngày là đủ nhưng thực tế là cơ thể cần duy trì nồng độ các chất ở mức cân bằng. Việc tăng đột ngột nồng độ một chất nào đó có thể không tốt cho sức khỏe.

Vitamin C dễ hấp thu nhưng cũng nhanh bị đào thải. Do đó, nếu chỉ nạp một lần với liều cao thì lượng vitamin C mà cơ thể không thể hấp thu hết cũng sẽ nhanh chóng bị thải trừ. Việc này không chỉ làm cơ thể hấp thu kém hiệu quả mà còn gây lãng phí.

Các lưu ý khi nạp vitamin C

Chú ý đến hàm lượng để bổ sung vừa đủ: để việc bổ sung vitamin C phát huy được công dụng cao nhất, cần hiểu về cách thức nạp thêm vi chất này. Theo chuyên trang về chăm sóc sức khỏe WebMD (Mỹ), hàm lượng vitamin C tối đa mà người trưởng thành có thể bổ sung mỗi ngày là 2.000mg, và hàm lượng an toàn để sử dụng hàng ngày là 500mg.

Do đó, bạn cần lưu ý về liều lượng khuyến nghị để nạp đúng và đủ vitamin C cho cơ thể, tránh tình trạng dư thừa. Đặc biệt, bạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ nếu chưa hiểu rõ được nhu cầu nạp vitamin C của bản thân.

Chia nhỏ việc nạp vitamin C mỗi ngày để tránh lãng phí: để cơ thể dễ hấp thu vitamin C hơn, bạn cần lưu ý việc chia nhỏ liều lượng bổ sung vitamin C trong ngày. Bạn có thể nạp vitamin C thông qua các bữa ăn nhỏ với thực phẩm giàu vitamin C như đậu Hà Lan, kiwi, cải xoăn, ớt đỏ, dâu tây, đu đủ, dứa, …

Nếu cuộc sống bận rộn và bữa ăn không đảm bảo lượng vitamin C cần thiết, bạn có thể cân nhắc việc sử dụng thêm các thực phẩm bổ sung vitamin C. Đặc biệt là sản phẩm vitamin C có công nghệ phóng thích kéo dài trong vòng 8 tiếng để phân bổ đều lượng vitamin C cả ngày.

Nhờ cơ chế này, vitamin C sẽ được giải phóng từ từ trong dạ dày, giúp rải đều lượng vitamin C theo thời gian, duy trì nồng độ vitamin C ổn định. Điều này giúp cơ thể hấp thu và sử dụng vitamin C hiệu quả hơn, đồng thời giúp dạ dày được êm dịu, giảm thiểu nguy cơ bị đau bụng, tiêu chảy.

Acerola Cherry chứa hàm lượng lớn vitamin C trong tự nhiên (Ảnh: Nutrilite).

Bổ sung vitamin C khi bụng đói: vitamin C là chất dinh dưỡng dễ tan trong nước, được hấp thụ tốt khi uống lúc bụng đói. Vì vậy, bạn nên nạp thực phẩm giàu vitamin C hoặc dùng thực phẩm bổ sung vitamin C vào buổi sáng, 30 phút trước khi ăn hoặc 2 giờ sau bữa ăn. Tránh dùng vitamin C cùng lúc với trà, cà phê hoặc rượu và không nên nấu quá chín các loại thực phẩm chứa vitamin C để tối ưu hóa việc hấp thu.

Bổ sung vitamin C phóng thích kéo dài trong vòng 8 tiếng

NutriliteTM vitamin C Extended Release là thực phẩm bảo vệ sức khỏe được thiết kế giúp vitamin C phóng thích kéo dài trong vòng 8 tiếng từ khi đưa vào cơ thể. Sản phẩm hỗ trợ chống oxy hóa, hỗ trợ giảm lão hóa và hỗ trợ tăng cường sức đề kháng.

NutriliteTM vitamin C Extended Release chứa chiết xuất từ quả Acerola Cherry, là một trong những thực phẩm giàu vitamin C trong tự nhiên. Loại quả này hiện được canh tác tại trang trại hữu cơ của Nutrilite ở Brazil.

Sản phẩm trải qua quy trình 9 bước từ việc chọn giống cây, nuôi trồng, chiết xuất, kiểm định và đóng gói nghiêm ngặt nhằm giữ được những dưỡng chất tốt nhất từ thiên nhiên khi đến tay người dùng.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe NutriliteTM vitamin C Extended Release.

Với NutriliteTM vitamin C Extended Release, bạn không chỉ chủ động chăm sóc sức khỏe một cách hiệu quả mà còn tiện lợi trong quá trình sử dụng. Chỉ với 1 viên 500mg vitamin C mỗi ngày, giúp bổ sung vitamin C cho trẻ em từ 9 tuổi trở lên và người trưởng thành có nhu cầu bổ sung vitamin C sử dụng mỗi ngày.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe NutriliteTM vitamin C Extended Release có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 2098/2023/XNQC-ATTP. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.