Theo Motorbiscuit, trong một cảnh báo thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, TS.BS Clint Steele - chuyên khoa thần kinh, cho biết thói quen đỗ xe của một người đôi khi có thể phản ánh những thay đổi rất sớm của tình trạng thoái hóa não như Alzheimer, Parkinson hay các dạng sa sút trí tuệ.

Trong video nhận hàng trăm nghìn lượt xem, TS Steele đưa ví dụ về một chiếc xe đỗ lệch khỏi vạch. Điều khiến ông quan tâm không phải một vài lần đỗ ẩu vì vội hay thiếu quan sát mà là sự thay đổi kéo dài và lặp lại.

Ông nói nếu một người vốn đỗ xe ngay ngắn suốt vài chục năm nhưng thời gian gần đây lại thường xuyên đỗ lệch, đây là tín hiệu mà gia đình nên chú ý.

Cách bạn đỗ xe có thể báo hiệu chứng mất trí sớm (Ảnh: Getty).

Theo chuyên gia, khả năng định hướng không gian, ước lượng khoảng cách và xác định vị trí của bản thân phụ thuộc vào sự phối hợp tinh vi giữa não bộ và cơ thể.

Khi vùng não phụ trách chức năng này suy yếu, người bệnh có thể khó xác định rìa xe, mép chỗ đỗ hay độ rộng không gian xung quanh, từ đó dẫn đến những sai lệch trong thao tác lái xe và đỗ xe.

Ông Steele cho biết ông thường bắt đầu đánh giá các bệnh nhân có biểu hiện suy giảm nhận thức không gian bằng những bài kiểm tra đơn giản.

Một trong số đó là yêu cầu người tập bước qua một vạch băng dính đặt trên sàn mà không được nhìn xuống chân. Nếu họ khó xác định vị trí vạch hoặc di chuyển qua vạch một cách vụng về, đây có thể là chỉ báo sớm cho thấy não bộ gặp trục trặc trong xử lý thông tin không gian.

Bên cạnh việc nhận diện các dấu hiệu, chuyên gia nhấn mạnh vai trò của luyện tập thể lực. Những hoạt động yêu cầu phối hợp nhiều nhóm cơ và hệ thần kinh, như các bài thăng bằng hoặc những bài tập định hướng, có thể hỗ trợ quá trình quản lý bệnh và làm chậm phần nào sự tiến triển của các rối loạn thoái hóa.

Ông khuyến cáo nếu người thân bắt đầu đỗ xe thiếu an toàn kèm theo những biểu hiện bất thường khác như hay quên, giảm tập trung hoặc chậm xử lý thông tin, gia đình nên đưa họ đi kiểm tra sớm.

Theo TS Steele, đôi khi những cuộc trò chuyện như vậy không dễ dàng nhưng lại rất cần thiết để người bệnh được hỗ trợ đúng lúc.