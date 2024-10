BV Việt Đức thực hiện ca ghép đồng thời tim - gan lần đầu tiên tại Việt Nam

Hy vọng cuối của người đàn ông suy tim - gan

Theo thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, người được ghép tạng là anh Đ.V.H., 41 tuổi, bị suy tim và suy gan. Cách đây 2 năm, anh H. phát hiện suy tim giai đoạn cuối. Tình trạng của người bệnh ngày càng xấu đi kèm theo suy gan cấp và rối loạn đông máu nặng, men gan tăng cao.

Người bệnh được hội chẩn toàn trung tâm, chỉ định đặt ống nội khí quản cấp cứu và thiết lập tuần hoàn ngoài cơ thể cấp cứu. Tuy nhiên đây chỉ là giải pháp duy trì sự sống tạm thời, thời gian sống tính bằng ngày.

Các bác sĩ xác định chỉ còn một con đường duy nhất để cứu sống người bệnh: Thực hiện ghép tạng đồng thời tim và gan.

Các bác sĩ đánh giá tình trạng bệnh nhân hiến tạng (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Trong lúc này, ngày 30/9, một người đàn ông 36 tuổi, sống tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An không may bị tai nạn giao thông nghiêm trọng do tự ngã. Bệnh nhân ngay lập tức được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để cấp cứu.

Dù các bác sĩ nỗ lực điều trị, bệnh nhân vẫn không thể hồi phục do tổn thương não quá nặng và được chẩn đoán chết não.

Trong nỗi đau không thể diễn tả, gia đình bệnh nhân đã đưa ra quyết định vô cùng dũng cảm và nhân văn: Đồng ý hiến tạng của người thân mình, với mong muốn sự sống của anh sẽ được tiếp tục qua những cuộc đời khác.

Nhận được thông tin yêu cầu hỗ trợ của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An với vai trò là bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ngay lập tức tổ chức chỉ đạo chuyên môn từ xa, cử ekip chuyên gia đến hỗ trợ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An hồi sức, đánh giá tình trạng chết não, phẫu thuật lấy tạng.

Ca phẫu thuật lấy đa tạng được diễn ra tại Nghệ An (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Ngay sau khi lấy thành công các tạng, ekip Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chia 2 nhóm. Một bộ phận ở lại hỗ trợ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An ghép tạng cho 2 bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối.

Bộ phận còn lại khẩn trương "hộ tống" lá gan và quả tim vượt qua quãng đường dài hơn 300km để kịp thời ghép cho người bệnh đang hấp hối.

8 giờ đồng hồ tạo nên kỳ tích

Lá gan và trái tim bệnh nhân được vận chuyển ra Hà Nội (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Chiều 1/10, ca ghép đồng thời gan và tim được tiến hành với sự hợp lực của hàng chục y bác sĩ đến từ nhiều khoa phòng của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Sau 8 tiếng "cân não", ca phẫu thuật đã kết thúc thành công. Trái tim của chàng trai Nghệ An đập những nhịp đầu tiên trong lồng ngực lạ. Lá gan của anh cũng bắt đầu hoạt động, tiết mật giúp đưa các chỉ số đông máu, men gan và bilirubin của H. dần trở về bình thường.

Ca phẫu thuật ghép tạng kéo dài 8 giờ đồng hồ (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Qua quá trình hồi sức sau ghép, chiều 5/10, anh Đ.V.H. đã được rút ống nội khí quản, bắt đầu tự tập thở, các chức năng này dần trở lại bình thường.

Theo TS.BS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, sự thành công của ca ghép đồng thời tim - gan cho cùng một bệnh nhân đầu tiên không chỉ là niềm tự hào của riêng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, mà còn khẳng định cho sự tiến bộ vượt trội của ngành y tế nước nhà.