Bước tiến trong phòng ngừa bệnh do virus RSV cho người lớn tuổi

Hội nghị khoa học “Bảo vệ người lớn tuổi khỏi gánh nặng RSV: Từ nhận thức đến chủ động phòng ngừa bằng vaccine có chất bổ trợ” diễn ra ngày 8/11 có sự tham gia của các chuyên gia y tế từ Vương quốc Anh và Việt Nam. Các chuyên gia đã cập nhật nhiều tiến bộ y học về vaccine phòng virus hợp bào hô hấp RSV cho người lớn tuổi, người có bệnh nền.

Theo các chuyên gia y tế, virus RSV được phát hiện hơn 60 năm trước, có thể lây trung bình cho khoảng 5 người, cao gấp đôi so với tốc độ lây của Covid-19 và gấp 3 lần so với cúm mùa. Đây là tác nhân hàng đầu gây viêm phổi, viêm phế quản nặng khiến người cao tuổi nhập viện và tử vong, hiện vẫn chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu.

Người cao tuổi tiêm vaccine phòng RSV tại VNVC (Ảnh: VNVC).

Dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ cho thấy mỗi năm RSV gây ra hơn 60.000 ca nhập viện và hơn 6.000 ca tử vong ở người từ 65 tuổi trở lên.

Tại Việt Nam, ước tính trong 5 năm, khoảng 4,6 triệu ca nhiễm trùng đường hô hấp do RSV ở người từ 60 tuổi. Khoảng 200.000 ca nhập viện và 18.000 ca tử vong nội viện.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Thị Xuân, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc và Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM, người cao tuổi mắc các bệnh nền như bệnh mạch vành, COPD, đái tháo đường, suy thận… có nguy cơ cao nhiễm RSV, gặp biến cố tim mạch cấp tính, đột quỵ, suy tim và tử vong.

Hội nghị đã công bố tiến bộ y học đột phá trong phòng ngừa bệnh do RSV cho người lớn tuổi. Đó là vaccine phòng RSV dành riêng cho người lớn tuổi, được phát triển bởi Tập đoàn dược phẩm GSK (Vương quốc Anh) với tăng khả năng sinh miễn dịch mạnh mẽ và kích hoạt các tế bào miễn dịch đặc hiệu, tạo hiệu quả bảo vệ ổn định và lâu dài.

Phó Giáo sư - Tiến sĩ - bác sĩ Đỗ Văn Dũng - Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học Đào tạo, Trường Đại học Y Dược TPHCM dẫn nghiên cứu cho thấy vaccine có hiệu lực 82,6% chống lại nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp dưới do RSV ở người từ 60 tuổi trở lên và lên đến 94,6% ở người có ít nhất một bệnh nền. Vì thế, vaccine đáp ứng miễn dịch mạnh với RSV bất kể tình trạng suy yếu và tuổi tác của người lớn tuổi, người có bệnh nền.

Hiện vaccine RSV của GSK đã được cấp phép sử dụng tại hơn 60 quốc gia trên thế giới, khuyến cáo tiêm cho người từ 60 tuổi trở lên hoặc người từ 50 tuổi trở lên có bệnh mạn tính. Tại Việt Nam, Bộ Y tế đã phê duyệt vaccine này từ tháng 7/2025.

Bảo Châu