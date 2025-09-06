Bụng thiếu nữ biến dạng, hoại tử vì mũi tiêm trị sẹo sau khi hút mỡ

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai (Hà Nội) tiếp nhận nữ bệnh nhân N.T.H. (25 tuổi, Bắc Ninh) đến thăm khám trong tình trạng tổ chức mô vùng bụng bị tổn thương và gây hoại tử trắng.

Theo lời của H., cô phẫu thuật hút mỡ tạo hình bụng vào tháng 4. Sau khi tạo hình bụng được 3 tháng, H. đi cùng bạn bè đến spa làm đẹp và nghe theo lời nhân viên tư vấn nên đã đăng ký gói tiêm trị sẹo với liệu trình 3 buổi.

Mô bụng của bệnh nhân bị tổn thương (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

Sau khi tiêm 3 buổi trị sẹo liên tiếp trong 10 ngày thì bụng H. bắt đầu có dấu hiệu khó chịu và đau vùng tiêm.

Trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân, ThS.BS Nguyễn Minh Nghĩa - Phụ trách khoa Phẫu thuật thẩm mỹ, Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai nhận tổ chức mô vùng bụng bệnh nhân đã bị tổn thương dẫn đến hoại tử, chuyển màu trắng bất thường.

Bác sĩ đã chỉ định siêu âm vùng bụng, kết luận tổ chức mô tổn thương sâu, phải theo dõi thêm nếu tổ chức da bụng có thể giãn ra thì sẽ xử trí được. Còn không sẽ phải can thiệp phẫu thuật tạo hình lại phần hoại tử trắng.

BS Nghĩa cho biết: “Ca tiêm sẹo tại spa của nữ bệnh nhân N.T.H. là ví dụ điển hình của việc sai chăm sóc hậu phẫu sai cách”.

Sau khi được thăm khám, được chỉ định uống thuốc đến nay tình trạng vết hoại tử của bệnh nhân tiến triển tốt, không đau âm ỉ, nhưng vẫn cần theo dõi thêm.

Thông tin thêm, BS Nghĩa cho biết, thời gian gần đây liên tục tiếp nhận các ca biến chứng sau hút mỡ bụng làm đẹp.

Như trường hợp nữ bệnh nhân 50 tuổi, ở Thanh Hoá, sau hút mỡ bụng 7 năm, bụng lồi lõm. Theo đó, nữ bệnh nhân này có nhiều mỡ, da dư thừa nhưng hút mỡ bụng ở cơ sở không uy tín, chỉ được chỉ định hút mỡ, không xử lý phần da và cân cơ bụng. Sau mổ, bụng để lại da dư, lồi lõm, kém thẩm mỹ.

Theo BS Nghĩa, 3 yếu tố để có một ca hút mỡ bụng đẹp đó là:

Chỉ định đúng kỹ thuật mổ, phù hợp với tình trạng thực tế của bệnh nhân.

Kỹ thuật mổ và khâu chuẩn xác, ngoài việc loại bỏ hết phần mỡ và da dư thừa, bác sĩ phải khâu siết cân cơ, giúp vùng bụng săn chắc từ bên trong.

Cuối cùng là chăm sóc hậu phẫu đúng cách để đảm bảo kết quả hồi phục tốt nhất.

“Để một ca phẫu thuật tạo hình bụng thành công và duy trì kết quả lâu dài, cần đảm bảo đủ 3 yếu tố: Chỉ định đúng - kỹ thuật chuẩn - chăm sóc đúng cách. Chỉ cần sai một trong ba yếu tố, kết quả sẽ không như mong muốn, thậm chí có thể dẫn đến biến chứng”, BS Nghĩa nói.

Do đó, BS Nghĩa khuyến cáo người dân không nên tin quá nhiều quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội mà hãy lựa chọn cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ có uy tín và năng lực chuyên môn.