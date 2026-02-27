BS.CKI Trần Văn Thụ - Người “giải mã” những ẩn số dưới lớp phim đen trắng

“Tôi không cho phép mình được nói hai từ giá như”

Nghề y thường xuyên phải đối mặt với ranh giới sinh tử, nơi niềm vui luôn xen lẫn những nốt trầm. Khi nói về niềm vui làm nghề, bác sĩ Thụ không giấu nổi nụ cười hạnh phúc khi kể về một ca bệnh vừa điều trị thành công: Một bệnh nhân được can thiệp tiêm cồn nang thận với kết quả khả quan, kích thước nang đã giảm tới 78% so với trước điều trị.

BS.CKI Trần Văn Thụ thực hiện thủ thuật tiêm cồn nang thận (Ảnh: BVCC).

Nhưng anh cũng nhấn mạnh rằng không phải câu chuyện nào cũng có kết quả tốt đẹp. Đó là trường hợp của ông N.V.A (49 tuổi). Ban đầu, khi đi khám tại bệnh viện tỉnh phát hiện khối u ở phổi, kết quả sinh thiết ở bệnh viện tuyến trên lại chỉ ra tổn thương hoại tử, hướng đến lao.

Ba năm ròng rã điều trị lao, cơ thể hao mòn nhưng bệnh tình không thuyên giảm, đến khi tới MEDLATEC, được PGS.TS Hoàng Thị Phượng - Chuyên gia cao cấp Hệ thống Y tế MEDLATEC; thăm khám, kết quả là ung thư phổi giai đoạn muộn. Bệnh nhân lúc đấy mới dừng thuốc lao để chuyển sang điều trị ung thư, tuy nhiên cũng chỉ kéo dài sự sống thêm được 4 năm.

Từ nỗi day dứt ấy, bác sĩ Thụ cho biết, anh không bao giờ cho phép bản thân được nói 2 từ “giá như”, vì trong nghề y, chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể phải đánh đổi bằng cả sinh mạng người bệnh.

Nghề chọn người và cơ duyên với những cỗ máy thông minh

Với bác sĩ Thụ, học y là một cuộc marathon không có điểm dừng (Ảnh: BVCC).

Ngược dòng về những năm tháng tuổi trẻ, khi được hỏi về lý do lựa chọn ngành y, bác sĩ Thụ hóm hỉnh đáp: “Nghề chọn tôi”.

Thuở nhỏ, anh chia sẻ bản thân rất thích chương trình Robocon, nuôi ước mơ thi vào trường Bách khoa để khám phá những cỗ máy. Nhưng đến khi thi đại học, cơ duyên lại đưa anh tới cánh cửa Trường Đại học Y Hà Nội.

Chia sẻ về quyết định theo đuổi chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ Thụ nhớ lại quãng thời gian thực tập tại Bệnh viện Bạch Mai. “Trong một lần đưa bệnh nhân đến phòng chẩn đoán hình ảnh, tôi thực sự ấn tượng khi chứng kiến một bác sĩ tiền bối chỉ quan sát các lát cắt trên màn hình đã có thể phát hiện chính xác bệnh lý.

Kết quả phẫu thuật sau đó trùng khớp với chẩn đoán ban đầu. Chính khoảnh khắc ấy khiến tôi nhận ra sự kỳ diệu của Chẩn đoán hình ảnh và xác định đây là con đường mình muốn theo đuổi”.

Với bác sĩ Thụ, học y là một cuộc marathon không có điểm dừng. Kiến thức y khoa mênh mông như biển cả và người bác sĩ phải giữ được nhịp độ để không bị bỏ lại phía sau.

Trên hành trình ấy, anh may mắn được truyền cảm hứng và định hướng chuyên môn từ những người thầy chưa từng gặp mặt của Chi hội Siêu âm Việt Nam như: BS Nguyễn Phước Bảo Quân, BS Nguyễn Quang Trọng. Dù chỉ học qua các video chia sẻ trực tuyến, nhưng tư duy y khoa cùng tinh thần nhiệt huyết của các bác sĩ đã giúp anh từng bước xác định rõ hướng đi giữa những băn khoăn thuở mới ra trường.

Bác sĩ Thụ cùng PGS.TS.BSCC Nguyễn Quốc Dũng (thứ 2 từ phải qua) và ban lãnh đạo MEDLATEC Group (Ảnh: BVCC).

Khi về công tác tại mái nhà chung MEDLATEC, anh có cơ hội được PGS.TS.BSCC Nguyễn Quốc Dũng - Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh MEDLATEC, trực tiếp hướng dẫn. Sự tận tâm, tư duy đổi mới và tinh thần cống hiến của người thầy đã trở thành nền tảng quan trọng, giúp anh trưởng thành và phát triển chuyên môn vững chắc.

“Nếu không học tập, ngày mai tôi vẫn là tôi, nhưng già thêm một chút”

BS.CKI Trần Văn Thụ - Phó giám đốc Hệ thống Chẩn đoán hình ảnh MEDLATEC (Ảnh: BVCC).

Sau hơn một thập kỷ gắn bó với Hệ thống Y tế MEDLATEC, từ vị trí bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh, BS.CKI Trần Văn Thụ hiện giữ vai trò Phó giám đốc Hệ thống Chẩn đoán hình ảnh và Trưởng chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC.

Hành trình ấy không chỉ ghi dấu sự trưởng thành về chuyên môn mà còn là quá trình rèn luyện năng lực quản lý trong môi trường y tế ngày càng chuyên sâu và chuẩn hóa.

Để đảm nhiệm hiệu quả 2 vai trò, bác sĩ Thụ cho rằng học tập liên tục là nền tảng cốt lõi. Anh chia sẻ: “Nếu không học tập, không nỗ lực, ngày mai tôi vẫn là tôi của hôm nay nhưng già thêm một chút”.

Bác sĩ Thụ luôn hoàn thành xuất sắc ở cả hai vai trò chuyên môn và quản lý (Ảnh: BVCC).

Phó giám đốc Hệ thống Chẩn đoán hình ảnh đánh giá cao môi trường làm việc tại MEDLATEC. Những buổi giao ban sáng hàng ngày và sinh hoạt chuyên môn hàng tuần, giúp các bác sĩ trẻ có cơ hội học hỏi được nhiều kiến thức từ chuyên môn đến tác phong báo cáo.

Song song với đó, sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh, cùng hệ thống xét nghiệm và giải phẫu bệnh đạt chuẩn quốc tế (CAP; ISO 15189:2022) đã cung cấp nền tảng dữ liệu tin cậy, giúp bác sĩ đánh giá toàn diện tình trạng bệnh lý.

Chính tâm thế “tự nâng chuẩn bản thân” mỗi ngày của bác sĩ Thụ, kết hợp cùng hệ thống công nghệ chẩn đoán hiện đại và quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, đã tạo nên một bức tường thành vững chắc bảo vệ sức khỏe người bệnh.