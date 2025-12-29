Bơm xi măng sinh học khôi phục cùng lúc 5 đốt sống vỡ xẹp

Xẹp 5 đốt sống sau té ngã, người phụ nữ nằm bất động nhiều ngày

Sau 5 ngày té ngã, bệnh nhân V.T.H (57 tuổi) đến Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc (BVĐK) thăm khám trong tình trạng đau dữ dội vùng ngực, đau tăng khi đổi tư thế và không thể ngồi dậy.

"Bà đã được con cháu đưa đi khám và có chỉ định bơm xi măng nhưng sau khi bị ngã, sức khỏe của bà yếu, lo ngại sẽ gặp những rủi ro khi phẫu thuật nên chúng tôi muốn tìm đến cơ sở y tế uy tín, trang thiết bị hiện đại để đảm bảo an toàn. Cuối cùng, gia đình quyết định đưa bà đến Bệnh viện Hồng Ngọc để bơm xi măng 5 đốt sống bị xẹp", người nhà bệnh nhân H chia sẻ.

Qua khai thác bệnh sử và chẩn đoán trên phim chụp MRI, TS.BS. Trịnh Tú Tâm, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp - BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh cho biết, bệnh nhân vỡ xẹp liên tiếp các đốt sống: T3, T4, T5, T6 và T11 có phù tủy xương.

Xẹp đốt sống là một biến chứng nguy hiểm sau chấn thương, thường gặp ở người cao tuổi mắc bệnh loãng xương. Khi đốt sống bị xẹp sẽ gây đau dữ dội. Nếu không can thiệp sớm, các đốt sống có nguy cơ xẹp thêm hoặc vỡ bờ sau thân đốt gây chèn ép vào tủy sống làm mất khả năng vận động, liệt chi dưới cùng nhiều biến chứng nguy hiểm khác.

Trong trường hợp này bơm xi măng sinh học là giải pháp tối ưu giúp giảm đau, khôi phục vận động và giảm biến chứng cho người bệnh.

Đưa kim và bơm xi măng khôi phục 5 đốt sống lún xẹp cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC).

Một lần bơm xi măng sinh học, khôi phục 5 đốt sống vỡ xẹp

Bơm xi măng sinh học là phương pháp can thiệp tối thiểu hàng đầu trong điều trị lún, xẹp đốt sống. Xi măng sinh học an toàn, có độ tương thích cao với cấu trúc cột sống, 1 lần bơm sẽ đạt hiệu quả lâu dài.

TS. Trịnh Tú Tâm cho hay, với trường hợp này, việc bơm xi măng cùng lúc 5 đốt sống là bài toán khó. Vị trí xẹp đốt sống nằm gần các cơ quan: Tim, phổi, mạch máu lớn... đồng thời bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, loãng xương khiến việc bơm xi măng cùng lúc 5 đốt sống gặp nhiều khó khăn, chỉ cần sơ suất nhỏ có thể gây nguy hiểm cho người bệnh.

“Vì vậy, chúng tôi đã lên phương án can thiệp bơm xi măng dưới sự hỗ trợ của công nghệ DSA cho hình ảnh rõ nét giúp quan sát liên tục, hỗ trợ đưa kim chính xác vào các vị trí đốt sống bị xẹp tránh trào xi măng gây chèn ép tủy sống. Đồng thời, không ảnh hưởng đến các cơ quan khác, khôi phục cấu trúc, vận động và đảm bảo an toàn cho người bệnh”, BS Tâm chia sẻ thêm sau ca can thiệp thành công.

Người bệnh tỉnh táo, ngồi dậy sau 30 phút can thiệp bơm xi măng (Ảnh: BVCC).

Đặc biệt, tại BVĐK Hồng Ngọc thủ thuật bơm xi măng sinh học được thực hiện trong phòng thủ thuật vô khuẩn 1 chiều đạt chuẩn FDA Hoa Kỳ giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng, đảm bảo an toàn và hiệu quả tối đa, nhất là với bệnh nhân cao tuổi, sức khỏe yếu. Đồng thời, với vết chọc kim rất nhỏ, chỉ 2-3mm nên không gây mất máu, bệnh nhân chỉ cần gây tê tại chỗ mà không phải gây mê nên giảm đau nhanh hơn.

Nhờ vậy, không ảnh hưởng đến các bệnh lý nền như loãng xương, tăng huyết áp..., giúp người bệnh hồi phục nhanh, rút ngắn thời gian nằm viện và tiết kiệm chi phí.

Sau 30 phút can thiệp, bệnh nhân tỉnh táo, có thể ngồi dậy và được xuất viện sớm. Chia sẻ niềm vui sau can thiệp, bệnh nhân V.T.H cho biết: “Cứ nghĩ bơm 5 đốt sống một lúc sẽ đau nhưng khi bơm lại thấy nhẹ nhàng, không đau đớn, tôi còn nói chuyện được với bác sĩ trong quá trình can thiệp. Bơm xong tôi ngồi dậy được luôn, giảm đau rõ rệt, cảm ơn bệnh viện Hồng Ngọc và bác sĩ Tâm rất nhiều".

TS Trịnh Tú Tâm khuyến cáo, sau can thiệp, người bệnh cần điều trị loãng xương, giúp tăng mật độ xương, tối ưu hiệu quả và hạn chế nguy cơ lún xẹp đốt sống. Với những người bệnh khi gặp chấn thương cần đến ngay các cơ sở uy tín để thăm khám, chẩn đoán và điều trị, tránh biến chứng: loét vùng tì đè, viêm phổi, viêm đường tiết niệu... do xẹp đốt sống gây ra.