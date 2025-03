Bơm huyết tương giàu tiểu cầu: Giải pháp cải thiện niêm mạc, tăng tỷ lệ IVF thành công

Bước tiến mới giúp cải thiện độ dày niêm mạc tử cung

BS Hạnh cho biết, việc cấy ghép phôi thành công phụ thuộc vào 2 yếu tố quan trọng là phôi khỏe mạnh và sự tiếp nhận của niêm mạc tử cung. Nếu niêm mạc tử cung tại thời điểm chuyển phôi mỏng hơn 7mm thì tỷ lệ thất bại sẽ cao. Thậm chí, trong quá trình mang thai, ngay cả khi thai nhi đã làm tổ thì khả năng giữ lại thai cũng gặp nhiều khó khăn.

Để niêm mạc tử cung đạt độ dày lý tưởng, các bác sĩ đã tư vấn nhiều liệu pháp để cải thiện như theo dõi chu kỳ tự nhiên, sử dụng thuốc nội tiết ngoại sinh hay kích thích buồng trứng…

Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp niêm mạc tử cung không đáp ứng hoặc đáp ứng kém với các liệu pháp. Vì thế, việc phát triển các kỹ thuật mới để điều trị hiệu quả cho những bệnh nhân như vậy là cần thiết.

Huyết tương giàu tiểu cầu tự thân (PRP) là chế phẩm sinh học tương thích nhất với cơ thể người bệnh, được ứng dụng trong nhiều khía cạnh y học khác nhau, trong đó có nghiên cứu chứng minh hiệu quả về cải thiện độ dày niêm mạc nhờ bơm PRP.

Bơm huyết tương giàu tiểu cầu được coi là bước tiến vượt trội trong hỗ trợ sinh sản.

Bơm huyết tương giàu tiểu cầu - Tia hy vọng cho nhiều gia đình hiếm muộn

Huyết tương giàu tiểu cầu có lượng tiểu cầu nhiều gấp 2-10 lần so với huyết tương bình thường, có nhiều yếu tố tăng trưởng và cytokine. So với các phương pháp điều trị khác, huyết tương giàu tiểu cầu được chứng minh về độ an toàn và hiệu quả nhờ nguồn gốc từ máu tự thân của người bệnh. Trong quá trình thực hiện, hầu như không có ghi nhận về dị ứng hay tác dụng phụ.

BS Hạnh cho biết thêm, phương pháp bơm huyết tương giàu tiểu cầu tự thân là một bước tiến quan trọng trong việc điều trị vô sinh hiếm muộn. Phương pháp này được trung tâm ứng dụng cho những trường hợp bệnh nhân có niêm mạc tử cung mỏng; bệnh nhân sau phẫu thuật tử cung ví dụ như phẫu thuật tách dính niêm mạc tử cung hay bệnh nhân chuyển phôi thất bại nhiều lần…, từ đó gia tăng tỷ lệ thành công trong chu kỳ thụ tinh ống nghiệm.

BS Hạnh tư vấn cho các gia đình về phương pháp bơm huyết tương giàu tiểu cầu.

Ngoài ra, phương pháp trẻ hóa buồng trứng bằng cách tiêm huyết tương giàu tiểu cầu PRP cũng được các bác sĩ chỉ định cho những đối tượng bệnh nhân từ 40 tuổi trở lên; bệnh nhân có dự trữ buồng trứng AMH ≤1.0 ng/ml; có số lượng trứng lấy được ít hơn 3-5 trứng ở những chu kỳ IVF trước đó; bệnh nhân bị suy buồng trứng sớm.

Từ tuyệt vọng đến hạnh phúc được làm cha mẹ nhờ phép màu khoa học

Sau 3 năm kết hôn, gia đình chị Thủy bất ngờ khi bác sĩ thông báo chỉ số AMH còn rất thấp, dự trữ buồng trứng gần cạn kiệt. Tưởng chừng mất đi cơ hội làm cha mẹ, thế nhưng giấc mơ này đã đến với anh chị nhờ đặt trọn niềm tin vào Trung tâm IVF Hồng Ngọc cơ sở Yên Ninh và bàn tay của Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hồng Hạnh.

Với sự đồng hành 1:1 của bác sĩ Hạnh cùng những lời tư vấn chi tiết, gia đình chị Thủy như lấy lại động lực trên hành trình tìm con.

Về trường hợp của gia đình, bác sĩ Hạnh tư vấn kỹ thuật gom trứng với gói Mini IVF, vừa tối ưu chi phí, vừa gia tăng cơ hội thành công. Với tiền sử nhiều lần chuyển phôi thất bại do cơ thể đáp ứng kém, bác sĩ Hạnh đã phải thăm khám rất nhiều lần và tư vấn gia đình sử dụng thêm phương pháp bơm huyết tương giàu tiểu cầu tự thân (PRP), giúp cải thiện niêm mạc và tăng sự tiếp nhận của phôi.

May mắn, sau thời gian kiên trì gom trứng và sử dụng các phương pháp hỗ trợ, vợ chồng chị nhận tin vui đậu thai. Sau 9 tháng 10 ngày thai kỳ thuận lợi, gia đình chị Thủy hạnh phúc khi được ôm con vào lòng.

Em bé An Nguyên là món quà đặc biệt của gia đình chị Thủy sau nhiều năm chờ đợi.

Chia sẻ về hành trình gian nan đón em bé đầu lòng, chị Nguyễn Thanh Thủy (Hà Nội) chia sẻ: "Đội ngũ y bác sĩ IVF Hồng Ngọc Yên Ninh rất tận tâm, nhiệt tình. Tôi kiên trì theo bác sĩ Hạnh một hành trình dài, cuối cùng rất may mắn khi đón được thiên thần nhỏ đáng yêu. Các gia đình hiếm muộn hãy kiên trì và đặt niềm tin vào bác sĩ, tôi tin sẽ có được kết quả tốt đẹp".

Thành công của gia đình chị Thủy là minh chứng cho sự nỗ lực của gia đình và đội ngũ y bác sĩ tại IVF Hồng Ngọc cơ sở Yên Ninh. Trong những năm vừa qua, trung tâm cho biết đã không ngừng cập nhật những kỹ thuật mới trong điều trị vô sinh hiếm muộn để giúp các gia đình chạm tới giấc mơ có con.