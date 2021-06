Bộ Y tế phê duyệt vắc xin Covid-19 của Sinopharm, Trung Quốc

Dân trí Bộ Y tế vừa có quyết định phê duyệt có điều kiện vắc xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với vắc xin của Sinopharm, Trung Quốc.

Theo đó, tên vắc xin là COVID-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (tên khác là SARS- CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivate). Mỗi liều 0,5ml chứa 6.5U kháng nguyên SARS-CoV-2 bất hoạt. Cơ sở sản xuất là Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd, Trung Quốc.

Vắc xin được phê duyệt trên cơ sở đề nghị của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Đây cũng là vắc xin đã được Tổ chức Y tế Thế giới phê duyệt sử dụng khẩn cấp trong tháng 5.

Cục Quản lý Dược có trách nhiệm cấp phép nhập khẩu vắc xin theo quy định. Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo có trách nhiệm lựa chọn đơn vị có đủ điều kiện đánh giá tính an toàn, hiệu quả của vắc xin trên cơ sở ý kiến tư vấn của Hội đồng tư vấn sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế của Bộ Y tế.

Viện Kiểm định Quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế có trách nhiệm tiến hành kiểm định vắc xin trước khi đưa ra sử dụng.

Vắc xin COVID-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated được phê duyệt dựa trên dữ liệu an toàn, chất lượng và hiệu quả do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cung cấp cho Bộ Y tế Việt Nam tính đến ngày 29/5.

Trước đó, Việt Nam đã phê duyệt 2 vắc xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch là vắc xin của AstraZeneca và Sputnik V của Nga.

Nam Phương