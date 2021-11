Bộ Y tế hướng dẫn nhận diện quảng cáo TPCN như "thần dược" chữa bệnh

Dân trí Trên thị trường, nhiều sản phẩm TPCN, thực phẩm bảo vệ luôn có xu hướng quảng cáo quá mức công dụng của sản phẩm, thậm chí quảng cáo như "thần dược", như thuốc điều trị...

Hàng loạt sản phẩm vi phạm quảng cáo

Mới đây, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cảnh báo, phát hiện 2 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo trên website gây hiểu lầm như thuốc chữa bệnh.

Cụ thể, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Sapril Collagen 2G được quảng cáo quá công dụng, gây hiểu lầm như thuốc chữa bệnh trên các website như: https://www.pharmacity.vn; http://shopee.vn; https://www.yes24.vn; https://greenoly.vn; https://japana.vn; https://biocare247.vn; https;//hangnoidianhatcantho.com.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe MR.Z210MG cũng vi phạm quy định quảng cáo, quảng cáo trên website: https://www.cuahangnhapkhau.com; https://aladin.com.vn; https://japana.vn; https://aloola.vn trước khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung quảng cáo; quảng cáo gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh, vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo thực phẩm.

Đáng nói, khi cơ quan chức năng làm việc với Công ty TNHH Phân Phối Phát Việt, Công ty này khẳng định không thực hiện quảng cáo hai sản phẩm Sapril Collagen 2G và MR.Z210MG trên các website nêu trên.

Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng các sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Sapril Collagen 2G và Thực phẩm bảo vệ sức khỏe MR.Z210MG được quảng cáo vi phạm trên các website nêu trên.

Một sai phạm phổ biến, quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhưng lại có công dụng chữa bệnh.

Trước đó, Cục An toàn thực phẩm cũng cảnh báo hàng loạt sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Health gain tea, Viêm âm tán Hoàng Cung, Giảm cân Hoàng Anh, Dương Lực Hoàn, Mờ nám - sáng da đang được quảng cáo vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo.

Các sản phẩm này được quảng cáo trên các website: https://www.dongnamduochoanganh.com, https://dongnamduochoanganh.vn, https://www.dongyhoanganh.com.

Để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, tránh sử dụng sản phẩm quảng cáo không đúng sự thật về công dụng sản phẩm, trong khi Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Health gain tea, Viêm âm tán Hoàng Cung, Giảm cân Hoàng Anh, Dương Lực Hoàn, Mờ nám - sáng da quảng cáo vi phạm trên các trang website nêu trên.

Sai phạm nhiều nhất là quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục an toàn thực phẩm cho biết, các sai phạm liên quan đến thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe gặp nhiều nhất.

Đó là các hành vi quảng cáo TPCN như thần dược, quảng cáo sai sự thật, quảng cáo lừa dối như thuốc chữa bệnh gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng; quảng cáo mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung, quảng cáo không đúng nội dung đã được xác nhận; quảng cáo lợi dụng lời nói, hình ảnh của giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, dược sĩ, bệnh nhân; quảng cáo không có nội dung khuyến cáo "Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh"... là rất phổ biến.

Vì thế, Cục An toàn thực phẩm đưa ra khuyến cáo để người tiêu dùng nhận diện các sản phẩm vi phạm quảng cáo, nếu thấy bất cứ một trong những dấu hiệu sau, người tiêu dùng có quyền nghi ngờ về sai phạm quảng cáo:

- Dùng cán bộ y tế, danh nghĩa cán bộ y tế để quảng cáo

- Lấy danh nghĩa bài thuốc đông y, lang y nhưng thực chất đó là thực phẩm để quảng cáo chữa khỏi bệnh nọ bệnh kia là quảng cáo sai sự thật.

- Dùng thư, lời cảm ơn, phát biểu của bệnh nhân để quảng cáo thực phẩm chức năng.

- Quảng cáo thực phẩm chức năng nhưng lại khẳng định chữa dứt điểm bệnh nọ, bệnh kia...

"Việc quảng cáo mập mờ gây hiểu lầm như thuốc chữa bệnh rất nguy hiểm", ông Phong nói.

Cá nhân ông đánh giá vi phạm này rất nghiêm trọng, là quảng cáo lừa dối người tiêu dùng, là những hành vi bất chấp luân thường đạo lý. Vì lợi nhuận mà họ sẵn sàng lừa dối, kể cả những người bệnh đang ở hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Nhiều người Việt dễ dàng bị đánh lừa bởi những ngôn từ quảng cáo, bỏ ra tiền trăm, tiền triệu mua thực phẩm vì ngỡ có tác dụng... chữa bệnh, gây tốn kém, ảnh hưởng đến thời gian vàng điều trị.

Ông Phong cho biết thêm, hầu như ngày nào trên trang website chính thức của Cục An toàn thực phẩm cũng thông tin về việc phát hiện các sản phẩm thực phẩm chức năng quảng cáo gian dối, lừa người tiêu dùng như một loại thuốc chữa bệnh.

Lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không tẩy chay thực phẩm chức năng nhưng không tin vào quảng cáo sai sự thật chữa bệnh nọ bệnh kia.

"Người dân cần nhớ, thực phẩm bảo vệ sức khỏe không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trong trường hợp có bệnh, người dân cần tới cơ sở y tế để khám và được điều trị kịp thời. Ngoài ra, người dân có thể tra cứu thông tin liên quan đến công bố và quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe qua địa chỉ https://congkhaiyte.moh.gov.vn/ và https://nghidinh15.vfa.gov.vn/ trước khi quyết định chọn mua sản phẩm", Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo.

Bên cạnh đó, trước khi mua, cần đọc kỹ nhãn sản phẩm, trên nhãn thực phẩm bảo vệ sức khỏe luôn ghi dòng chữ: "thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh"; xem rõ về thành phần, tác dụng của sản phẩm để sử dụng cho phù hợp và bảo đảm sức khỏe. Chọn mua các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe có tên, địa chỉ của thương nhân chịu trách nhiệm và nhà sản xuất sản phẩm rõ ràng.

Hồng Hải