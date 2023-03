Bổ sung men vi sinh mỗi ngày để hỗ trợ sức khỏe hệ tiêu hóa

Những thói quen ăn uống ảnh hưởng đến sự cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột

Ngày nay, không ít người đã hình thành thói quen ăn uống thiếu lành mạnh như: ăn thức ăn nhanh hay đồ chiên rán nhiều dầu mỡ, ăn qua loa hoặc bỏ bữa vì quá bận rộn, uống rượu bia nhiều... Đây là những nguyên nhân phổ biến dễ gây các vấn đề về sức khỏe tiêu hóa như đau bụng, đầy hơi, táo bón, tiêu chảy.

Anh N.V.H (27 tuổi, chuyên viên bất động sản) cho biết: "Với áp lực doanh số, tôi thường phải đi tiếp khách và sử dụng bia rượu chứ không ăn được mấy. Khi về đến nhà, bụng vừa đau vừa đói. Do tiêu hóa kém, tôi thường xuyên mệt mỏi, sụt cân dẫn đến sức khỏe và năng suất làm việc đều giảm rõ rệt".

Chị L.K.H (30 tuổi, nhân viên văn phòng) chia sẻ: "Công ty đang bị cắt giảm nhân sự, tôi buộc phải gánh thêm các hạng mục công việc nên ăn uống thất thường. Kết quả thì tiêu hóa kém và da mặt xấu đi, tâm trạng tôi trở nên cáu bẳn, lo âu, thậm chí stress".

Việc ăn uống thất thường cùng áp lực công việc và lịch trình bận rộn có thể gây rối loạn hệ vi sinh đường ruột (Ảnh: ShutterStock).

Cuộc sống bận rộn và căng thẳng khiến nhiều người quên đi việc chăm sóc sức khỏe. Điều này có thể dẫn đến nhiều hệ lụy sức khỏe.

Cách cải thiện sức khỏe miễn dịch và sức khỏe tiêu hóa

Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, gần 70% hệ miễn dịch cơ thể tập trung ở đường ruột. Tiêu hóa tốt sẽ giúp tăng cường miễn dịch, bảo vệ cơ thể trước các tác nhân gây bệnh.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bên cạnh thói quen ăn uống không lành mạnh, nhiều lý do như nạp quá ít chất xơ, dùng kháng sinh, căng thẳng, tuổi tác... cũng khiến lượng lợi khuẩn suy giảm, gây mất cân bằng cho hệ vi sinh đường ruột.

Gần đây, các nhà khoa học đã tiến hành nhiều nghiên cứu chứng minh men vi sinh (probiotics) chính là một giải pháp an toàn, hỗ trợ sức khỏe đường ruột. Theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), men vi sinh là "vi sinh vật sống mang lại lợi ích sức khỏe khi ta dùng chúng với số lượng vừa đủ". Do đó, việc dùng sản phẩm bổ sung lợi khuẩn hàng ngày là rất có ích cho sức khỏe đường ruột và miễn dịch cũng như thể trạng nói chung.

TS.BS Vũ Thùy Dương, Chuyên khoa Nhi - Dinh Dưỡng cho biết, men tiêu hóa và lợi khuẩn đã được sử dụng rộng rãi tại nhiều cơ sở y khoa trên Thế giới. Khoa học y khoa cũng phân lập được những chủng lợi khuẩn đặc hiệu có hiệu quả hỗ trợ và cải thiện tình trạng sức khỏe.

Men vi sinh hàng ngày Optibac Probiotics Every Day đã đoạt giải bạch kim ở hạng mục Thực phẩm bổ sung men vi sinh dành cho sức khỏe tiêu hóa tốt nhất (Ảnh: TL)

Mới đây, Tạp chí Rude Health (Ireland) đã bình chọn hạng mục giải bạch kim (cao nhất) cho sản phẩm Optibac For Everyday là sản phẩm tốt nhất cho sức khỏe đường ruột năm 2023.

Optibac Probiotics Every Day là sản phẩm men vi sinh có các thành phần tự nhiên, 6 chủng lợi khuẩn đã được nghiên cứu kỹ lưỡng và chất xơ giúp bổ sung lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa.

Ngoài ra, các chuyên gia sức khỏe cũng khuyến cáo một bữa ăn lành mạnh cần có đầy đủ và cân bằng 4 nhóm chất, gồm: tinh bột; đạm; chất béo; vitamin, khoáng chất và dưỡng chất thực vật (có trong rau, củ, quả), kết hợp tập thể dục và thư giãn.

Bổ sung lợi khuẩn bằng men vi sinh Optibac Probiotics

Optibac là thương hiệu men vi sinh được tin tưởng và khuyên dùng tại Vương quốc Anh (Ảnh: TL).

Optibac, thương hiệu men vi sinh được tin tưởng và khuyên dùng tại Vương quốc Anh, hiện có nhiều sản phẩm bổ sung lợi khuẩn chất lượng cao được nghiên cứu dành cho các thành viên trong gia đình với các nhu cầu cải thiện sức khỏe và độ tuổi khác nhau.

Optibac Probiotics Every Day và Optibac Probiotics Bifido & Fibre bổ sung lợi khuẩn đường ruột và giúp hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh. Optibac Probiotics For Women là lợi khuẩn đặc hiệu chăm sóc sức khỏe nữ giới. Optibac Probiotics Pregnancy dành cho phụ nữ có thai và cho con bú giúp bổ sung lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa. Optibac Probiotics Baby Drops dạng giọt cho trẻ sơ sinh (0-3 tuổi) và Optibac Probiotics Babies & Children dạng gói dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dưới 12 tuổi hỗ trợ tiêu hóa, bổ sung lợi khuẩn cho đường ruột.

Sản phẩm được phân phối bởi: Công ty Cổ phần An Khánh.

Địa chỉ: Số 45A Trần Quang Khải, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng,

thành phố Hải Phòng.

Hotline: 022 5224 4486 hoặc truy cập https://www.optibacprobiotics.com/vn để biết thêm chi tiết.

Optibac Probiotics Every Day: Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 95/2023/XNQC-ATTP do Cục An toàn Thực phẩm cấp ngày 13/1/2023.

Optibac Probiotics Bifido & Fibre: Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 145/2023/XNQC-ATTP do Cục An toàn Thực phẩm cấp ngày 18/1/2023.

Optibac Probiotics For Women: Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 133/2023/XNQC-ATTP do Cục An toàn Thực phẩm cấp ngày 16/1/2023.

Optibac Probiotics Pregnancy: Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 94/2023/XNQC-ATTP do Cục An toàn Thực phẩm cấp ngày 13/1/2023.

Optibac Probiotics Baby Drops: Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 143/2023/XNQC-ATTP do Cục An toàn Thực phẩm cấp ngày 18/1/2023.

Optibac Probiotics Babies & Children: Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 96/2023/XNQC-ATTP do Cục An toàn Thực phẩm cấp ngày 13/1/2023.

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.