Bộ phận trên cơ thể bẩn gấp 10 lần bồn cầu sau tập gym

Tập gym có thể mang lại lợi ích sức khỏe đáng kể. Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích, việc này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm vi khuẩn nếu người tập thiếu chú ý đến vệ sinh cá nhân.

Một nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của trang thể thao Stake gần đây cho thấy, móng tay của người tập gym sau một buổi tập có thể chứa lượng vi khuẩn cao gấp nhiều lần so với bệ ngồi bồn cầu.

Phòng gym là nơi tích tụ nhiều vi khuẩn gây bệnh (Ảnh minh họa: Unsplash).

Cụ thể, mẫu lấy từ móng tay của những người vừa hoàn thành buổi tập kéo dài một giờ cho thấy mức độ vi khuẩn cao gấp tới 10 lần so với mức trung bình trên bồn cầu.

Các nhà nghiên cứu phát hiện hàng loạt vi khuẩn như staphylococcus (khuẩn tụ cầu), enterococcus, bacillus và E. coli. Đây đều là những tác nhân có thể gây bệnh cho người nếu xâm nhập vào cơ thể qua vết trầy xước, niêm mạc hoặc đường tiêu hóa.

Staphylococcus (tụ cầu khuẩn) là nhóm vi khuẩn thường cư trú trên da và niêm mạc mũi của người khỏe mạnh.

Tuy nhiên, khi da bị trầy xước hoặc vệ sinh kém, tụ cầu có thể gây viêm nang lông, mụn nhọt, chốc lở, áp-xe da, thậm chí nhiễm trùng máu trong trường hợp nặng. Một số chủng như Staphylococcus aureus còn có khả năng kháng kháng sinh, gây khó khăn cho điều trị.

Enterococcus thường sống trong đường ruột nhưng có thể gây bệnh khi “đi lạc” sang các vị trí khác trong cơ thể. Vi khuẩn này có thể gây nhiễm trùng đường tiết niệu, nhiễm trùng vết thương, viêm nội tâm mạc và một số nhiễm khuẩn bệnh viện. Đặc biệt, loại vi khuẩn này còn có khả năng kháng nhiều loại kháng sinh.

Bacillus là nhóm vi khuẩn tồn tại nhiều trong môi trường, bao gồm đất, bụi và bề mặt công cộng. Một số loài có thể gây ngộ độc thực phẩm, nhiễm trùng da, viêm mắt hoặc nhiễm trùng cơ hội ở người có sức đề kháng kém.

E. coli là vi khuẩn thường trú trong ruột người và động vật. Một số chủng vô hại, nhưng các chủng gây bệnh có thể dẫn đến tiêu chảy, ngộ độc thực phẩm, viêm đường tiết niệu, thậm chí nhiễm trùng huyết trong trường hợp nặng.

Theo các nhà nghiên cứu, phòng gym là môi trường nóng, ẩm, nhiều người sử dụng chung thiết bị, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn tồn tại và lây lan. Khi tay tiếp xúc với thiết bị rồi chạm vào mặt, miệng hoặc vết xước trên da, vi khuẩn có thể dễ dàng xâm nhập vào cơ thể.

Đáng lo ngại là ngay cả khi tay và móng tay trông sạch sẽ, chúng vẫn có thể chứa hơn 15.000 đơn vị vi khuẩn, cao hơn cả nhiều bề mặt công cộng như khay ăn trên máy bay.

Theo huấn luyện viên cá nhân Lee Mitchell, người tập gym thường mắc phải những sai lầm tưởng chừng nhỏ nhưng lại tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển mạnh.

Sai lầm phổ biến đầu tiên là không lau chùi thiết bị trước và sau khi sử dụng. Vi khuẩn có thể tồn tại trên bề mặt ghế tập, tạ, máy móc trong nhiều giờ nếu không được khử trùng đúng cách. Do đó, khi đi tập, mọi người không nên bỏ qua bước sử dụng dung dịch sát khuẩn lau qua thiết bị để hạn chế vi khuẩn lây lan.

Bên cạnh đó, chạm tay lên mặt trong lúc tập cũng là thói quen nguy hiểm. Vi khuẩn từ tay có thể dễ dàng xâm nhập vào cơ thể qua mắt, mũi và miệng, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng. Do đó, mọi người nên hạn chế quẹt tay lên vùng mặt cũng như vết thương hở, lưu ý khử trùng tay khi thay đổi thiết bị tập.

Việc dùng chung đồ cá nhân như khăn tập, găng tay hay bình nước cũng góp phần thúc đẩy sự lây lan của vi khuẩn. Các chuyên gia khuyến cáo mỗi người nên sử dụng đồ dùng riêng và không chia sẻ với ai dù chỉ trong thời gian ngắn.

Một yếu tố ít được chú ý là móng tay dài. Móng tay là nơi vi khuẩn và nấm dễ trú ngụ, đặc biệt trong môi trường nóng ẩm như phòng gym. Việc cắt ngắn móng tay và vệ sinh thường xuyên giúp giảm đáng kể nguy cơ nhiễm khuẩn.

Cuối cùng, rửa tay đúng cách vẫn là biện pháp hiệu quả nhất để bảo vệ sức khỏe. Theo đó, rửa tay bằng xà phòng ít nhất 20 giây sau khi tập, hoặc sử dụng dung dịch sát khuẩn khi cần thiết, có thể giúp loại bỏ phần lớn vi khuẩn.