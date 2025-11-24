Biocodex hưởng ứng chiến dịch “Tuần lễ nâng cao nhận thức đề kháng kháng sinh” tại Việt Nam

Nâng cao nhận thức về đề kháng kháng sinh

Tuần lễ nâng cao nhận thức về đề kháng kháng sinh diễn ra ngày 18-24/11, là một chiến dịch toàn cầu được Tổ chức Y tế thế giới WHO phát động, với mục tiêu khuyến khích thực hành đúng chuẩn về sử dụng kháng sinh và phòng ngừa đề kháng kháng sinh.

Đề kháng kháng sinh khiến vi khuẩn, virus, nấm và ký sinh trùng không còn phản ứng với thuốc điều trị, gây khó khăn trong điều trị các bệnh nhiễm trùng. Thực trạng kháng thuốc được xem là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe toàn cầu hiện nay.

Việc triển khai mạnh mẽ Tuần lễ nâng cao nhận thức về đề kháng kháng sinh tại Việt Nam giúp người dân hiểu rõ tầm quan trọng của việc sử dụng thuốc kháng sinh đúng cách. Đồng thời, chiến dịch này cũng hướng đến việc đẩy mạnh sự hợp tác trong lĩnh vực sức khỏe theo cách tiếp cận “One Health” (sức khỏe con người, động vật và môi trường).

Phó giáo sư, tiến sĩ, dược sĩ Nguyễn Tuấn Dũng - cố vấn cao cấp Hội Dược sĩ Nhà thuốc TPHCM chia sẻ tại buổi hội thảo (Ảnh: BTC).

Biocodex thành lập Học viện vi sinh vật, đây là tổ chức phi lợi nhuận toàn cầu, chuyên cung cấp nghiên cứu và giáo dục về vai trò của hệ vi sinh đối với sức khỏe. Học viện đã và đang hợp tác với nhiều tổ chức y tế uy tín tại hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ, xuất bản hơn 300 tài liệu khoa học và giáo dục bằng nhiều ngôn ngữ. Đồng thời tổ chức các hội thảo quốc tế, các quỹ hỗ trợ giáo dục và nghiên cứu về vi sinh vật đường ruột để phổ biến kiến thức đến giới chuyên môn và cộng đồng.

Các hoạt động giáo dục, hội thảo của Biocodex Việt Nam trong chiến dịch Đề kháng kháng sinh (Ảnh: BTC).

Biocodex hưởng ứng chiến dịch của WHO trong nâng cao nhận thức cộng đồng

Biocodex là tập đoàn dược phẩm có trụ sở tại Pháp. Với hơn 70 năm kinh nghiệm, Biocodex là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực vi sinh học đường ruột và men vi sinh. Biocodex Việt Nam được thành lập với mục tiêu mang những giải pháp chăm sóc sức khỏe hệ vi sinh theo chuẩn quốc tế đến gần hơn với người Việt.

Thông qua hợp tác cùng các đối tác phân phối, hệ thống nhà thuốc và dược sĩ cộng đồng, Biocodex hướng tới sứ mệnh bảo vệ cân bằng hệ vi sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi người.

Chia sẻ về lý do Biocodex Việt Nam và Học viện vi sinh vật Biocodex tích cực hưởng ứng chiến dịch đề kháng kháng sinh, ông David Fontana, Tổng giám đốc Biocodex Việt Nam, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho biết: “Là công ty đặt trọng tâm vào chăm sóc và bảo vệ sức khỏe con người, chúng tôi nhận thấy vai trò của Biocodex trong việc góp phần giảm thiểu hệ quả của đề kháng kháng sinh là rất rõ ràng. Hưởng ứng tuần lễ của chiến dịch này tại Việt Nam, chính là cách chúng tôi lan tỏa sự cam kết hỗ trợ cộng đồng trong hành động nâng cao nhận thức vì một Việt Nam không kháng thuốc”.

Ông David Fontana, Tổng giám đốc Biocodex Việt Nam, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (Ảnh: BTC).

Biocodex hưởng ứng chiến dịch cùng đối tác phân phối và Hội Dược sĩ Nhà thuốc TPHCM tổ chức chuỗi hoạt động hội thảo khoa học với mục tiêu chuẩn hóa kiến thức và nâng cao nhận thức về Tuần lễ đề kháng kháng sinh, góp phần giảm nguy cơ kháng thuốc, bảo vệ hiệu quả của thuốc kháng sinh và nâng cao sức khỏe cộng đồng cho người Việt theo tiêu chuẩn quốc tế trong bối cảnh tỷ lệ sử dụng kháng sinh còn khá cao tại Việt Nam.