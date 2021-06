Bình Dương có thêm 14 ca nhiễm SARS-CoV-2, liên quan tới nhiều công ty

Dân trí Chiều 20/6, ngành y tế Bình Dương ghi nhận thêm 14 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 13 trường hợp được cách ly từ trước, một người là chuyên gia nhập cảnh.

Trong đó có 8 ca liên quan đến công ty Việt Nam House Wares, 4 trường hợp liên quan Chi nhánh xử lý chất thải thuộc Công ty cổ phần nước - môi trường Bình Dương, một ở Công ty gốm Hiền Hòa Anh và một người nhập cảnh.

F1, F2 của các ca bệnh trên đang được khoanh vùng, cách ly y tế tạm thời.

Chiều 20/6, tỉnh Bình Dương ghi nhận thêm 14 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Liên quan đến chuỗi lây nhiễm từ nhân viên của Chi nhánh xử lý chất thải thuộc Công ty cổ phần nước - môi trường Bình Dương, ngành y tế đã phát đi thông báo đề nghị tất cả những đơn vị (trong và ngoài tỉnh) có hợp đồng xử lý rác thải với công ty trên, khẩn trương liên hệ với Công ty cổ phần nước - môi trường Bình Dương, để biết lịch trình liên quan đến dịch tễ ca bệnh.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương đề nghị những ai liên quan đến các ca mắc Covid-19 nêu trên đến trạm y tế xã, phường, thị trấn khai báo để được hướng dẫn thực hiện phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Từ đợt dịch thứ 4 đến nay, tỉnh Bình Dương ghi nhận 88 ca bệnh, đã tổ chức xét nghiệm sàng lọc cho cộng đồng hơn 9.000 người ở phường Tân Phước Khánh (thị xã Tân Uyên), 4.088 người tại công ty, nhà trọ ở phường Bình Chuẩn, (TP Thuận An) và nhiều khu vực khác liên quan.

Đáng chú ý là ổ dịch ở phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên có tốc độ lây lan rất nhanh. Các ca bệnh đã xâm nhập vào nhiều công ty, lây lan ra các khu nhà trọ công nhân, rất khó kiểm soát và có thể tiếp tục xuất hiện các ca bệnh trong thời gian tới.

Hiện, thị xã Tân Uyên đã phong tỏa toàn bộ phường Tân Phước Khánh, tạm dừng các dịch vụ kinh doanh hàng hóa không thiết yếu, đồng thời lấy mẫu gộp xét nghiệm Covid-19 cho khoảng 46.000 cư dân trên địa bàn phường.

TP Thuận An cũng thực hiện giãn cách xã hội toàn bộ phường Bình Chuẩn, khu phố 1B của phường An Phú, các khu phố Đồng An 1, 2, 3 và Đông Ba của phường Bình Hòa, TP Thuận An theo Chỉ thị 16 từ 0h ngày 19/6.

Trung Kiên