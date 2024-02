Bình Dương: 22 trường hợp bị thương do sử dụng pháo và vật liệu nổ dịp Tết

Ngày 15/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Sở Y tế Bình Dương, cho biết, ngày 8-14/2 (tức ngày 29 tháng Chạp đến hết ngày mùng 5 Tết), Bình Dương có 8.048 trường hợp đến khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế trên địa bàn (tăng 73,4% so với cùng kỳ).

Người dân tại TP Thuận An sử dụng pháo hoa trong đêm giao thừa do Bộ Quốc phòng bán (Ảnh: Phạm Diện).

Trong đó, có 456 trường hợp do tai nạn giao thông (tăng 13,4% so với cùng kỳ), 3 trường hợp tử vong liên quan đến tai nạn giao thông. Có 18 trường hợp bị thương do pháo nổ, pháo hoa (tăng 16 ca so với cùng kỳ), 4 trường hợp bị thương do vũ khí, vật liệu nổ tự chế.

Ngoài ra, có 4 trường hợp khám, chữa bệnh liên quan đến ngộ độc thực phẩm (giảm 17 ca so với cùng kỳ). Các nguyên nhân khác có 7.566 trường hợp.

Dịp Tết, ngành y tế Bình Dương chuẩn bị đủ các phương tiện (xe cấp cứu, thuốc, dụng cụ y tế...) và nhân sự sẵn sàng công tác khám, chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, chế độ trực 24/24.