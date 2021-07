Bình Định: Mắc Covid-19 sau 2 ngày từ TPHCM về quê "trốn" dịch

Dân trí Trong khi người con nhỏ phải cách ly, theo dõi tại nhà cùng ông bà ngoại thì cặp vợ chồng ở Bình Định phải cách ly tại bệnh viện, sau khi người chồng mắc Covid-19 sau 3 ngày trở về từ TPHCM.

Chiều 11/7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Định cho biết trên địa bàn tỉnh ghi nhận 21 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Những người về từ TPHCM về Bình Định phải có giấy xác nhận âm tính lần một. Sau đó, khi về địa phương tiếp tục được test nhanh và xét nghiệm 4 lần trong 14 ngày cách ly tại nhà.

Theo đó, bệnh nhân 21 là nam ở thị xã An Nhơn, được Bộ Y tế gắn mã BN29178. Bệnh nhân này đi từ TPHCM ngày 8/7 về địa phương ngày 9/7 và được thực hiện ngay biện pháp cách ly y tế tại nhà (địa chỉ: thôn An Hòa, xã Nhơn Khánh, thị xã An Nhơn, Bình Định).

Ngày 10/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR. Kết quả xét nghiệm ngày 11/7 dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân được chuyển cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn.

Theo ông Võ Tiến Sĩ, Chủ tịch UBND xã Nhơn Khánh cho biết, sau khi ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2, chính quyền địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra dịch tễ các F1, F2 để ra quyết định cách ly tập trung với hoặc cách ly tại nhà.

"Rất may, F1 của BN29178 chỉ có một người đó là vợ. Hiện 2 vợ chồng được đưa đến cách ly, theo dõi điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn. Trong khi đó, người con nhỏ đang được cách ly theo dõi tại nhà với ông bà ngoài", ông Sĩ cho hay.

Các lực lượng chức năng tỉnh Bình Định đang ngày đêm căng mình nhằm "khóa chặt" Covid-19 xâm nhập vào tỉnh này.

Ông Sĩ cho biết thêm, thời gian qua nhiều người dân làm việc ở TPHCM trở về địa phương, song tất cả đều phải có giấy xác nhận âm tính lần một. Sau khi về địa phương sẽ tiếp tục được test nhanh, nếu âm tính thì mới thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày. Đặc biệt, trong 14 ngày cách ly tại nhà sẽ được lấy mẫu xét nghiệm 4 lần để đảm bảo phòng dịch Covid-19.

Như vậy, thị xã An Nhơn là địa phương thứ 4 của tỉnh Bình Định ghi nhận ca mắc Covid-9 sau thị xã Hoài Nhơn với 18 ca, huyện Phù Mỹ và TP Quy Nhơn mỗi nơi một.

Doãn Công