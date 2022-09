Bị u xơ tử cung có cần phải phẫu thuật?

Nguyên nhân nào dẫn đến u xơ tử cung?

U xơ tử cung là u lành tính với khoảng 30% phụ nữ ở độ tuổi 30 - 50 mắc bệnh. Trong số đó, khoảng 2/3 không có triệu chứng, chỉ phát hiện tình cờ khi siêu âm.

Đến nay, các nhà khoa chưa biết chính xác nguyên nhân nào dẫn đến u xơ tử cung? Nghiên cứu cho thấy mỗi khối u phát triển từ một tế bào cơ bất thường trong tử cung và nhân lên nhanh chóng khi gặp hormone estrogen, chất này thúc đẩy sự phát triển của khối u.

U xơ cũng không làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư ở tử cung khác. Vì các khối u xơ thường nhỏ lại sau khi mãn kinh, phụ nữ sau mãn kinh nên đến gặp bác sĩ ngay nếu họ nhận thấy hoặc cảm thấy bất kỳ khối u mới, phát triển nhanh nào trong tử cung.

Các triệu chứng của u xơ tử cung

Theo Womenshealth, u xơ là những khối tăng trưởng của mô cơ tử cung (dạ con). U xơ tử cung hầu như luôn lành tính (không phải ung thư). Hiếm khi (ít hơn một trong 1.000), một khối u xơ ung thư sẽ xảy ra. Đây được gọi là leiomyosarcoma hay ung thư liên kết cơ trơn. Các bác sĩ cho rằng những bệnh ung thư này không phát sinh từ khối u xơ đã tồn tại.

Bạn cần biết rằng, bị u xơ tử cung không làm tăng nguy cơ phát triển thành ung thư. Nó cũng không làm tăng khả năng mắc các dạng ung thư khác trong tử cung của phụ nữ.

Không phải tất cả phụ nữ bị u xơ tử cung đều có triệu chứng. Nếu có thường bệnh nhân sẽ cần can thiệp điều trị.

Đôi khi, u xơ tử cung gây ra các triệu chứng sau:

- Rối loạn kinh nguyệt: Chảy máu kinh kéo dài (rong kinh) hoặc ra máu kinh quá nhiều (cường kinh) là kiểu rối loạn kinh nguyệt thường gặp do u xơ tử cung. Chảy máu nhiều khiến chị em bị thiếu máu thiếu sắt, mệt mỏi, giảm khả năng làm việc và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của họ.

- Triệu chứng do khối u to gây chèn ép như: bụng dưới căng to, đau; chèn ép đường tiểu gây tiểu khó, tiểu nhiều lần, thận ứ nước; chèn ép đường ruột gây táo bón hoặc chèn ép các tĩnh mạch lớn gây phù và tăng nguy cơ bị thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch.

- Đau bụng dưới: đau có thể xuất hiện khi hành kinh, khi giao hợp hoặc đau do khối u bị hoại tử, thoái hóa.

- Vô sinh và các biến chứng lên thai kỳ: một số trường hợp u xơ có thể gây vô sinh hoặc làm tăng nguy cơ sảy thai và một số biến chứng lên thai kỳ như sinh non, nhau bong non, thai chậm tăng trưởng...

Các phương pháp điều trị u xơ tử cung?

Vậy bị u xơ tử cung có cần phải mổ không? Câu trả lời khá đơn giản. Nếu u xơ không có triệu chứng hoặc không gây ra vấn đề gì cho bạn, thì có thể không cần điều trị. Trong khi đó, nếu khối u xơ khiến bạn đau và gặp các vấn đề khác, các phương pháp điều trị có sẵn cho bạn lựa chọn tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng.

Theo Bệnh viện Từ Dũ TPHCM, trong đa số trường hợp, u xơ tử cung không gây ra bất kỳ triệu chứng gì, do đó không cần phải điều trị. U xơ tử cung không phải là ung thư. Người bệnh cần khám phụ khoa định kỳ mỗi năm để theo dõi tình trạng khối u hoặc khám lại khi bắt đầu xuất hiện các triệu chứng cần điều trị.

Điều trị sẽ được yêu cầu khi u xơ tử cung gây ra ít nhất một trong số các triệu chứng đã được liệt kê ở trên. Phương pháp điều trị được lựa chọn tùy thuộc vào triệu chứng người bệnh gặp phải là gì, mức độ nặng, độ tuổi cũng như mong muốn có con của người bệnh.

Các phương pháp điều trị bao gồm:

- Thuốc: Các loại thuốc đang được sử dụng hiện nay chủ yếu dùng để điều trị triệu chứng rối loạn kinh nguyệt hoặc đau. Chúng không có tác dụng làm khối u xơ tử cung biến mất.

- Phẫu thuật cắt u xơ tử cung: Mục đích loại bỏ các khối u xơ, giúp làm giảm các triệu chứng gây ra do khối u này, vẫn bảo tồn tử cung. Đối với những phụ nữ có các triệu chứng u xơ và muốn có con trong tương lai, phẫu thuật cắt bỏ khối u là lựa chọn điều trị tốt nhất.

Tuy nhiên người bệnh vẫn có nguy cơ tái phát u xơ tử cung mới trong tương lai. Phẫu thuật được thực hiện bằng đường âm đạo hoặc đường bụng, nội soi hoặc mổ hở, tùy vào vị trí và kích thước khối u.

- Phẫu thuật cắt tử cung: Phương pháp này được áp dụng khi các phương pháp điều trị khác không có hiệu quả và người bệnh không muốn sinh thêm con.

- Thuyên tắc động mạch tử cung (UAE): Thủ thuật này tiếp cận khối u bằng đường mạch máu. Các chuyên gia sẽ làm tắc các mạch máu cấp máu cho khối u xơ, dẫn đến thiếu máu nuôi và khiến khối u nhỏ lại.

- Phẫu thuật bằng sóng siêu âm tập trung cường độ cao dưới định vị của cộng hưởng từ (MRgFUS): Đây là một phương pháp mới. Sóng siêu âm được sử dụng để phá hủy khối u xơ. Hiệu quả lâu dài của phương pháp còn đang được nghiên cứu.