Cảnh báo nhiều phụ nữ bị u xơ tử cung lâm nguy vì không điều trị sớm

Ngày 24/5, một bệnh viện tại TPHCM cho biết, các bác sĩ nơi đây vừa mất hơn 2 giờ phẫu thuật cân não để đưa khối u tử cung nguy hiểm nặng 3,2kg ra khỏi cơ thể người phụ nữ.

Trước đó, chị M. (46 tuổi, quê Tiền Giang), được các bác sĩ phát hiện có khối u xơ tử cung cách đây 10 năm khi thăm khám phụ khoa định kỳ. Nhưng vì khối u còn nhỏ, được cho biết lành tính và không có triệu chứng nên chị M. không can thiệp. Chỉ một vài năm sau, khối u phát triển khá nhanh. Lúc này bác sĩ chỉ định phẫu thuật nhưng chị M. trì hoãn cuộc mổ do điều kiện kinh tế khó khăn.

Sau 10 năm, biến chứng của khối u khiến chị M. gặp hàng loạt khó khăn trong đời sống sinh hoạt như táo bón kinh niên, tiểu rắt, tiểu buốt.

Khối u xơ tử cung khiến bụng bệnh nhân nhô cao như phụ nữ mang thai 28 tuần (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Mất ăn, mất ngủ vì căn bệnh hành hạ, chị M. tìm đến bệnh viện cầu cứu. Kết quả siêu âm bụng ghi nhận bệnh nhân có u xơ tử cung kích thước lớn, khiến bụng nhô cao như phụ nữ mang thai 28 tuần. Khối u quá to chèn ép nhiều cơ quan như thận, đại tràng, trực tràng, bàng quang gây tình trạng thận bên phải ứ nước độ 3, niệu quản giãn.

ThS.BS Ngô Thị Bình Lụa, thành viên ê-kíp điều trị nhận định, cần phẫu thuật cho bệnh nhân càng sớm càng tốt để tránh tình trạng chèn ép đa cơ quan. Nếu để lâu ngày không xử trí, có thể gây suy thận và ảnh hưởng nhiều cơ quan khác.

Vì bệnh nhân không còn kế hoạch sinh sản, khối đa nhân xơ quá to, tăng sinh mạch máu quá nhiều, các bác sĩ quyết định cắt bỏ toàn bộ tử cung để ngăn chặn tình trạng tái phát. Sau hơn 2 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã đưa khối u nặng 3,2kg ra khỏi cơ thể chị M. sau 10 năm "trú ẩn" dưới lớp thanh mạc tử cung.

Bác sĩ cho biết nếu được can thiệp từ trước, bệnh nhân đã có thể mổ nội soi, bảo tồn được tử cung, tránh một cuộc phẫu thuật lớn với vết mổ hở.

Một phụ nữ mang đến 4 khối u lớn trong người nhưng vẫn tưởng "bụng mỡ", không điều trị sớm (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Cũng mang khối u xơ tử cung nguy hiểm là chị N.K.P (39 tuổi, quê Bình Dương), phải vào cấp cứu tại một bệnh viện ở Đồng Nai vì đau nhiều vùng hạ vị. Kết quả siêu âm cho thấy tử cung lớn bất thường do có đến 4 khối u lớn chiếm toàn bộ lòng tử cung. Vì thể trạng thừa cân nên trước khi nhập viện, chị P. cứ nghĩ bụng to là do nhiều mỡ nên không đi kiểm tra sớm.

Vì còn muốn được làm mẹ nên sau khi được bác sĩ Phan Thị Mộng Trang, chuyên khoa Phụ sản tư vấn, chị P. đồng ý thực hiện phẫu thuật bóc u, bảo tồn tử cung để hi vọng giữ được khả năng mang thai và hơn hết là ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm về sau. Ca phẫu thuật kéo dài 50 phút rất khó khăn. Bác sĩ Mộng Trang cùng ê-kip đã bóc triệt để các khối u, khối lớn nhất to bằng cái bát. 24 giờ sau phẫu thuật, chị P đã tự đi lại, ăn uống được. Hai ngày sau, vết mổ khô và lành tốt.

Bác sĩ cảnh báo, u xơ tử cung mặc dù là lành tính nhưng cũng có thể gây nên các biến chứng nguy hiểm (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Theo các bác sĩ, u xơ tử cung có thể gây ra các triệu chứng từ nhẹ, thoáng qua, thậm chí là không có gì đến rất nhiều triệu chứng. Nếu thấy các dấu hiệu như kinh nguyệt rối loạn, không đúng với chu kỳ kinh, lượng máu kinh và khí hư ra nhiều bất thường, đau lưng dưới và đau dai dẳng vùng bụng dưới, mắc tiểu thường xuyên... hãy nhanh chóng đến gặp bác sĩ và siêu âm để có kết quả chính xác nhất.

Bác sĩ cảnh báo, u xơ tử cung mặc dù là lành tính nhưng cũng có thể gây nên các biến chứng như xuất huyết tử cung bất thường. Khi u xơ lớn sẽ gây chèn ép các cơ quan lân cận, làm khó mang thai, hay sẩy thai... Phụ nữ cần có một chế độ ăn uống khoa học, thể dục thể thao đều đặn, kiểm soát cân nặng của cơ thể.

Ngoài ra, nên dành thời gian tối thiểu 6 tháng/lần để kiểm tra sức khỏe định kỳ, nhằm phòng ngừa các bệnh lý thường gặp ở phụ nữ cũng như điều trị sớm hơn trong trường hợp mắc bệnh.