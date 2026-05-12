Bệnh viện Mắt Trung ương có Trung tâm Phẫu thuật tật khúc xạ

Ngày 12/5, tại lễ khai trương Trung tâm Phẫu thuật tật khúc xạ, Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết thông tin trên.

Ở lứa tuổi nhỏ, giải pháp điều trị chủ yếu là đeo kính và theo dõi định kỳ. Khi bước sang tuổi trưởng thành (trên 18 tuổi), các tật khúc xạ thường ổn định hơn và có thể lựa chọn thêm các giải pháp điều trị bằng phẫu thuật.

PGS.TS Phạm Ngọc Đông, Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương giới thiệu về hệ thống máy laser phẫu thuật tật khúc xạ hiện đại (Ảnh: Minh Hoàng),

Bệnh viện Mắt Trung ương đã phẫu thuật thành công cho hàng trăm nghìn người mắc các tật khúc xạ, giúp nhiều người “giải phóng” khỏi đôi kính, đáp ứng yêu cầu công việc chuyên môn, nghề nghiệp đặc thù cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống.

Song song với sự phát triển chuyên môn, các công nghệ, kỹ thuật và trang thiết bị hiện đại liên tục được cập nhật theo xu hướng tiên tiến của thế giới.

PGS.TS Phạm Ngọc Đông nhấn mạnh, ngày nay, công nghệ điều trị các tật khúc xạ ngày càng hiện đại. Trung tâm được trang bị hệ thống VisuMax 800 với khả năng hỗ trợ điều trị nhiều trường hợp khúc xạ phức tạp như giác mạc mỏng, cận thị tới 10.00 đi-ốp, loạn thị tới -5.00 đi-ốp và viễn thị tới +6.00 đi-ốp.

Công nghệ hiện đại này cũng cho phép rút ngắn thời gian tạo mô giác mạc, với khoảng 8 giây mỗi mắt. Đặc biệt, với tính năng hỗ trợ bù trừ xoay trục loạn thị, giúp tăng độ chính xác, phù hợp với những trường hợp loạn thị cao hoặc người bệnh khó phối hợp trong quá trình mổ.

PGS.TS Phạm Ngọc Đông phẫu thuật laser chữa tật khúc xạ cho một bệnh nhân (Ảnh: Minh Hoàng).

Ngoài hệ thống laser hiện đại, Trung tâm còn được trang bị đồng bộ các thiết bị chẩn đoán chuyên sâu gồm máy chụp bản đồ giác mạc, đo công suất thể thủy tinh, hệ thống siêu âm - chẩn đoán hình ảnh và các xét nghiệm cận lâm sàng… góp phần nâng cao độ chính xác trong đánh giá trước mổ, trong mổ và sau phẫu thuật.

Chuyên gia cũng lưu ý các bậc phụ huynh nhận biết sớm các dấu hiệu tật khúc xạ ở trẻ. Ban đầu trẻ thường có dấu hiệu như hay tiến gần vào màn hình khi xem ti vi, đọc sách gần mắt, hay có hiện tượng nheo mắt khi nhìn…