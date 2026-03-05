Bệnh viện Đại học Phenikaa triển khai bộ tiêu chuẩn chất lượng quốc tế JCI phiên bản 8

Đây là bước đi chiến lược nhằm chuẩn hóa toàn diện hệ thống quản trị, nâng tầm chất lượng chuyên môn và xây dựng văn hóa an toàn bền vững, lấy người bệnh làm trung tâm.

Chuẩn hóa hơn 1.155 yếu tố đo lường, kiến tạo văn hóa an toàn bền vững

Việc triển khai bộ tiêu chuẩn JCI phiên bản 8 là cam kết của Bệnh viện Đại học Phenikaa trong hành trình hội nhập quốc tế. Phiên bản mới nhất này được thiết kế dành riêng cho mô hình trung tâm y tế hàn lâm - nơi kết hợp chặt chẽ giữa điều trị, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Phát biểu khai mạc chương trình, PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hồi - Tổng giám đốc Bệnh viện Đại học Phenikaa nhấn mạnh việc triển khai tiêu chuẩn JCI không dừng lại ở chuẩn hóa hơn 1.155 yếu tố đo lường, mà còn là định hướng xây dựng văn hóa an toàn bền vững, nơi mọi quy trình đều xoay quanh lợi ích và sự an toàn của người bệnh.

PGS.TS Nguyễn Thanh Hồi - Tổng giám đốc Bệnh viện Đại học Phenikaa phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: BVCC).

Joint Commission International (JCI) từ lâu được xem là “kim chỉ nam” trong lĩnh vực quản trị chất lượng y tế toàn cầu. Bộ tiêu chuẩn này đặt ra những yêu cầu nghiêm ngặt về kiểm soát rủi ro y khoa, tối ưu hóa quy trình chăm sóc lâm sàng, tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và cải tiến liên tục.

Tiêu chuẩn JCI phiên bản 8 còn chú trọng đến vai trò đào tạo, nghiên cứu và phát triển chuyên môn sâu. Mọi hoạt động chuyên môn không chỉ hướng tới hiệu quả điều trị mà còn góp phần nâng cao năng lực đội ngũ và lan tỏa tri thức y khoa.

Đồng lòng từ 42 đơn vị, khẳng định bước tiến chiến lược hội nhập quốc tế

Tại buổi lễ, đại diện đơn vị tư vấn - bà Lê Thúy Anh, Công ty Tư vấn Quản trị chất lượng Y tế Lê và Cộng sự đã chia sẻ về lộ trình hợp tác và đồng hành cùng bệnh viện trong quá trình triển khai, đánh giá và hoàn thiện hệ thống theo các yêu cầu khắt khe của JCI.

Bà Lê Thúy Anh - Chủ tịch Công ty Tư vấn Quản trị chất lượng Y tế Lê và Cộng sự phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: BVCC).

Trong khuôn khổ chương trình, Bệnh viện Đại học Phenikaa và Công ty Tư vấn Quản trị chất lượng Y tế Lê và Cộng sự đã ký biên bản hợp tác. Đây là dấu mốc mở ra sự phối hợp chuyên môn, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống quản trị tiệm cận chuẩn mực hàng đầu thế giới.

Bệnh viện Đại học Phenikaa và Công ty Tư vấn Quản trị chất lượng Y tế Lê và Cộng sự ký biên bản hợp tác (Ảnh: BVCC).

Điểm nhấn của sự kiện là nghi thức ký cam kết thực hiện dự án của đại diện 42 đơn vị, bao gồm các khoa lâm sàng, cận lâm sàng và các phòng ban chức năng. Hành động này thể hiện sự quyết tâm, đồng thuận và tinh thần đổi mới toàn diện của đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên y tế trong việc thay đổi tư duy, chuẩn hóa quy trình và nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp.

Đại diện Bệnh viện Đại học Phenikaa ký cam kết thực hiện bộ tiêu chuẩn chất lượng quốc tế JCI phiên bản 8 (Ảnh: BVCC).

Việc khởi động triển khai bộ tiêu chuẩn JCI phiên bản 8 mở ra một chương phát triển mới cho Bệnh viện Đại học Phenikaa - nơi chất lượng điều trị, giáo dục và nghiên cứu được đặt trên nền tảng quản trị hiện đại, minh bạch và chuẩn mực quốc tế.