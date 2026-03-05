Bệnh viện Đại học Phenikaa triển khai bộ tiêu chuẩn chất lượng quốc tế JCI phiên bản 8
(Dân trí) - Ngày 25/2, Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) tổ chức lễ khởi động triển khai bộ tiêu chuẩn chất lượng quốc tế JCI phiên bản mới nhất dành cho mô hình trung tâm y tế hàn lâm.
Đây là bước đi chiến lược nhằm chuẩn hóa toàn diện hệ thống quản trị, nâng tầm chất lượng chuyên môn và xây dựng văn hóa an toàn bền vững, lấy người bệnh làm trung tâm.
Chuẩn hóa hơn 1.155 yếu tố đo lường, kiến tạo văn hóa an toàn bền vững
Việc triển khai bộ tiêu chuẩn JCI phiên bản 8 là cam kết của Bệnh viện Đại học Phenikaa trong hành trình hội nhập quốc tế. Phiên bản mới nhất này được thiết kế dành riêng cho mô hình trung tâm y tế hàn lâm - nơi kết hợp chặt chẽ giữa điều trị, đào tạo và nghiên cứu khoa học.
Phát biểu khai mạc chương trình, PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hồi - Tổng giám đốc Bệnh viện Đại học Phenikaa nhấn mạnh việc triển khai tiêu chuẩn JCI không dừng lại ở chuẩn hóa hơn 1.155 yếu tố đo lường, mà còn là định hướng xây dựng văn hóa an toàn bền vững, nơi mọi quy trình đều xoay quanh lợi ích và sự an toàn của người bệnh.
Joint Commission International (JCI) từ lâu được xem là “kim chỉ nam” trong lĩnh vực quản trị chất lượng y tế toàn cầu. Bộ tiêu chuẩn này đặt ra những yêu cầu nghiêm ngặt về kiểm soát rủi ro y khoa, tối ưu hóa quy trình chăm sóc lâm sàng, tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và cải tiến liên tục.
Tiêu chuẩn JCI phiên bản 8 còn chú trọng đến vai trò đào tạo, nghiên cứu và phát triển chuyên môn sâu. Mọi hoạt động chuyên môn không chỉ hướng tới hiệu quả điều trị mà còn góp phần nâng cao năng lực đội ngũ và lan tỏa tri thức y khoa.
Đồng lòng từ 42 đơn vị, khẳng định bước tiến chiến lược hội nhập quốc tế
Tại buổi lễ, đại diện đơn vị tư vấn - bà Lê Thúy Anh, Công ty Tư vấn Quản trị chất lượng Y tế Lê và Cộng sự đã chia sẻ về lộ trình hợp tác và đồng hành cùng bệnh viện trong quá trình triển khai, đánh giá và hoàn thiện hệ thống theo các yêu cầu khắt khe của JCI.
Trong khuôn khổ chương trình, Bệnh viện Đại học Phenikaa và Công ty Tư vấn Quản trị chất lượng Y tế Lê và Cộng sự đã ký biên bản hợp tác. Đây là dấu mốc mở ra sự phối hợp chuyên môn, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống quản trị tiệm cận chuẩn mực hàng đầu thế giới.
Điểm nhấn của sự kiện là nghi thức ký cam kết thực hiện dự án của đại diện 42 đơn vị, bao gồm các khoa lâm sàng, cận lâm sàng và các phòng ban chức năng. Hành động này thể hiện sự quyết tâm, đồng thuận và tinh thần đổi mới toàn diện của đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên y tế trong việc thay đổi tư duy, chuẩn hóa quy trình và nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp.
Việc khởi động triển khai bộ tiêu chuẩn JCI phiên bản 8 mở ra một chương phát triển mới cho Bệnh viện Đại học Phenikaa - nơi chất lượng điều trị, giáo dục và nghiên cứu được đặt trên nền tảng quản trị hiện đại, minh bạch và chuẩn mực quốc tế.
Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) nằm trong hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe PhenikaaMec do Tập đoàn Phenikaa đầu tư phát triển tại Hà Nội. Với quy mô gần 90.000m², định hướng vận hành khoảng 800 giường nội trú cùng hệ thống khám ngoài giờ hiện đại, Bệnh viện Đại học Phenikaa hướng tới mục tiêu phục vụ thăm khám chất lượng cao.
Bệnh viện Đại học Phenikaa vận hành mô hình y tế hàn lâm chuẩn mực quốc tế dựa trên 3 nền tảng trụ cột chiến lược: Con người tri thức - hệ thống thông minh - công nghệ tiên tiến. Mọi hoạt động chuyên môn đều hướng tới mục tiêu chăm sóc toàn diện, cá thể hóa điều trị và chăm sóc người bệnh, đồng thời tạo môi trường học thuật năng động cho đội ngũ nhân sự y khoa.
Khác biệt cốt lõi của bệnh viện nằm ở định hướng y tế hàn lâm - mô hình tích hợp chặt chẽ giữa điều trị lâm sàng, đào tạo thực hành và nghiên cứu ứng dụng. Tại đây, người bệnh được tiếp cận dịch vụ y tế chuẩn mực được xây dựng từ tiến bộ khoa học mới nhất chuyển giao từ hoạt động nghiên cứu. Song hành với đó là môi trường đào tạo chuyên sâu dành cho thế hệ bác sĩ tương lai thông qua hợp tác với các cơ sở giáo dục và chương trình chuẩn quốc tế.
Chi tiết về Bệnh viện Đại học Phenikaa liên hệ:
Website: https://phenikaamec.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/BenhvienPhenikaaMec/
Hotline: 1900 886648