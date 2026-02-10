Bệnh viện “cổ” nhất Việt Nam tồn tại ra sao trước thách thức dịch bệnh?

Tại lễ kỷ niệm 165 năm thành lập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, BSCK2 Nguyễn Thành Dũng, Giám đốc đơn vị cho biết, ngày 13/2/1861, bên dòng kênh Tàu Hủ, Nhà thương Chợ Quán đã mở cửa đón những bệnh nhân đầu tiên.

Kể từ đó, nơi đây trở thành bệnh viện lâu đời nhất Việt Nam - được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận.

Trong suốt chiều dài lịch sử, Bệnh viện không chỉ là nơi cứu chữa người bệnh, mà còn là nơi ghi dấu những trang sử hào hùng của dân tộc. Chính tại đây, đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng - đã bị giam cầm và hy sinh ngày 6/9/1931.

Khu trại giam nơi Tổng Bí thư Trần Phú hy sinh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM (Ảnh: GL).

Từ một cơ sở y tế ban đầu với 250 giường bệnh, hiện nay, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM đã là cơ sở chuyên khoa đầu ngành, tuyến cuối về nhiễm trùng - truyền nhiễm của khu vực phía Nam và cả nước.

Về chuyên môn, đơn vị đã làm chủ các kỹ thuật cao như ECMO (hồi sinh tim phổi nhân tạo), cứu sống nhiều bệnh nhân nguy kịch. Tỷ lệ tử vong do sốt rét giảm từ 35% xuống còn 15-20%, tỷ lệ tử vong do uốn ván giảm từ 25% xuống còn 5-7%.

Trong đại dịch Covid-19, Bệnh viện là “chốt chặn cuối cùng”, điều trị thành công hàng ngàn ca nặng và nguy kịch. Câu chuyện về bệnh nhân số 91 - phi công người Anh được cứu sống - đã trở thành biểu tượng cho năng lực và tinh thần của y tế Việt Nam.

Bệnh viện nhận nhiều danh hiệu cao quý, như Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Ba, Anh hùng Lao động.

Theo bác sĩ Dũng, bệnh viện xác định ba trụ cột chiến lược cho sự phát triển bền vững.

Thứ nhất, tiếp tục phát triển chuyên khoa sâu về truyền nhiễm và các bệnh nhiễm trùng, ứng dụng công nghệ cao trong chẩn đoán và điều trị. Bệnh viện sẽ mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn để hỗ trợ quyết định lâm sàng, nâng cao hiệu quả điều trị.

Thứ hai, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn điều trị; tiếp tục củng cố và mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế uy tín để nâng tầm vị thế của y học Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Thứ ba, phát triển nguồn nhân lực. Bệnh viện xác định con người là tài sản quý giá nhất, nên cam kết đầu tư mạnh mẽ vào đào tạo, phát triển đội ngũ kế thừa có chuyên môn giỏi, y đức sáng ngời. Nơi này sẽ tiếp tục là cơ sở đào tạo thực hành hàng đầu cho các trường đại học y khoa trong nước và quốc tế.

Bên trong khu vực xét nghiệm, nghiên cứu các virus gây bệnh truyền nhiễm của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

“Chúng tôi đặt mục tiêu nâng cấp cơ sở vật chất, hiện đại hóa trang thiết bị, xây dựng bệnh viện thông minh, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân. Khu khám Gan mới vừa đi vào hoạt động là bước đầu tiên trong kế hoạch này”, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM khẳng định.

PGS.TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, trải qua 165 năm phát triển, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới không đơn thuần là địa chỉ khám chữa bệnh, mà còn mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt, gắn liền với nhiều giai đoạn phát triển quan trọng của ngành y tế Việt Nam.

Giám đốc Sở Y tế TPHCM đề nghị, đơn vị tiếp tục đổi mới tư duy quản lý, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ thống dữ liệu đồng bộ, hiện đại, đồng thời phát triển trung tâm nghiên cứu chuyên sâu, tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.