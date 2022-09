Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận hơn 1.200 vụ cấp cứu trong 4 ngày lễ

Ngày 5/9, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết trong 4 ngày nghỉ lễ (1-4/9), số bệnh nhân vào cấp cứu là hơn 1.200 trường hợp, trong đó có hơn 450 ca điều trị ngoại khoa. Cao điểm nhất là ngày 4/9 khi nơi đây phải cấp cứu cho 322 bệnh nhân.

Dịp lễ năm nay, bệnh viện đã tiếp nhận 244 bệnh nhân, trong đó có 72 ca chấn thương sọ não. Các tai nạn sinh hoạt, cấp cứu do đả thương, đâm chém, ngộ độc do rắn, rết, ong đốt đều có. Tai nạn do pháo nổ, cấp cứu do ngộ độc thuốc chỉ có vài trường hợp, không có ca ngộ độc do thức ăn, nước uống nào.

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Theo số liệu thống kê, có 33 ca vào cấp cứu vì tự tử, trong đó riêng ngày 4/9, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận đến 25 bệnh nhân.

Nếu so sánh với các kỳ nghỉ lễ, Tết trước đó, bệnh viện có rất ít, hoặc không có bệnh nhân cấp cứu vì tự tử.

Trong 4 ngày nghỉ lễ, bệnh viện có tổng cộng 184 ca phẫu thuật, nhiều nhất là ở các khoa Chỉnh hình, Thần kinh và Ngoại tiêu hóa. Bệnh viện sử dụng tổng cộng 435 đơn vị máu (loại đơn vị 350 ml).

Kết thúc kỳ nghỉ, Bệnh viện Chợ Rẫy còn hơn 2.400 đơn vị máu.