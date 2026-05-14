Bệnh viện Chợ Rẫy chính thức có tân Giám đốc: Kỳ vọng lớn từ Bộ trưởng Y tế

Ngày 14/5, tại TPHCM đã diễn ra lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy.

Kỳ vọng lớn vào bệnh viện hạng đặc biệt phía Nam

Theo đó, bác sĩ Phạm Thanh Việt trở thành tân Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, nhiệm kỳ 5 năm, tính từ ngày 24/4.

Bác sĩ Phạm Thanh Việt được bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy (Ảnh: Hoàng Lê).

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, Bệnh viện Chợ Rẫy có lịch sử 125 năm tồn tại và phát triển, là đơn vị y tế hạng đặc biệt trực thuộc Bộ, có vai trò quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe khu vực phía Nam.

Qua quá trình hoạt động, đội ngũ thầy thuốc của đơn vị không ngừng nỗ lực phát triển về năng lực chuyên môn. Hiện Chợ Rẫy có hơn 4.300 nhân viên y tế, với nhiều chuyên gia, Giáo sư, Phó Giáo sư, tiến sĩ…

Hiện nay, mỗi năm bệnh viện có khoảng 2 triệu lượt người đến khám, với 143.000 lượt điều trị nội trú, chủ yếu là các ca bệnh nặng, phức tạp, với chất lượng điều trị và chỉ số an toàn người bệnh thì được kiểm soát tốt.

Thời gian qua, đặc biệt là sau giai đoạn chống dịch Covid-19, Chợ Rẫy cùng nhiều đơn vị y tế trên cả nước cũng đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, như vấn đề thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế, thậm chí cả tinh thần của đội ngũ nhân viên y tế…

Nhưng đến thời điểm này, đơn vị đã từng bước vượt qua khó khăn, không còn đề xuất xử lý những khó khăn, vướng mắc như ở thời điểm dịch.

Từ sau khi ông Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy nhiệm kỳ trước nhận công tác Thứ trưởng Bộ Y tế, BSCK2 Phạm Thanh Việt đã được giao nhiệm vụ quản lý, điều hành. Ông là người có thời gian gần 30 năm gắn bó với bệnh viện.

Trong thời gian quản lý, điều hành bệnh viện, BSCK2 Phạm Thanh Việt đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao tốt nhất, giúp hài hòa công tác chuyên môn, quản lý và cả công tác Đảng tại bệnh viện, tăng cường khả năng gắn kết của tập thể bệnh viện.

Do đó, Bộ Y tế quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho BSCK2 Phạm Thanh Việt, trong bối cảnh kỳ vọng đối với ngành y ở tình hình mới là rất lớn, khi Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 72 về các giải pháp đột phá trong lĩnh vực chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân.

Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu chỉ đạo (Ảnh: Hoàng Lê).

Bộ trưởng Đào Hồng Lan đề nghị Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục nỗ lực vượt khó, giữ vững thương hiệu về chất lượng, tinh thần phục vụ, vai trò hạt nhân trong đề án phát triển các trung tâm y tế chuyên sâu khu vực phía Nam.

Thời gian tới, Chợ Rẫy được giao quản lý thêm cơ sở Bệnh viện Nội tiết Trung ương khu vực phía Nam và dự án cơ sở mới từ nguồn vốn ODA Nhật Bản tại khu vực Bình Chánh, nhằm giảm tải cho cơ sở hiện hữu ở trung tâm.

Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị, ngay trong năm nay, đơn vị khẩn trương tiếp nhận Bệnh viện Nội tiết Trung ương phía Nam để sớm đưa vào hoạt động, nhằm phục vụ tốt nhất trong công tác sức khỏe người dân.

Cam kết 6 hành động trọng tâm

Tiếp nhận nhiệm vụ từ Bộ trưởng, BSCK2 Phạm Thanh Việt chia sẻ, ông xuất thân là học sinh vùng hải đảo xa xôi, từng không dám mơ đến việc trở thành bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy, đến khi được cất nhắc qua nhiều vị trí và nay trở thành người đứng đầu bệnh viện.

Tân Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy được lãnh đạo Bộ Y tế và các lãnh đạo tiền nhiệm của đơn vị chúc mừng (Ảnh: Hoàng Lê).

Nhận thức rõ trọng trách quản lý một bệnh viện tuyến cuối hạng đặc biệt của khu vực phía Nam, bác sĩ Việt cam kết thực hiện 6 hành động trọng tâm trong thời gian tới.

Thứ nhất, tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững tinh thần đoàn kết, đồng lòng và tiếp tục triển khai các dự án chiến lược mà các thế hệ tiền nhiệm đã xây dựng.

Thứ hai, phát triển chuyển đổi số mạnh mẽ, quyết tâm đưa Chợ Rẫy trở thành bệnh viện thông minh, bệnh viện số không dùng tiền mặt vào năm 2030 theo tinh thần Đề án 06 của Chính phủ.

Thứ ba, phát triển chuyên môn vươn tầm quốc tế. Thứ tư, tăng cường công tác đào tạo và chỉ đạo tuyến, hỗ trợ nâng cao năng lực chuyên môn cho mạng lưới y tế cơ sở.

Thứ năm, phát triển “y tế xanh”, hướng tới xây dựng môi trường bệnh viện xanh, hiện đại và thân thiện theo các tiêu chuẩn ESG. Thứ sáu, quyết tâm lớn nhất trong năm nay là tiếp nhận và đưa bệnh viện Bệnh viện Nội tiết Trung ương phía Nam vào hoạt động hiệu quả, đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Bệnh viện Chợ Rẫy cơ sở 2.