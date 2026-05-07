Số ca khám ngoại trú ở Bệnh viện Chợ Rẫy tăng đột biến, cao nhất lịch sử

Theo số liệu thống kê từ phòng Kế hoạch tổng hợp của Bệnh viện Chợ Rẫy, tính đến 15h ngày 6/5, tổng số bệnh nhân đăng ký khám và điều trị trong ngày tăng đột biến, đạt 9.021 lượt. Đây cũng là số lượng bệnh nhân ngoại trú cao nhất trong lịch sử từ trước đến nay tại đơn vị.

Trong đó, nhiều chuyên khoa ghi nhận số lượng bệnh nhân rất cao như Nội Tổng quát (573 lượt), Nội Tim mạch (476 lượt), Nội tiết (452 lượt), Tim mạch can thiệp (hơn 400 lượt)…

Bên cạnh đó, Bệnh viện tiếp nhận gần 350 lượt cấp cứu, với 310 bệnh nhân nhập nội trú tiếp tục điều trị, 36 bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông và chuyển phòng mổ cấp cứu đến 34 trường hợp.

Tại Trung tâm Ung bướu của Bệnh viện Chợ Rẫy ghi nhận hơn 1.100 lượt khám/ngày. Trong đó, cao nhất là phòng khám Huyết học với 331 lượt bệnh nhân. Các đơn vị điều trị trong ngày cũng tăng mạnh ca bệnh với gần 1.300 lượt điều trị, bao gồm 540 ca hóa trị, 284 ca xạ trị và 198 ca chạy thận nhân tạo.

Người dân đến khám ngoại trú tại Bệnh viện Chợ Rẫy cao nhất lịch sử trong ngày 6/5 (Ảnh: BV).

Đến ngày 7/5, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận ghi nhận hơn 7.000 lượt bệnh nhân đăng ký khám ngoại trú (tính đến 12h), cho thấy nhu cầu thực tế khám chữa bệnh của người dân tại khu vực phía Nam sau dịp lễ 30/4-1/5 là rất lớn.

Đây cũng là minh chứng cho niềm tin của người dân vào chất lượng điều trị tại bệnh viện hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Y tế khu vực phía Nam.

Trước đó, trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, có tổng cộng 1.088 bệnh nhân vào cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bao gồm 154 ca tai nạn giao thông, 49 ca tai nạn sinh hoạt (tăng hơn 42% so với cùng kỳ năm ngoái), 21 ca bị đả thương, 13 ca ngộ độc (gồm 8 người bị rắn, rết, côn trùng cắn) và 2 ca tự tử.

Nhiều khoa có số bệnh nhân nằm nội trú vượt cơ số giường bệnh hiện hữu dịp lễ, như khoa Nội thần kinh, Ngoại Thần kinh, Nội tiết, Ngoại tiết niệu. Tổng cộng 4 ngày nghỉ (từ 30/4 đến 3/5), Bệnh viện Chợ Rẫy sử dụng 439 đơn vị máu (loại 350ml) để cấp cứu và điều trị bệnh nhân.