Bệnh nhân ấm lòng vì "điều tốt đẹp" từ bữa cơm tất niên, chuyến xe 0 đồng

Tiệc tất niên đặc biệt của 1.200 bệnh nhân ung thư

10h sáng 12/2, tầng 2, nhà C, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều nườm nượp dòng bệnh nhân tiến đến. Mọi người vừa đi vừa rôm rả trò chuyện, hỏi thăm nhau về việc được về hay ở lại bệnh viện điều trị dịp Tết.

Bà Lê Thị Hậu, 66 tuổi ở Lạng Sơn, cho biết bà bị u buồng trứng di căn đã điều trị 6 năm liên tục không ngừng nghỉ.

"Hôm nay chúng tôi ăn tiệc tất niên buổi trưa, buổi chiều bệnh viện sắp xếp xe đưa về tận nhà. Bác sĩ và Bệnh viện K đã dành sự quan tâm, trao yêu thương cho người bệnh chúng tôi. Tôi ấm lòng về những điều tốt đẹp đó", bà Hậu chia sẻ.

Rồi bà nắm tay phóng viên, nồng hậu chúc mừng năm mới an lành, hạnh phúc, sức khỏe.

Ông Định và bà Hậu thấy vui, ấm áp vì những điều tốt đẹp từ bữa cơm tất niên, chuyến xe 0 đồng (Ảnh: Hồng Hải).

Ngồi ngay cạnh bà Hậu là ông Hồng Trọng Định (78 tuổi, Bắc Ninh). Ông Định cho biết, đợt này ông đã điều trị được 20 ngày. Sau bữa cơm tất niên này, ông sẽ theo chuyến xe 0 đồng về quê đón Tết với gia đình.

"Chúng tôi thực lòng cảm ơn các y, bác sĩ, các nhà hảo tâm đã quan tâm, động viên tinh thần người bệnh từ những điều đơn giản nhất. Chúng tôi được ăn tất niên sớm, rồi về nhà đón năm mới với gia đình. 23/2 tôi sẽ quay trở lại viện điều trị tiếp, chắc chắn với một tinh thần lạc quan, tươi vui", ông Định chia sẻ.

Bệnh nhân dự bữa cơm tất niên sớm, được lì xì may mắn trong năm mới (Ảnh: Thái Hà).

GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, cho biết đã thành thông lệ, dịp Tết cổ truyền bệnh viện luôn tổ chức chuỗi hoạt động nhân văn với mong muốn người bệnh cùng gia đình đón xuân vẹn tròn hơn.

Bên cạnh Chương trình Hội chợ 0 đồng và đường hoa Tết 2026 đã diễn ra trước đó, ngày 12/2 (tức 25 tháng Chạp), Bệnh viện K rộn ràng không khí xuân với chương trình Cơm Tất niên và Chuyến xe yêu thương. Đây là năm thứ 10 chương trình được tổ chức, thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội, góp phần làm dịu đi những khó khăn và lan tỏa niềm tin, hy vọng đối với người bệnh ung thư trong những ngày Xuân mới.

Người bệnh vui tươi trong bữa tiệc tất niên sớm (Ảnh: Thái Hà).

Trước bữa tiệc, các bệnh nhân được xem chương trình văn nghệ đặc sắc, với sự tham gia của ca sĩ Tùng Dương và các nghệ sĩ cây nhà lá vườn - là các y bác sĩ của Bệnh viện K.

Bữa cơm tất niên với những hương vị của ngày Tết cổ truyền, với bánh chưng, nem, giò... cùng âm nhạc, những lời thăm hỏi giúp người bệnh quên đi mệt mỏi.

PGS.TS Phạm Văn Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện K chia sẻ: “Chương trình Cơm tất niên là sự đồng hành và sẻ chia, tình người được thắp lên bằng trái tim của cả đội ngũ y bác sĩ, cán bộ bệnh viện và nhà tài trợ. Mọi sự chia sẻ, yêu thương được trao đi chỉ mong tất cả người bệnh có thêm nghị lực và lòng quyết tâm chiến thắng bệnh tật và cùng được đón thêm thật nhiều mùa xuân".

Với các bệnh nhân không đủ sức khỏe để tham dự chương trình, đại diện bệnh viện đã tới từng giường bệnh thăm hỏi, động viên và trao hơn 900 suất cơm dinh dưỡng, đong đầy sẻ chia với người bệnh.

Đặc biệt, Bệnh viện sẽ chuẩn bị tất cả những phần cơm cho người bệnh ở lại điều trị, để họ có thể yên tâm hơn, ấm lòng hơn dù phải xa nhà trong dịp Xuân mới sang.

"Bến xe" Bệnh viện K rộn ràng chiều cuối năm

Sau bữa cơm tất niên, người bệnh và gia đình được trở về quê đón Tết trên hành trình những chuyến xe yêu thương miễn phí với nhiều niềm vui hân hoan. Đây là chương trình mang tính nhân văn sâu sắc, được tổ chức thường niên giữa bệnh viện, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng và các đơn vị phối hợp.

Bác Vinh (77 tuổi ở Phú Thọ) chia sẻ, mỗi lần đi đâu ông sợ nhất là cảnh ra bến xe đông đúc. Đây là năm thứ 2 ông được xuất bến về nhà đón Tết ngay từ "bến xe" Bệnh viện K.

"Không lích kích đồ đạc di chuyển xa, được lên xe ấm áp, nhận lì xì may mắn, đó là những niềm vui giản dị nhưng trọn vẹn với chúng tôi", bác Vinh chia sẻ.

Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà chiều 12/2 cũng có mặt tại "bến xe" đặc biệt, động viên những bệnh nhân ung thư.

Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà và Giám đốc Bệnh viện K Lê Văn Quảng với khoảnh khắc ấm áp, động viên người bệnh (Ảnh: Thái Hà).

Năm nay là năm thứ 10 của chương trình Chuyến xe yêu thương. Theo đó, có 30 chuyến xe đồng hành cùng hơn 500 người bệnh và người nhà bắt đầu hành trình về quê.

Chuyến xe yêu thương miễn phí đi các tỉnh đưa người bệnh về quê đón Tết theo các tuyến: Hà Nội - Hải Phòng; Hà Nội – Hưng Yên; Hà Nội – Tuyên Quang; Hà Nội – Phú Thọ; Hà Nội – Thái Nguyên; Hà Nội – Sơn La; Hà Nội – Lào Cai; Hà Nội – Bắc Ninh – Lạng Sơn; Hà Nội – Ninh Bình; Hà Nội – Thanh Hóa; Hà Nội – Nghệ An; Hà Nội – Hà Tĩnh.

​“Tôi tin tưởng rằng hành trình những chuyến xe yêu thương đã, đang và sẽ tiếp tục được nối dài để mỗi người bệnh được tiếp thêm tinh thần, nghị lực tin vào ngày mai tươi sáng.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Y tế và các đơn vị, chúng tôi xin gửi tới các bác, các cô chú, các anh chị người bệnh và người nhà người bệnh lời chúc mừng năm mới thật nhiều may mắn, sức khỏe, hạnh phúc, bình an; chúc các bác, cô chú, anh chị thượng lộ bình an, đón Tết thật vui, ấm áp, sum vầy cùng gia đình và giữ vững tinh thần lạc quan để đón thêm nhiều mùa xuân”, Thứ trưởng Bộ Y tế nói.

GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K trao lì xì, chúc người bệnh thuận lợi, bình an về quê đón Tết (Ảnh: Thái Hà).

Theo GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, chương trình Cơm Tất niên và Chuyến xe yêu thương tại Bệnh viện K đã khép lại một năm cũ bằng những hành động ấm áp để khởi đầu cho một năm mới đầy hy vọng, để mỗi người bệnh đều được đón Tết trọn vẹn bên gia đình.