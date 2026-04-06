Bé trai 4 tuổi bị viên đạn ná bắn chim ghim vào sọ não nguy kịch

Ngày 6/4, ThS.BS Lê Hoàng Hùng, Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) cho biết, vừa qua khoa đã phẫu thuật lấy dị vật nguy hiểm ghim vào sọ não, kịp thời cứu một bé trai 4 tuổi.

Bệnh nhi là bé H.L.Đ., trú tại Phú Quốc, tỉnh An Giang. Theo lời kể của người mẹ, sáng cùng ngày nhập viện, bé cùng các bạn nghịch ná bắn chim và xảy ra sự cố. Sau tai nạn, gia đình tức tốc đưa bé vào cơ sở y tế địa phương cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nguy hiểm, bé tiếp tục được chuyển đến tuyến trên.

23h, bé được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng sưng nề lẫn đau nhiều mắt phải và đầu; có vết thương mi dưới mắt phải khoảng 6mm; rách kết mạc; xuất huyết củng mạc; đồng tử phải giãn 4mm, phản xạ ánh sáng yếu.

Bệnh nhi được khẩn trương đánh giá tình trạng vết thương, tổn thương ổ mắt và tương quan vị trí của viên đạn với các cấu trúc quan trọng như mạch máu lớn nội sọ, màng não, nhu mô não.

Kết quả chụp CT scan đầu - mặt ghi nhận bệnh nhi tụ khí trong hốc mắt, xuất huyết võng mạc mắt phải, có dị vật là khối kim loại hình cầu (đường kính 5mm) trong cánh nhỏ xương bướm vùng hố sọ giữa, sát với màng não thùy thái dương phải. Bé được các y bác sĩ nhanh chóng phẫu thuật mở hộp sọ, lấy dị vật trong đêm.

Sau hai giờ phẫu thuật, dị vật là viên bi sắt có kích thước 5mm đã được lấy ra thành công. Hậu phẫu, bé trai tỉnh táo, ăn uống tốt, hết đau và sưng mắt, kiểm soát nguy cơ nhiễm trùng. Tuy nhiên, bệnh nhi có nguy cơ cao mất thị lực mắt phải do tổn thương nhãn cầu, xuất huyết võng mạc.

Bác sĩ khám cho bé trai sau phẫu thuật (Ảnh: BV).

"Nếu bệnh nhi chậm phẫu thuật sẽ dẫn đến viêm xương bướm, áp xe nội sọ, viêm màng não vi khuẩn với nguy cơ nhiễm trùng nặng, điều trị khó khăn hơn và tỷ lệ tử vong cao", bác sĩ Hùng cho biết thêm.

Theo BSCKI Nguyễn Thành Đô, Phó Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, hằng năm Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận 1-2 trường hợp dị vật vùng đầu mặt, chủ yếu do trẻ nghịch ná bắn chim hoặc súng tự chế, khiến đạn găm vào đầu. Đây là tai nạn nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng.

Bác sĩ Đô khuyến cáo, các bậc phụ huynh không nên sử dụng hoặc lưu trữ các loại vật dụng có tính sát thương. Cha mẹ cần theo dõi sát con trẻ, để các đồ vật nguy hiểm xa tầm tay của trẻ.

Song song đó, nhà trường và gia đình nên thường xuyên nhắc nhở trẻ không được chơi hoặc chế tạo các loại đồ chơi nguy hiểm, nhằm tránh các tai nạn thương tâm.