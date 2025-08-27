Bé gái nặng 3,3kg chào đời khỏe mạnh từ phôi thai trữ đông hơn 1 thập kỷ

GS.TS Nguyễn Duy Ánh - Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản Trung ương cho biết, sau ca mổ hôm 22/8, hiện cả 2 mẹ con sản phụ đều khỏe mạnh.

Trước đó, năm 2014, chị V.A. (SN 1988, Hà Nội), thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia và hạ sinh bé trai đầu lòng.

Những phôi thai còn lại được chị gửi tại trung tâm. Tại thời điểm gửi, bác sĩ thông báo, các phôi thai sẽ được bảo quản an toàn dù là 5 năm, 10 năm hay nhiều hơn nữa.

Em bé chào đời khỏe mạnh từ phôi thai được bảo quản 11 năm (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Đầu năm nay, chị V.A. trở lại trung tâm với mong muốn sinh con thứ 2. Hồ sơ lưu trữ cho thấy tất cả phôi thai vẫn nguyên vẹn, đủ thông tin và chất lượng như ngày đầu gửi vào phòng lưu trữ.

Chị V.A. cho biết, khi thấy phôi thai còn nguyên, chị vừa hồi hộp, xúc động, nhưng cũng rất lo lắng vì phôi thai được trữ 11 năm.

Khi bác sĩ giải thích phôi thai khỏe mạnh, chất lượng được giữ nguyên, chị V.A. quyết tâm đặt phôi để sinh con.

Ngay trong lần chuyển phôi đầu tiên sau 11 năm, chị V.A. đã mang thai. Thai kỳ đặc biệt này được GS.TS Nguyễn Duy Ánh trực tiếp theo dõi sát sao, bởi ông hiểu rõ đây không chỉ là một ca quản lý thai bình thường, mà là một minh chứng sống động cho sức mạnh của công nghệ bảo quản phôi hiện đại.

"Phôi thai được trữ lạnh suốt 11 năm trong bình đông lạnh, sau khi được lấy ra, chuyển vào tử cung của người mẹ ngay lần đầu thành công. Bệnh nhân ban đầu rất lo lắng, nghĩ rằng sau từng ấy năm phôi có thể đã hỏng, không sử dụng được và việc tạo phôi mới ở tuổi này sẽ rất khó khăn.

Nhưng thực tế cho thấy, phôi thai được lưu trữ đúng quy trình trong buồng đông lạnh của Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia - Bệnh viện Phụ sản Trung ương vẫn đảm bảo chất lượng sau hơn 1 thập kỷ. Chúng tôi sử dụng duy nhất một phôi, chuyển thành công và kết quả đúng như mong đợi", GS. Ánh cho biết.

Sáng 22/8, bé gái nặng 3,3kg cất tiếng khóc vang trong phòng sinh, vô cùng khỏe mạnh, hồng hào.

GS Ánh cho biết, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia hiện đang lưu trữ hàng trăm nghìn phôi thai bằng công nghệ và máy móc tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo an toàn, giúp cho người mẹ dù lớn tuổi vẫn có thể mang thai bằng phôi lưu trữ thời trẻ. Tỷ lệ phôi sống sau rã đông là 99-100%.