Bé gái 4 tuổi ở Đồng Tháp tử vong vì bệnh dại

Ngày 25/8, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp đã báo cáo kết quả điều tra, xác minh và xử lý trường hợp tử vong do bệnh dại.

Bệnh nhân là bé gái N.P.A.N. (SN 2022), sống cùng cha mẹ tại khu phố 25, phường Đạo Thạnh.

Quá trình diễn biến bệnh của bé gái

Theo điều tra, ngày 4/7, trong thời gian về nhà ngoại tại khu phố Mỹ Thạnh, phường Mỹ Phước Tây, bé N. đang chơi tại nhà thì đột nhiên khóc lớn. Gia đình phát hiện vùng trán của bé có vết thương dài khoảng 6cm, chảy nhiều máu. Gần nơi xảy ra sự việc có một con chó chạy qua, nhưng gia đình không xác định được vết thương có phải do chó cắn hay không.

Bé gái tử vong nghi bị chó dại tấn công (Ảnh: Internet).

Cùng ngày, bé được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang khâu vết thương và chẩn đoán chấn thương đầu mặt do tai nạn sinh hoạt. Do gia đình không cung cấp thông tin nghi ngờ trẻ bị chó cắn, bệnh nhân không được hướng dẫn tiêm vắc xin và huyết thanh kháng dại.

Ngày 5/7, mẹ đưa bé đến một cơ sở tiêm chủng dịch vụ để tư vấn. Do chưa xác định được trẻ có bị chó cắn hay không, cơ sở tư vấn tiêm vắc xin phòng dại trước phơi nhiễm nhưng gia đình không đồng ý. Qua xác minh, đến nay vẫn chưa tìm được con chó nghi liên quan.

Tối 13/8, bé N. nhập Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang với chẩn đoán nhiễm trùng tiêu hóa, viêm amidal cấp, theo dõi sốt xuất huyết Dengue ngày thứ 2.

Sau đó, bệnh nhân diễn biến nặng, xuất hiện giật cơ nửa người trái khu trú, được chẩn đoán theo dõi viêm não - màng não, cơn giật cơ nửa người trái, rối loạn vận động và nhiễm trùng tiêu hóa.

Bệnh nhân được liên hệ chuyển Bệnh viện Nhi đồng 1, sau đó tiếp tục chuyển Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới. Tại đây, bác sĩ ghi nhận vùng trán có dấu vết răng nghi do chó cắn, có hằn vết răng; chẩn đoán theo dõi bệnh dại, uốn ván do viêm não.

Đáng chú ý, xét nghiệm nước bọt 2 lần đều dương tính với vi rút dại. Sau đó, gia đình xin cho bệnh nhân xuất viện trong tình trạng nặng.

Ngày 21/8, bé N. nhập Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy trong tình trạng co giật tay chân, khò khè, có đàm và xuất hiện các vết bầm rải rác ở tay chân.

Bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi, suy hô hấp, viêm màng não vi khuẩn không xác định, chưa loại trừ bệnh dại. Do tình trạng nặng hơn, bệnh nhân được chuyển Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang và được chẩn đoán dại thể hung dữ, xuất huyết tiêu hóa, viêm phổi.

Tối 22/8, gia đình xin đưa bé về nhà. Chẩn đoán ra viện gồm bệnh dại, sốc nhiễm trùng, nhiễm trùng hệ thống, viêm phế quản phổi và loét dạ dày. Bé N. tử vong tại nhà trong tối cùng ngày.

Theo cơ quan chuyên môn, yếu tố phơi nhiễm được xác định qua điều tra dịch tễ là vết thương vùng trán nghi do chó mắc bệnh dại cắn ngày 4/7. Sau phơi nhiễm, bệnh nhân không được tiêm vắc xin và huyết thanh kháng dại.

Nếu bị chó mèo tấn công bị thương phải làm gì?

Từ trường hợp trên, ngành y tế tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác với bệnh dại. Mọi trường hợp bị hoặc nghi bị chó mèo cắn, cào, liếm trên vùng da bị tổn thương đều cần được đưa đến cơ sở y tế để đánh giá nguy cơ và tư vấn dự phòng bệnh dại kịp thời.

Khi bị chó mèo cắn, cào hoặc liếm, trước hết cần rửa kỹ vết thương bằng nước và xà phòng liên tục trong 15 phút. Nếu không có xà phòng, phải xối rửa vết thương bằng nước sạch. Đây là biện pháp sơ cứu hiệu quả giúp giảm nguy cơ mắc bệnh dại sau khi bị chó mèo cắn. Sau đó, tiếp tục rửa vết thương bằng cồn 70%, cồn Iod hoặc Povidone Iodine,...

Quan trọng nhất, người bị phơi nhiễm cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và tiêm phòng dại kịp thời. Tiêm phòng đúng chỉ định là biện pháp chủ yếu giúp ngăn ngừa bệnh dại sau phơi nhiễm. Người dân cũng cần theo dõi con vật đã cắn. Nếu con vật chết hoặc mất tích trong vòng 1-14 ngày, nguy cơ mắc bệnh dại rất cao.

Ngành y tế còn khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng thuốc nam, không tự chữa trị và không nhờ thầy lang chữa bệnh dại. Khi giết mổ hoặc tiếp xúc với thịt chó, mèo tươi, người dân cần mang găng tay và sử dụng dụng cụ bảo hộ; sau đó rửa tay và vệ sinh da sạch sẽ.

Đối với vật nuôi, cần tiêm phòng đầy đủ cho chó, mèo và tiêm nhắc lại hằng năm theo khuyến cáo của ngành thú y. Không thả rông chó, mèo; khi đưa chó ra đường phải đeo rọ mõm. Đặc biệt, không đùa nghịch, trêu chọc chó, mèo.