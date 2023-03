Bé 8 tuổi ở Hà Nội nôn mửa 4 ngày vì khối thức ăn to đùng trong ruột

Trước 4 ngày nhập viện, bệnh nhi là em H.A.K. (8 tuổi, Hà Nội) xuất hiện tình trạng đau bụng, nôn mửa. Sau khi đi khám ở một bệnh viện, vào điều trị nội trú tại một viện tư trong 3 ngày, tình trạng bệnh nhi không cải thiện.

Bệnh nhi được chuyển tới Bệnh viện Việt Đức. Hình ảnh trên phim chụp cho thấy có khối bã thức ăn di chuyển xuống dưới nhưng bị tắc ở đoạn ruột non cách góc hồi manh tràng 20cm, kích thước 4x2 cm cứng chắc.

PGS.TS Nguyễn Việt Hoa - Trưởng khoa Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh khám cho bệnh nhân (Ảnh: Bệnh viện Việt Đức).

Bác sĩ Vũ Hồng Tuân, Khoa Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiến hành mổ cấp cứu cho bệnh nhi bằng phương pháp mở ruột non lấy bã thức ăn làm xẹp ruột có nội soi hỗ trợ.

Tuy nhiên mổ nội soi ổ bụng chướng khó can thiệp, các bác sĩ phải chuyển sang mổ mở nhỏ 5cm, tìm thấy khối bã thức ăn rất cứng chắc ở đoạn cuối hồi tràng.

Sau mổ lấy khối bã thức ăn 4 ngày, em K. tiêu hóa tốt, được ăn nhẹ và chăm sóc tại khoa điều trị.

Theo BS Vũ Hồng Tuân, có nhiều nguyên nhân gây tắc ruột non như do nuốt dị vật không thể tiêu hóa được, do bệnh nhi có bệnh nền về tụy gây khó tiêu hóa thức ăn, búi giun gây tắc ruột. Tuy nhiên, tắc ruột do bã thức ăn ở trẻ em là tình trạng hiếm gặp, trẻ cần được đưa đến các cơ sở y tế có chuyên môn cao và phương tiện kỹ thuật hiện đại để kịp thời được thăm khám và xử lý.