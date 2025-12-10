Bảo vệ trẻ khỏi virus hợp bào hô hấp RSV trong thời điểm giao mùa

Trong thời tiết giao mùa, số ca RSV có thể tăng cao hơn, cần phòng ngừa sớm cho trẻ.

RSV dễ lây lan, gây viêm phổi, viêm tiểu phế quản thường gặp ở trẻ dưới 1 tuổi

Virus hợp bào hô hấp RSV lây lan qua đường hô hấp phổ biến khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc lây gián tiếp khi chạm vào bề mặt cứng như sàn nhà, đồ chơi, thành giường.

Thống kê từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy, khoảng 70% trẻ dưới 1 tuổi đã bị nhiễm RSV trong năm đầu đời. Còn trong tháng RSV hoạt động mạnh, có đến 50-80% các trường hợp viêm tiểu phế quản và đến 30-40% trường hợp viêm phổi ở trẻ nhũ nhi dưới 1 tuổi trên toàn thế giới hằng năm là do RSV.

Bệnh do RSV ở trẻ em khởi phát với triệu chứng mơ hồ, dễ nhầm lẫn với cảm, sốt thông thường (Ảnh minh họa: Shutterstock).

Khó có thể dự đoán trẻ nào sẽ có nguy cơ trở nặng và gặp biến chứng nghiêm trọng khi nhiễm RSV, kể cả trẻ sinh đủ tháng và hoàn toàn khỏe mạnh trước đó. Ở giai đoạn đầu, bệnh gây các triệu chứng sốt, ho khan, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi. Tuy nhiên, bệnh có thể trở nặng chỉ sau vài ngày với biểu hiện trẻ thở khò khè, thở nhanh hoặc bất thường, thậm chí có các cơn ngưng thở, suy hô hấp và dẫn đến tử vong.

Nghiên cứu ở nhiều quốc gia như Mỹ, Canada, Nhật và Việt Nam cũng cho thấy, trẻ nhập viện do nhiễm RSV không chỉ thuộc nhóm nguy cơ cao, có 70-90% trẻ nhập viện do RSV sinh đủ tháng, tiền sử khỏe mạnh.

Trẻ nhiễm virus hợp bào hô hấp RSV có thể nhanh chóng trở nặng, để lại biến chứng, thậm chí tử vong nếu không được điều trị kịp thời (Ảnh minh họa: Shutterstock).

RSV xuất hiện quanh năm, trong đó tháng cao điểm RSV sẽ khác nhau theo từng vùng miền

Bệnh do RSV có xu hướng tăng cao hơn vào các tháng mùa mưa, lạnh hoặc giao mùa. Virus RSV thích nghi và khó bị tiêu diệt hơn trong điều kiện nhiệt độ lạnh, ẩm, ít ánh nắng. Tuy nhiên, với các quốc gia nhiệt đới như Việt Nam, mùa RSV thường không rõ rệt và có thể trải dài trong năm.

Trẻ dưới 1 tuổi nhiễm virus RSV và có nguy cơ gặp biến chứng nặng nề (Ảnh minh họa: Vecteezy).

Gần đây, nhiều bệnh viện ghi nhận bệnh nhi nhập viện gia tăng do nhiễm RSV. Như Bệnh viện Nhi Hà Nội, khoảng 60-70% bệnh nhi nằm nội trú điều trị các bệnh về hô hấp do RSV gây ra. Phần lớn là trẻ dưới 2 tuổi, trong đó, trẻ dưới 6 tháng tuổi có nguy cơ diễn tiến thành viêm phổi nặng. Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cũng tiếp nhận phần lớn trẻ viêm phổi và viêm tiểu phế quản nặng là do RSV.

Ngoài ra, việc di chuyển giữa các vùng miền quá thuận tiện và dễ dàng như hiện nay, virus lây lan là điều rất có thể xảy ra. Do đó, cha mẹ cần tìm hiểu thông tin để chủ động bảo vệ trẻ khỏi RSV.

Việc di chuyển giữa các vùng miền ngày càng thuận tiện cũng làm trẻ tăng nguy cơ nhiễm RSV (Ảnh minh họa: Shutterstock).

Phòng bệnh cho trẻ thế nào?

Hiện bệnh do RSV chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, chủ yếu là điều trị triệu chứng. Do đó, cha mẹ cần theo dõi sát các dấu hiệu hô hấp ở trẻ nhỏ và đưa trẻ đi khám ngay khi thấy trẻ có biểu hiện bất thường.

Tất cả trẻ dưới 1 tuổi đều có thể nhiễm RSV và nguy cơ nhập viện điều trị, khó dự đoán trẻ nào sẽ trở nặng để can thiệp kịp thời. Việc chủ động bảo vệ trẻ từ sớm, ngay từ khi mới sinh ra đóng vai trò quan trọng, giúp trẻ ngăn ngừa bệnh và biến chứng nghiêm trọng, đảm bảo sự phát triển khỏe mạnh trong những tháng đầu đời.

Tại Việt Nam, bệnh hô hấp do RSV xảy ra quanh năm, tăng cao hơn vào các tháng mùa mưa và lạnh như hiện nay. Mùa cao điểm RSV đang diễn ra tại các vùng miền và có thể ảnh hưởng đến bất kỳ em bé nào, kể cả bé yêu của bạn. Các biện pháp tiêm phòng hiện đã có sẵn để bảo vệ bé khỏi RSV, tham khảo ý kiến bác sĩ ngay hôm nay để bảo vệ con tốt hơn, giúp con có một khởi đầu khỏe mạnh.

Các biện pháp tiêm phòng hiện đã có sẵn để bảo vệ bé khỏi RSV, tham khảo ý kiến bác sĩ ngay hôm nay (Ảnh: Phạm Giang).

Ngoài ra, phụ huynh cũng cần giữ vệ sinh tay sạch sẽ trước khi bế, cho trẻ ăn; thường xuyên vệ sinh bình sữa, đồ chơi và các vật dụng tiếp xúc gần; không để trẻ tiếp xúc với người đang mắc bệnh hoặc tụ tập nơi đông người.