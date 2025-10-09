Bảo Ngọc, Lê Bống, Phương Anh: Chọn đẹp hơn mỗi ngày để sống trọn với thanh xuân

Hoa hậu Bảo Ngọc: Đẹp hơn mỗi ngày để sẵn sàng với những thử thách mới

Vừa đảm nhận vai trò Giám đốc Miss World Vietnam 2025 và thí sinh Hoa hậu Thế giới lần thứ 73 (Miss World 2026), Bảo Ngọc đối diện với áp lực nhân đôi, thử thách gấp bội, nhưng nàng hậu vẫn chọn sống hết mình và không bỏ lỡ cơ hội, bởi với cô, thanh xuân là hành trình không ngừng vượt qua giới hạn.

Để có thể làm tốt hai vai trò, Bảo Ngọc duy trì cơ thể khỏe mạnh và thần thái rạng rỡ bằng chế độ ăn uống lành mạnh kết hợp với dầu olive Olivoilà mỗi ngày. Người đẹp tin rằng nền tảng khỏe đẹp từ bên trong sẽ giúp bản thân có được đường cong mềm mại quyến rũ cùng vẻ đẹp tự nhiên rạng ngời, để cô tự tin tỏa sáng, thực hiện đam mê.

Với hành trình chinh phục cột mốc mới - Miss World 2026, Bảo Ngọc cho biết cô xem đây vừa là trọng trách vừa là cơ hội. Trên đấu trường nhan sắc quốc tế, Bảo Ngọc mong muốn thể hiện vẻ đẹp và giá trị tích cực của người phụ nữ Việt Nam; đồng thời khẳng định phiên bản đẹp hơn mỗi ngày cô đã bền bỉ trau dồi.

“Ngọc tin rằng khi mình đã chuẩn bị tốt từ sức khỏe, thần thái đến kỹ năng và kiến thức xã hội, thì mọi thử thách càng giúp mình trưởng thành hơn. Thế nên Ngọc không sợ, mà chỉ thấy may mắn vì được tận hưởng cơ hội của tuổi trẻ, được kể câu chuyện của mình đến bạn bè thế giới. Đẹp hơn mỗi ngày bắt đầu từ hoàn thiện chính mình, lan tỏa những điều tích cực và cống hiến cho cộng đồng”, cô cho biết.

Lê Bống: “Thanh xuân là để nâng cấp chính mình và trở thành phiên bản khiến bản thân tự hào hơn”

Có những hành trình trưởng thành bắt đầu từ quyết định dám thay đổi. Với Lê Bống, đó là lúc Tiktoker 9X mở rộng, tiến xa hơn ở những vai trò mới: trở thành MC truyền hình, thử sức với vai trò diễn viên, tham gia các dự án cộng đồng - từ nấu ăn cho trẻ em mồ côi, giúp đỡ người vô gia cư đến học ngôn ngữ ký hiệu để kết nối với cộng đồng người khiếm thính. Với cô, thanh xuân không phải để chạy theo hào quang mà để theo đuổi những điều mình tin tưởng và tự hào.

Hành trình trở thành phiên bản tốt hơn của Lê Bống đến từ quyết tâm và bền bỉ nuôi dưỡng nội lực trong nhiều khía cạnh. Theo đó, nữ MC xây dựng lối sống cân bằng bắt đầu từ lựa chọn những nguyên liệu, thực phẩm tốt cho sức khỏe để nạp vào cơ thể, bởi cô tin rằng muốn đẹp bên ngoài thì cần bắt đầu từ việc khoẻ bên trong. Chẳng hạn như việc chọn dầu olive Olivoilà như một bí quyết khỏe đẹp.

“Dầu olive Olivoilà là điểm nhấn cho món ăn có thêm hương vị tinh tế, đồng thời bổ sung vitamin E, polyphenol hỗ trợ ngăn ngừa quá trình lão hoá. Nguyên liệu này cũng nằm trong liệu trình vỗ về bản thân sau một ngày làm việc hết công suất: dùng dầu olive để tẩy trang, hoà cùng sữa tắm để dưỡng ẩm cho làn da thêm mịn màng và căng tràn sức sống tự nhiên. Những khoảnh khắc dù đơn giản cũng giúp tôi tái tạo năng lượng và tìm thấy sự bình yên cho riêng mình”, Lê Bống bật mí.

Á hậu Phương Anh: Đẹp hơn mỗi ngày là trân trọng bản thân và tạo cơ hội cho đam mê

Đi trên 2 con đường song song là Á hậu Việt Nam 2020 - Miss International Vietnam 2022 và giảng viên đại học RMIT Việt Nam, Phương Anh xác định tuổi trẻ của cô gắn liền với mục tiêu không ngừng chinh phục thử thách và lan tỏa giá trị đến cộng đồng. Mục tiêu ấy thôi thúc cô đổi mới bản thân, để mỗi ngày trôi qua, mỗi khoảnh khắc xuất hiện đều đẹp hơn ở diện mạo, phong thái, tri thức và cả nội tâm.

Trong hành trình biến mỗi ngày đều trở nên đáng giá, Phương Anh tìm thấy điểm chạm thú vị với nét đẹp khỏe khoắn, tự nhiên của phụ nữ Địa Trung Hải, vẻ đẹp bắt nguồn từ sự trân trọng bản thân và nuôi dưỡng cơ thể từ bên trong. Với cô, đây là cách phụ nữ tôn trọng chính mình và khi đã rạng rỡ, tự tin, cánh cửa cho những đam mê cũng rộng mở hơn.

Cũng theo đuổi bí quyết giữ sự khỏe đẹp từ bên trong của phụ nữ Địa Trung Hải đã tin dùng qua nhiều thế hệ, nàng hậu tìm hiểu và chọn đồng hành với dầu olive Olivoilà nhập khẩu nguyên chai từ Tây Ban Nha.

Đây là vùng đất có chất lượng olive tốt trên thế giới, dầu được sản xuất bằng công nghệ ép lạnh từ những trái olive được tuyển chọn kỹ lưỡng, thực hiện trong vòng 24 giờ đầu tiên sau khi thu hoạch nên lưu giữ gần như toàn vẹn hương vị và dưỡng chất.

Người đẹp thường thêm nguyên liệu này vào thực đơn ăn uống cũng như kết hợp với đường nâu, mật ong, dầu dừa để làm những công thức làm đẹp an toàn, lành tính tại nhà như một cách tiếp thêm năng lượng và sự tự tin mỗi ngày.

Ba người đẹp Gen Z - mỗi người một hành trình chinh phục ước mơ riêng - nhưng cùng gặp nhau ở một điểm chung - dám sống hết mình với tuổi trẻ và lựa chọn những gì tốt nhất để nuôi dưỡng vẻ đẹp từ trong ra ngoài. Trên hành trình ấy, “chìa khóa thanh xuân” là Olivoilà - bạn đồng hành để không chỉ riêng ba cô nàng, mà bất kỳ ai cũng đều có thể đẹp hơn mỗi ngày.