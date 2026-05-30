Báo động ô nhiễm bụi mịn từ khói thuốc thụ động tại nơi công cộng

Thông tin được các chuyên gia chia sẻ tại hội thảo khoa học bên lề lễ ký cam kết thực hiện môi trường không khói thuốc lá tại khu di tích chùa Bổ Đà diễn ra tại Bắc Ninh ngày 29/5. Đây cũng là hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm nay.

Theo báo cáo của Trường Đại học Y tế công cộng về kết quả giám sát năm 2025 tại các cơ sở dịch vụ ăn uống và giải trí, nồng độ bụi mịn tại các điểm cho phép hút thuốc hoàn toàn lên tới 64,64µg/m³, trong khi ở các cơ sở thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc 100% trong nhà, con số này chỉ ở mức an toàn là 16,98µg/m³.

Đáng chú ý, kết quả giám sát năm 2026 trên các phương tiện giao thông và sân bay chỉ ra rằng vách ngăn tại các khu vực dành riêng cho người hút thuốc hoàn toàn không hiệu quả. Nguyên nhân là do hệ thống thông gió chung và hành vi đóng mở cửa, khói thuốc liên tục rò rỉ ra ngoài.

Nồng độ bụi mịn PM2.5 đo được tại các khu vực dành riêng cho người hút thuốc ở sân bay lên đến 262,59µg/m³ (gấp hơn 10 lần tiêu chuẩn an toàn của WHO), trên tàu hỏa là 121,76µg/m³ và trên du thuyền là 63,79µg/m³, khiến các vùng cấm hút thuốc lân cận cũng bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Theo bà Đoàn Thu Huyền, Giám đốc Quốc gia Tổ chức Chiến dịch Trẻ em Không thuốc lá tại Việt Nam, nồng độ bụi mịn PM2.5 là một chỉ dấu quan trọng phản ánh sự hiện diện của khói thuốc lá thụ động. Khói thuốc là một trong những nguồn phát thải PM2.5 đậm đặc nhất trong môi trường.

Chính vì vậy, việc xây dựng môi trường không khói thuốc tại chùa Bổ Đà mang ý nghĩa lớn trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng và gìn giữ sự tôn nghiêm của chốn thanh tịnh.

Chùa Bổ Đà (phường Vân Hà) là một trong những ngôi chùa cổ nổi tiếng của Bắc Ninh, di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia đặc biệt. Mỗi năm, chùa đón hàng chục nghìn lượt du khách, phật tử về hành hương.

“Việc chùa Bổ Đà triển khai hôm nay không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe người dân và cộng đồng tại địa phương mà còn đóng góp thiết thực vào quá trình hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá ở cấp Trung ương”, bà Đinh Thị Thu Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế nhấn mạnh.

“Từ Angkor Wat đến cố đô Luang Prabang, thực tiễn cho thấy môi trường không khói thuốc không làm giảm sức hút của các điểm đến di sản mà còn nâng cao trải nghiệm của nhân dân và du khách. Chùa Bổ Đà hôm nay đang tiếp nối hướng đi này vì một không gian linh thiêng văn minh, lành mạnh và lan tỏa bền vững các giá trị văn hóa của Bắc Ninh”, bà Huyền cho biết thêm.

Ngay sau lễ ký kết, các đại biểu đã trực tiếp tham gia dán biển cấm hút thuốc (No-smoking) tại khuôn viên nhà chùa.