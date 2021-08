Bản tin ngày 29/8: Tăng ca mắc mới, hơn 16.000 y bác sĩ vào Nam chống dịch

Dân trí Trong ngày 29/8, cả nước ghi nhận 12.663 ca Covid-19, hơn 8.800 bệnh nhân được ra viện. Đến nay cũng đã có hơn 16.000 chuyên gia,y bác sĩ vào hỗ trợ TPHCM và các tỉnh phía Nam chống dịch Covid-19.

Tính từ 18h ngày 28/8 đến 18h ngày 29/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 12.663 ca nhiễm mới, trong đó 44 ca nhập cảnh và 12.619 ca ghi nhận trong nước, với 5.712 ca cộng đồng.

Cụ thể, tại Bình Dương (5.414), TPHCM (4.957), Long An (533), Đồng Nai (377), Tây Ninh (234), Tiền Giang (155), Đà Nẵng (106), An Giang (103), Đồng Tháp (93), Khánh Hòa (92), Bình Thuận (78), Quảng Bình (58), Bà Rịa - Vũng Tàu (55), Đắk Lắk (52), Nghệ An (50), Cần Thơ (37), Kiên Giang (29), Bến Tre (22), Phú Yên (21), Trà Vinh (20), Bình Phước (18), Quảng Ngãi (14), Bình Định (13), Bạc Liêu (12), Sơn La (11), Hậu Giang (11), Thanh Hóa (11), Thừa Thiên Huế (7), Ninh Thuận (6), Lâm Đồng (6), Cà Mau (5), Vĩnh Long (5), Gia Lai (3), Quảng Nam (3), Đắk Nông (2), Hà Tĩnh (2), Ninh Bình (2), Lào Cai (2).

Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 522 ca, trong đó Bình Dương tăng 1.365 ca, TPHCM giảm 524 ca, Long An tăng 82 ca, Đồng Nai giảm 420 ca, Tây Ninh tăng 234 ca.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 435.132 ca nhiễm, đứng thứ 59/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/một triệu dân, Việt Nam đứng thứ 164/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ một triệu người có 4.426 ca nhiễm).

Trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), cả nước ghi nhận 430.939 ca, trong đó có 217.028 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Đến nay có 8/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Kon Tum; Có 4 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ.

Về tình hình điều trị, trong ngày có 8.813 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 219.802 ca.

Hiện tại, theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.309 ca, trong đó:

- Thở oxy qua mặt nạ: 4.069

- Thở oxy dòng cao HFNC: 1.221

- Thở máy không xâm lấn: 118

- Thở máy xâm lấn: 877

- ECMO: 24

Trong ngày 28-29/8, trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 ghi nhận 344 ca tử vong tại TPHCM (256), Bình Dương (31), Tiền Giang ngày 28-29/8 (18), Long An ngày 28-29/8 (13), Đồng Nai (5), Kiên Giang (4), Vĩnh Long (4), Đà Nẵng (3), Đồng Tháp (3), Tây Ninh ngày 28-29/8 (3), Khánh Hòa (1), Ninh Thuận (1), Thừa Thiên Huế (1), Vĩnh Phúc (1).

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 10.749 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới (2,1%).

Về tình hình tiêm chủng, Việt Nam đã tiêm được 19.431.093 liều, trong đó tiêm một mũi là 16.999.888 liều, tiêm mũi 2 là 2.431.205 liều.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ trưởng Bộ Y tế, đến nay, đã có hơn 16.000 chuyên gia, y bác sĩ vào hỗ trợ TPHCM và các tỉnh phía Nam chống dịch Covid-19.

Tại TPHCM cũng mở thêm cổng 1022 trên Zalo để tiếp nhận hỗ trợ người dân khó khăn. Từ 12 giờ ngày 28/8, bên cạnh cách thức gọi điện đến 1022 - nhấn phím 2, người dân có thể gửi tin nhắn tới cổng thông tin "1022 TP.HCM" trên Zalo để được hỗ trợ.

Hồng Hải