Bản tin Covid-19 ngày 19/8: 5.000 bệnh nhân ra viện, ca mắc mới gia tăng

Dân trí Bộ Y tế cho biết trong ngày có 5.000 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh. Số ca mắc Covid-19 mới tăng gần 2.000 ca so với hôm qua, với 10.654 trường hợp.

Tính từ 18h30 ngày 18/8 đến 19h ngày 19/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 10.654 ca mắc mới, trong đó 15 ca nhập cảnh và 10.639 ca ghi nhận trong nước, với 6.407 ca trong cộng đồng.

Như vậy trong 24h giờ qua số ca mắc Covid-19 ghi nhận trong nước tăng 1.995 ca, riêng tại TPHCM tăng 694 ca, Bình Dương tăng 742 ca, Đồng Nai tăng 214 ca, Long An tăng 117 ca, Tiền Giang tăng 196 ca.

Cụ thể các ca mắc mới Covid-19 ghi nhận tại các địa phương gồm: TPHCM (4.425), Bình Dương (3.255), Đồng Nai (657), Long An (545), Tiền Giang (478), Đồng Tháp (185), Đà Nẵng (164), Khánh Hòa (151), Cần Thơ (134), Tây Ninh (102), An Giang (70), Vĩnh Long (60), Hà Nội (53), Trà Vinh (51), Nghệ An (45), Phú Yên (44), Bình Thuận (43), Sơn La (26), Quảng Nam (24), Bình Định (24), Kiên Giang (17), Quảng Ngãi (16), Quảng Trị (9), Bình Phước (8 ), Bắc Giang (7), Ninh Thuận (7), Hà Tĩnh (7), Hậu Giang (6), Thanh Hóa (6), Bắc Ninh (4), Nam Định (4), Quảng Bình (4), Hải Dương (2), Ninh Bình (2), Bạc Liêu (2), Thái Bình (1), Lạng Sơn (1).

Như vậy kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 312.611 ca nhiễm, đứng thứ 72/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/một triệu dân, Việt Nam đứng thứ 169/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ một triệu người có 3.180 ca nhiễm).

Trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), cả nước ghi nhận 308.559 ca Covid-19, trong đó có 108.534 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Đến nay có 6/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Hải Phòng; Có 4 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Kon Tum, Hà Giang, Yên Bái, Thái Bình.

Về tình hình điều trị, trong ngày có 5.000 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 120.059 ca.

- Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 660 ca.

- Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 27 ca.

Ngày 19/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 ghi nhận 380 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (307), Bình Dương (45), Long An (17), Cần Thơ (3), Bến Tre (2), Bình Thuận (2), Tiền Giang (2), Vĩnh Long (2).

Đến nay, tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam là 7.150 ca, chiếm tỷ lệ 2,3% so với tổng số ca mắc và tương đương với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới.

Về tình hình tiêm chủng, đến nay Việt Nam đã tiêm được 15.922.537 liều, trong đó tiêm một mũi là 14.359.868 liều, tiêm mũi 2 là 1.562.669 liều.

Trong ngày 19/8, Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì cuộc họp trực tuyến bàn các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 với 4 tỉnh, thành phố gồm TPHCM, Long An, Đồng Nai, Bình Dương, trong đó có nội dung thiết lập mô hình trạm y tế lưu động tại TPHCM.

Sở Y tế TPHCM cũng ban hành kế hoạch hoạt động của Trạm Y tế lưu động với 389 Trạm Y tế lưu động để quản lý 50-100 trường hợp F0/trạm để đảm bảo người dân được tiếp cận dịch vụ y tế khi có nhu cầu và phục vụ quản lý, điều trị, chuyển tuyến người bệnh tại cộng đồng; ban hành hướng dẫn quản lý sức khỏe người nhiễm SARS-CoV-2 cách ly tại nhà; triển khai Mạng lưới thầy thuốc đồng hành giúp tư vấn, giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho người nghi nhiễm và nhiễm SARS-CoV-2 cách ly tại nhà; thành lập Đội phản ứng nhanh COVID-19 cấp cứu ban đầu.

Trong khi đó, trại TP Đà Nẵng cũng triển khai xét nghiệm Covid-19 cho người vào thành phố ngay tại chốt kiểm soát; Long An xây dựng kế hoạch sàng lọc người mắc Covid-19 cho tất cả người dân của 15 huyện, thị, thành phố trong toàn tỉnh từ ngày 20-31/8.

Hồng Hải