Bản tin Covid-19 ngày 15/8: 5.519 ca khỏi bệnh, số mắc mới giảm 136 ca

Dân trí Bộ Y tế cho biết, trong 9.580 ca mắc mới Covid-19 ghi nhận trong ngày, có 9.574 ca ở trong nước, giảm 136 trường hợp so với hôm qua. Tronng ngày, có 5.519 bệnh nhân Covid-19 được ra viện.

Tính từ 18h ngày 14/8 đến 18h30 ngày 15/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 9.580 ca nhiễm mới, trong đó 6 ca nhập cảnh 9.574 ca ghi nhận trong nước, với 2.470 ca cộng đồng.

Cụ thể, tại TPHCM là 4.516 ca, tăng 285 trường hợp so với hôm qua, Bình Dương (2.358 ca, tăng 329 trường hợp), Đồng Nai (546, giảm 477 ca), Long An (514), Đồng Tháp (271), Tiền Giang (209), Cần Thơ (170), Khánh Hòa (166), Tây Ninh (159), Đà Nẵng (83), Sóc Trăng (82), Bến Tre (60), Hà Nội (39), Bình Thuận (39), Quảng Ngãi (34), An Giang (34), Nghệ An (27), Phú Yên (27), Quảng Nam (26), Ninh Thuận (22), Bình Định (22), Bắc Ninh (21), Kiên Giang (19), Lào Cai (18), Bà Rịa - Vũng Tàu (16), Hà Tĩnh (14), Đắk Nông (13), Lâm Đồng (11), Hậu Giang (10), Thừa Thiên Huế (8 ), Quảng Trị (8 ), Gia Lai (8 ), Cà Mau (6), Hải Dương (5), Bình Phước (4), Quảng Bình (2), Thanh Hóa (2), Thái Bình (2), Ninh Bình (1), Hưng Yên (1), Bắc Giang (1).

Kể từ đầu mùa dịch đến nay Việt Nam có 275.044 ca nhiễm, đứng thứ 78/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/một triệu dân, Việt Nam đứng thứ 172/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ một triệu người có 2.798 ca nhiễm).

Trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay, Việt Nam ghi nhận 271.037 ca Covid-19, trong đó có 99.730 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Đến nay có 5/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình; Có 7 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Lào Cai, Kon Tum, Hà Giang, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang, Hải Phòng.

Về tình hình điều trị, trong ngày có 5.519 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 102.504 ca.

- Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 589 ca.

- Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 18 ca.

Ngày 15/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 ghi nhận 337 ca tử vong tại TPHCM (282), Bình Dương (20), Long An (9), Tiền Giang (6), Đồng Nai (5), Bà Rịa - Vũng Tàu (3), Đồng Tháp (2), Sóc Trăng (2), Trà Vinh (2), Cần Thơ (1), Hải Phòng (1), Bến Tre (1), Bình Phước (1), Khánh Hòa (1), Quảng Nam (1).

Tính đến ngày 15/8, tổng số ca tử vong do Covid-19 là 5.774 ca, xếp thứ 66/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tính tỷ lệ tử vong/một triệu dân, Việt Nam xếp vị trí 158/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân một triệu dân có 59 người tử vong do Covid-19).

Về tình hình tiêm chủng, đến nay, Việt Nam đã tiêm là 14.434.017 liều vắc xin phòng Covid-19, trong đó tiêm một mũi là 13.078.340 liều, tiêm mũi 2 là 1.355.677 liều.

Hồng Hải