Bác sĩ Trương Văn Trí: Chuyên gia phẫu thuật thần kinh cùng nhiều nghiên cứu học thuật uy tín

Trải qua quá trình dài học tập và nghiên cứu chuyên sâu về điều trị các bệnh lý thần kinh - cột sống, ThS.BS Trương Văn Trí được biết đến là một trong những chuyên gia với nhiều dấu mốc ấn tượng trong lĩnh vực ngoại thần kinh tại Việt Nam.

Nhiều nghiên cứu nổi bật trong ung thư di căn cột sống

Tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Montreal, Canada và hoàn thành chương trình chức năng bác sĩ nội trú ngoại thần kinh tại Bệnh viện Saint Luc, Đại học Công giáo Louvain, Bỉ, ThS.BS Trương Văn Trí tiếp tục tham gia các chương trình chuyên sâu về phẫu thuật động kinh và cột sống tại Trung tâm Trường viện Đại học Montreal, Canada.

Trước khi gia nhập Bệnh viện ĐKQT Vinmec Central Park, bác sĩ Trí từng giữ vai trò Trưởng Đơn vị Phẫu thuật Thần kinh tại Bệnh viện Đại học Y Dược Huế và là giảng viên Đại học Y Dược Huế, góp phần quan trọng trong đào tạo và nâng cao chất lượng y khoa cho nhiều thế hệ bác sĩ ngoại thần kinh tại Việt Nam.

Bác sĩ Trương Văn Trí có thế mạnh trong điều trị động kinh và nghiên cứu nổi bật về ung thư di căn.

Bên cạnh sự tận tâm trong điều trị, ThS.BS Trương Văn Trí còn có nhiều đóng góp trong nghiên cứu khoa học với các công trình được công bố trên các tạp chí y khoa quốc tế và có hơn 150 trích dẫn học thuật.

Với nhiều nghiên cứu nổi bật như Different localizations underlying cortical gelastic epilepsy (các vị trí khác nhau của tổn thương ở não bộ gây động kinh thể cười), Surgical intervention for patients with spinal metastasis from lung cancer: a retrospective study of 87 cases (phẫu thuật điều trị bệnh nhân bị di căn cột sống từ ung thư phổi: nghiên cứu hồi cứu trên 87 ca bệnh), Does the region of the spine involved with metastatic tumor affect outcomes of surgical treatments? (vùng cột sống bị ung thư di căn có ảnh hưởng đến kết quả của các phương pháp phẫu thuật?), bác sĩ Trí là một trong số ít những chuyên gia ngoại thần kinh tại Việt Nam có nhiều nghiên cứu uy tín về phẫu thuật trong cộng đồng y giới.

Liên tiếp tạo dấu ấn đậm nét với những ca phẫu thuật hiếm gặp mảng thần kinh tại Việt Nam

Trong hơn hai thập kỷ làm việc trong lĩnh vực ngoại thần kinh, ThS.BS Trương Văn Trí tham gia điều trị thành công nhiều trường hợp bệnh lý phức tạp. Năm 2024, ThS.BS Trương Văn Trí là phẫu thuật viên chính trong ca phẫu thuật động kinh ở thùy trán do dị dạng mạch não vỡ cho một bệnh nhân quốc tịch Anh với tiền sử bệnh phức tạp.

Đây là một ca bệnh hiếm, tình trạng được ghi nhận chỉ chiếm 0,05% dân số thế giới. Người bệnh là một công dân quốc tịch Anh, tuy nhiên đã lựa chọn điều trị tại Việt Nam, tin tưởng phẫu thuật tại Vinmec Central Park.

Trước đó, vào năm 2023, ThS.BS. Trương Văn Trí thực hiện thành công cuộc phẫu thuật não thức tỉnh cho người bệnh động kinh có tình trạng kháng thuốc - trường hợp đầu tiên ở Việt Nam, để điều trị dứt điểm chứng động kinh dai dẳng suốt 13 năm cho cô bé 18 tuổi.

Bệnh nhân G.E hồi phục tốt sau phẫu thuật điều trị động kinh ở thùy trán do dị dạng mạch não vỡ.

Để thực hiện được ca bệnh khó, bác sĩ Trí nhấn mạnh vai trò quan trọng của đội nhóm, thành công đến từ tập thể ê-kíp các bác sĩ, điều dưỡng tận tâm tại Vinmec Central Park.

Bác sĩ Trương Văn Trí chia sẻ về niềm mong mỏi mà bản thân và các đồng nghiệp đang nỗ lực mỗi ngày: "Với hệ thống trang thiết bị hiện đại hàng đầu cùng đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực phẫu thuật thần kinh tại Vinmec Central Park, chúng tôi kỳ vọng trong tương lai sẽ có thể giúp cho nhiều người bệnh trở lại cuộc sống bình thường như bao người".

Với chuyên môn sâu rộng và bề dày kinh nghiệm của ThS.BS Trương Văn Trí, kết hợp cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại và đội ngũ chuyên gia tận tâm tại Bệnh viện ĐKQT Vinmec Central Park, người bệnh có thể yên tâm khi lựa chọn nơi đây làm điểm đến để điều trị các bệnh lý phức tạp về thần kinh và cột sống.

Sự kết hợp giữa kiến thức, kỹ thuật tiên tiến và tinh thần trách nhiệm cao là cam kết của Vinmec Central Park nói riêng và Hệ thống Y tế Vinmec nói chung trong hành trình đồng hành chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho người bệnh.