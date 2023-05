Bác sĩ Trần Anh Tân dành tâm huyết điều trị bỏng và làm đẹp cho đời

"Bệnh nhân bị bỏng rất tội nghiệp"

Bước vào ngành y theo nguyện vọng gia đình, bác sĩ Trần Anh Tân chọn chuyên ngành Bỏng - Phẫu thuật Tạo hình sau khi tốt nghiệp Đại học Y dược TPHCM vào năm 2005.

Với vị bác sĩ trẻ ngày ấy, bỏng chỉ là một lĩnh vực đào tạo bắt buộc kèm theo, nếu muốn trở thành một bác sĩ thẩm mỹ. Nhưng anh không ngờ, đó chính là chuyên môn mà sau này trên con đường sự nghiệp, anh luôn dành nhiều trăn trở, muốn làm nhiều hơn để giúp người, giúp đời.

Bác sĩ Tân điều trị bỏng cho một bệnh nhi tại Bệnh viện FV (Ảnh: FV).

Những ngày vừa ra trường, khi còn đang học hỏi tại chuyên Khoa Bỏng - Phẫu thuật Tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ Tân đã tham gia phẫu thuật từ thiện về di chứng bỏng cùng với các bác sĩ phẫu thuật điều trị bỏng trong các đoàn của Mỹ, Úc. Chính thời gian này đã thay đổi rất nhiều cách nhìn nhận của anh về công việc của một bác sĩ điều trị bỏng.

"Những bệnh nhân bỏng tôi tiếp cận lúc ấy rất tội nghiệp. Nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, nhưng những vết sẹo di chứng bỏng không phải có thể mổ một lần, mà phải nhiều lần và thậm chí là có những ca bỏng nặng đến mức bệnh nhân không còn vùng da lành lặn nào để làm vật liệu ghép da", nam bác sĩ hồi tưởng.

Anh chia sẻ về kỷ niệm khó quên với một bệnh nhi nghèo ở Đồng bằng sông Cửu Long bị bỏng rất nặng, tiên lượng tử vong cao. Sau nhiều nỗ lực, các bác sĩ cho biết khả năng không cứu được bé. Nhưng ba mẹ bé vẫn quyết định bán nhà ở quê để kéo dài cuộc sống của con "được ngày nào hay ngày đó". Nhìn cảnh người mẹ nằm ngủ lây lất trên hành lang, ăn bánh mì không cầm hơi, để dành tiền lo cho con - dù biết không cứu được, tim vị bác sĩ trẻ nhói đau. Anh tự nhận thấy trách nhiệm của mình là làm sao để xã hội bớt đi những hoàn cảnh thương tâm như vậy.

Một báo cáo do Hội Bỏng Việt Nam công bố năm 2017 cho thấy, hằng năm Việt Nam có khoảng 800.000 đến một triệu nạn nhân bỏng, trong đó, 18.000-20.000 nạn nhân điều trị nội trú. Mặc dù tỷ lệ tử vong, tỷ lệ bệnh nhân bị tàn tật do di chứng bỏng đã giảm xuống những năm qua, nhưng di chứng sau bỏng nặng vẫn là nỗi ám ảnh. Những vết sẹo co rút không chỉ ảnh hưởng chức năng vận động, gây châm chích, đau nhức mỗi khi trái gió trở trời mà còn khiến người bệnh tự ti, mặc cảm ngoại hình.

Với tâm niệm này, bác sĩ Tân không ngừng học hỏi, nghiên cứu nâng cao chuyên ngành bỏng và phẫu thuật tạo hình. Anh nhận bằng chuyên khoa 1 ngành Phẫu thuật Tạo hình, Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2014, học Chuyên khoa 2 chuyên ngành Phẫu thuật Tạo hình - Thẩm mỹ cũng tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Anh còn tham gia các khóa đào tạo nâng cao về: Chuyên ngành Bỏng - Phẫu thuật tạo hình tại Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2006; Đào tạo Lâm sàng và Vi phẫu tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình năm 2010; Phẫu thuật Tạo hình và Thẩm mỹ tại Đại học Y Dược TPHCM năm 2012 và ở nước ngoài như: Viện Y học Thẩm mỹ Hàn Quốc năm 2017, Trung tâm Y tế East Avenue Philippines năm 2018.

Gần 20 năm, anh không nhớ đã tham gia bao nhiêu ca điều trị bỏng và phẫu thuật tạo hình khắc phục di chứng sau bỏng. Với anh, thẩm mỹ là cách để làm đẹp cho đời còn điều trị bỏng là cách anh thực hiện trách nhiệm xã hội, giúp đỡ bệnh nhân.

"Bệnh nhân bị sẹo bỏng rất quý bác sĩ điều trị cho mình. Nhiều người ở quê lên tái khám, mang tặng tôi con gà, nải chuối để cảm ơn. Những cái đó, tình cảm họ để trong món quà rất nhiều. Đây cũng chính là niềm hạnh phúc của người làm bác sĩ, khi giúp đỡ được phần nào cho bệnh nhân", bác sĩ Tân nói.

Phẫu thuật thẩm mỹ: bác sĩ phải học cách nói "không"

Với quan niệm thẩm mỹ trước tiên phải an toàn và tôn trọng vẻ đẹp tự nhiên, anh luôn đưa ra những tư vấn và các giải pháp thẩm mỹ phù hợp dành cho từng đối tượng khách hàng. Một điều thú vị, khi nhắc tới bác sĩ Trần Anh Tân, nhiều người trong giới thẩm mỹ gọi đùa là "bác sĩ không cần tiền".

"Tiền mà ai không cần, tôi cũng cần tiền chứ. Nhưng cái cần của mình phải hợp với chuyên môn", bác sĩ Tân cười đáp về biệt danh trên.

Nguyên nhân bắt nguồn từ nhu cầu thẩm mỹ bùng nổ tại Việt Nam những năm gần đây. Nhiều thẩm mỹ viện, thậm chí là spa không đủ điều kiện cũng cung cấp các dịch vụ thẩm mỹ. Khi có khách hàng, các đơn vị này mới đi tìm bác sĩ phẫu thuật. Do đó, bác sĩ thẩm mỹ rất được săn đón, với mức thù lao cao ở khối tư nhân.

Bác sĩ Trần Anh Tân còn là một chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ giàu kinh nghiệm (Ảnh: FV).

Là bác sĩ có tay nghề và nhiều năm kinh nghiệm tại các thẩm mỹ viện, bác sĩ Tân cũng thường xuyên nhận được những lời mời như vậy. Nhưng anh sẵn sàng từ chối hợp tác với những cơ sở không đảm bảo an toàn cho bệnh nhân và bác sĩ, dù mức thù lao có thể rất lớn.

"Một kỹ thuật phẫu thuật phải học 2-3 năm, nhưng kỹ thuật từ chối khách hàng có khi phải mất 9-10 năm, thậm chí là cả đời mới học được. Nên với các bác sĩ trẻ sau này, tôi chỉ có một lời khuyên là đừng biến khách hàng thành bệnh nhân. Các bạn phải thật vững tay nghề và thực hiện đúng chỉ định để hạn chế xảy ra những biến chứng không đáng có. Khi biến chứng xảy ra, họ đã trở thành bệnh nhân, không phải khách hàng nữa", bác sĩ Tân chia sẻ.

Không gian phòng chờ tại Viện Thẩm Mỹ FV Lifestyle (Ảnh: FV).

Từ tháng 11/2022, bác sĩ Trần Anh Tân gia nhập Viện Thẩm Mỹ FV Lifestyle với vai trò là bác sĩ điều trị cấp cao.

Bác sĩ Tân có hơn 17 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành phẫu thuật tạo hình - thẩm mỹ ở các vị trí như mắt, mũi, căng da, tạo hình ngực, bụng, hút mỡ tạo dáng, xử lý các loại sẹo, đặc biệt là sẹo bỏng, sẹo sau tai nạn,… dựa trên chỉ số nhân trắc học nhưng đảm bảo tiêu chuẩn y khoa và cân đối tỷ lệ vàng của cơ thể. Tại Bệnh viện FV, anh còn đảm nhận các lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu như điều trị bỏng, chăm sóc vết thương và vi phẫu.

FV có phòng mổ an toàn và hiện đại, hỗ trợ các bác sĩ thực hiện các ca phẫu thuật phức tạp (Ảnh: FV).

Chia sẻ thêm về bước ngoặt mới trong sự nghiệp, bác sĩ Tân cho biết, FV là bệnh viện đa khoa với đầy đủ các trang thiết bị y tế hiện đại, phòng mổ tiêu chuẩn quốc tế, quy trình thăm khám chuẩn mực. Anh đánh giá, đây là môi trường an toàn để thực hiện chuyên môn và có đủ "đất" để theo đuổi những lĩnh vực anh mong muốn như điều trị bỏng, chăm sóc vết thương, chứ không chỉ có thẩm mỹ.

"Điều trị bỏng và chăm sóc vết thương là mảng mà Bệnh viện FV đang cần phát triển, mà lại là chuyên môn của tôi. Tôi hy vọng sẽ gắn bó với FV lâu dài để mang lại lợi ích cho bệnh viện - cộng đồng", bác sĩ Tân chia sẻ.

