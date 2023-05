Nhập khẩu giác mạc - Cơ hội cho các bệnh nhân cần ghép giác mạc tại Việt Nam

Gập ghềnh hành trình tìm lại ánh sáng cho đôi mắt

Trong suốt nhiều năm, ông Vũ Anh Minh (66 tuổi, sống và làm việc tại Quảng Ninh) thường xuyên bị đau nhức mắt, ngứa mắt, mắt đỏ nổi cộm, chảy nước mắt và sợ ánh sáng…

Ông đi khám bệnh, bác sĩ kết luận bị đục thủy tinh thể. Ông được phẫu thuật đục thủy tinh thể nhưng mắt ông vẫn tiếp tục đau nhức, khó chịu và luôn cảm giác mắt bị cộm vì dị vật.

GS.BS Donald Tan (phải) đang phẫu thuật tại bệnh viện FV (Ảnh: FV).

Đi khám lần này, bác sĩ kết luận ông bị rách giác mạc mắt phải, cần phải ghép giác mạc để phục hồi thị lực. Ông đăng ký ở nhiều bệnh viện nhưng không có giác mạc phù hợp. Vết rách giác mạc dần hình thành sẹo và to dần. Theo thời gian, ông nhìn mọi vật như bị phủ một lớp mây mờ.

Ròng rã suốt 14 năm, ông đã đi nhiều nơi tìm cách phục hồi thị lực trong vô vọng. Mãi cho đến ngày 23/3/2023, ông Minh mới tìm lại được nguồn sáng quý giá sau ca phẫu thuật ghép giác mạc do bác sĩ Donald Tan thực hiện thành công tại Bệnh viện FV, nhờ nguồn giác mạc nhập khẩu từ ngân hàng giác mạc tại Mỹ.

Bệnh nhân sáng mắt trở lại sau 14 năm mòn mỏi tìm giác mạc

Hay như trường hợp suy giảm thị lực của ông Đinh Việt Dũng (sinh năm 1966, bác sĩ tại một bệnh viện ở Cần Thơ) là do đục thủy tinh thể. Ông được điều trị bằng phương pháp đặt kính đa tiêu cự trong mắt. Nhưng sau một tháng, mắt bên phải của ông nhìn một thành hai, các vật thể nhòe dần trước mắt. Bác sĩ cho biết nguyên nhân do trục kính bị lệch làm rách giác mạc bên mắt phải, cần được ghép giác mạc mới có thể phục hồi thị lực.

Trong quá trình vất vả tìm kiếm cơ hội ghép giác mạc, ông Dũng được một số đồng nghiệp tại TPHCM giới thiệu dịch vụ ghép giác mạc ở FV và may mắn khôi phục thị lực nhờ tài năng của bác sĩ Donald Tan.

Ông Dũng cho biết, nếu không có dịch vụ này, ông phải chờ đợi rất lâu hoặc phải qua Singapore điều trị, với chi phí rất lớn. "Tôi là người may mắn, từ khi bị rách giác mạc đến khi có giác mạc phù hợp để được ghép chỉ 10 tháng", ông Dũng hồ hởi chia sẻ.

Thị lực hồi phục ngay sau phẫu thuật ghép giác mạc

Sau phẫu thuật ghép giác mạc một ngày tại Bệnh viện FV, các bệnh nhân nở nụ cười hạnh phúc vì thị lực đã trở lại. Ông Việt Dũng cho biết, thị lực của ông mỗi ngày một hồi phục tích cực khiến ông thấy rất phấn khởi.

GS. BS Donald Tan vui mừng với sự phục hồi ngoạn mục của ông Dũng (trái) sau ca ghép giác mạc (Ảnh: FV).

BS Donald Tan chia sẻ: "Đối với bệnh giác mạc cần ghép thì càng để lâu, giác mạc hỏng càng nặng. Với bệnh nhân Việt Dũng, thời gian mắc bệnh ngắn nên chỉ ghép một phần, tỷ lệ đào thải thấp hơn so với bệnh nhân Anh Minh, do bị thời gian lâu nên phải ghép giác mạc toàn phần".

GS.BS Donald Tan nhấn mạnh, việc chăm sóc mắt sau khi ghép giác mạc rất quan trọng. Để giác mạc thích ứng tốt với mắt cũng như thị lực phục hồi tốt, bệnh nhân cần tuân thủ chỉ định của bác sĩ, nhỏ thuốc đều đặn và không mang vác nặng. Các bệnh nhân cần tái khám đúng quy định để được theo dõi, kiểm tra mức độ đào thải của giác mạc ghép.

Bệnh viện FV phát triển ghép giác mạc và phẫu thuật khúc xạ

Theo thống kê, hàng năm, Việt Nam có khoảng 15.000 ca mù mới do bệnh lý về giác mạc, tuy vậy nguồn giác mạc hiến tặng cho Ngân hàng Mắt - Bệnh viện Mắt Trung ương rất hạn chế, chưa tới 1.000 người. Do đó, con đường tìm lại ánh sáng của những bệnh nhân vô cùng gian nan. Không ít người phải đi nước ngoài điều trị, rất tốn kém.

Từ năm 2016, Khoa Mắt và Phẫu thuật khúc xạ của Bệnh viện FV triển khai dịch vụ ghép mạc do chính GS.BS. Donald Tan - thành viên sáng lập Trung tâm Mắt Quốc gia Singapore (SNEC) - thực hiện, giúp nhiều bệnh nhân có cơ hội phục hồi thị lực ngay trong nước với chi phí hợp lý.

GS.BS Donald Tan (Ảnh: FV).

GS.BS Donald Tan là chuyên gia hàng đầu thế giới về điều trị các bệnh lý về mắt, đặc biệt là giác mạc. Ông được xem là bậc thầy trong áp dụng các kỹ thuật ghép giác mạc phức tạp và tiên tiến giúp bệnh nhân phục hồi thị lực như phương pháp ghép giác mạc phiến, ghép giác mạc từng phần, cấy răng trong mắt…

Bệnh viện FV cho biết, ông còn là một trong 20 bác sĩ phẫu thuật mắt giỏi nhất thế giới và là người đứng thứ 3 trong danh sách top 100 người ảnh hưởng nhất trong ngành nhãn khoa hiện đại do Tạp chí The Ophthalmologist on Power List (Anh) bình chọn. Ông đã lãnh đạo Ngân hàng Mắt Singapore với tư cách là Giám đốc Y khoa từ năm 1993, trực tiếp thực hiện hơn 4.000 ca ghép giác mạc được thực hiện tại Singapore…

Để đăng ký đặt hẹn khám và ghép giác mạc tại FV, bạn đọc có thể liên hệ Khoa Mắt và Phẫu thuật Khúc xạ - Bệnh viện FV: (028) 5411 3333, máy nhánh 2000.