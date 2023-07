Bác sĩ Tô Lan Phương chia sẻ ưu khuyết điểm của công nghệ nâng cơ Sofwave

Bác sĩ Tô Lan Phương cùng đại diện Sofwave, ông Wolfgang Kramer - Phó chủ tịch khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) (Ảnh: BTC).

Sofwave - công nghệ chùm tia siêu âm đồng bộ song song (Superb) thế hệ mới

Là một trong những công nghệ trẻ hóa mới trên thế giới, ra mắt tại Việt Nam vào cuối năm 2022 và được FDA công nhận về hiệu quả kép, Sofwave tích hợp công nghệ làm lạnh kép trước và sau khi điều trị trực tiếp.

Theo bác sĩ Phương, Sofcool không gây tổn thương lớp biểu bì hoặc các tầng cấu trúc sâu hơn bên dưới lớp trung bì, cải thiện bất cập trước đây của những phương pháp thẩm mỹ không xâm lấn. Các vùng điều trị được tác động sẽ kích thích phản ứng chữa lành được gọi là neo-collagenase, làm tăng và tái tạo collagen trong da, giảm nếp nhăn, đồng thời nâng cung mày và mô dưới cằm, cổ và mặt.

Năng lượng được phóng thích qua Transducers dạng rắn có 7 sóng hình trụ song song. Năng lượng siêu âm được hấp thụ và không thể thâm nhập sâu, do đó ngăn ngừa tổn thương.

"Với công nghệ này, năng lượng siêu âm đi chính xác qua bề mặt da (lớp biểu bì), làm nóng mô trung bì ở độ sâu và nhiệt độ phù hợp để làm trẻ hóa các sợi collagen và cải thiện vẻ ngoài tổng thể của da. Quá trình làm nóng mô da này (60-70⁰C) giúp kích thích sản xuất và tái tạo collagen một cách an toàn", bác sĩ Phương cho biết.

Bác sĩ Tô Lan Phương chia sẻ, chế độ nhiệt từ 60 đến 70 độ C gây co tức thì của collagen. Theo thời gian, collagen mới sẽ được sinh ra do phản ứng viêm và lành thương giúp cho da săn chắc hơn, chống chảy xệ.

Những điểm lưu ý về công nghệ Sofwave

Theo bác sĩ Phương, một số bệnh nhân có thể trải qua tác động phụ sau quá trình điều trị Sofwave, bao gồm thay đổi về sắc tố da, sưng, bầm. Kỹ thuật thực hiện Sofwave tập trung vào lớp bì, do đó không phải là giải pháp cho những trường hợp mặt quá to, béo phì hay dư cân quá nhiều hay bệnh nhân muốn tan mỡ.

Đối với một số vùng nhạy cảm, nơi có dây thần kinh, việc sử dụng công nghệ này cần cẩn trọng để tránh tác dụng phụ không mong muốn.

"Trước khi quyết định thực hiện công nghệ nâng cơ Sofwave, khách hàng nên tham khảo ý kiến của bác sĩ để xác định liệu phương pháp này có phù hợp với tình trạng da và nhu cầu cá nhân của mình hay không", bác sĩ Phương nói.

Bác sĩ Tô Lan Phương chia sẻ thêm, ngoài đề xuất chuẩn của hãng khi thực hiện liệu trình Sofwave như nên trùng lặp mật độ cao nhưng tránh trùng lặp xung. Quy cách điều trị: khoảng cách dòng dọc - 2,5cm, khoảng cách dòng ngang - 0,5cm làm căng da khi lướt đầu siêu âm để tránh kéo da giữa các pass, kiểm tra gel và thoa lại nếu cần.

Kiểm tra sự khớp nối thích hợp giữa đầu siêu âm và da bằng cách đảm bảo vị trí vuông góc và lực được duy trì; không nghiêng hoặc di chuyển đầu siêu âm trong quá trình cung cấp năng lượng. Điều chỉnh theo phản ứng của bệnh nhân với quy trình điều trị (tăng, giảm cài đặt năng lượng, điều chỉnh sau làm mát,...).

"Kỹ thuật trùng lặp 50% các bác sĩ có thể cá thể hóa từng khách hàng, điều trị nâng cao để đạt được kết quả cao hơn", bác sĩ Phương nói.

Lux Beauty Center: làm đẹp không chỉ hiệu quả mà còn phải an toàn

Bác sĩ Tô Lan Phương còn nhấn mạnh, khi áp dụng bất kỳ công nghệ nào trên gương mặt, yếu tố quan trọng nhất đó là cá thể hóa cho từng khách hàng khác nhau. Đối với Sofwave khi thực hiện, có thể tập trung thêm vào những dây chằng nâng cơ trên mặt để tăng hiệu quả và đa số trường hợp sẽ phối hợp những công nghệ trẻ hóa khác, ví dụ như tiêm BTX, BAP, PRP,... để có thể chống lão hóa toàn diện.

Bác sĩ Tô Lan Phương cho biết đã lựa chọn Sofwave không chỉ cập nhật giải pháp thẩm mỹ cũng như mang đến một công nghệ trẻ hóa mới, không xâm lấn, hạn chế biến chứng về sau mà còn góp phần phổ biến chùm tia Superb đến với thị trường thẩm mỹ tại Việt Nam.

Lux Beauty Center là một trong những đơn vị sở hữu công nghệ chùm tia siêu âm song song Superb của Sofwave tại TPHCM. Viện thẩm mỹ Lux Beauty Center được kỳ vọng sẽ mang đến những công nghệ cao cấp và hàng đầu đến khách hàng.

"Phương châm làm đẹp của Lux Beauty Center là đẹp an toàn và có giá trị, hiệu quả, nói không với những sản phẩm không rõ nguồn gốc", bác sĩ Phương khẳng định.

