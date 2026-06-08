Bác sĩ nghẹn ngào vì câu hỏi của nữ sinh bị container cán qua đùi nguy kịch

Ngày 8/6, đại diện Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) cho biết, nơi này vừa kích hoạt quy trình báo động đỏ cùng Bệnh viện Nhân dân 115 và Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM để cứu các trường hợp đa chấn thương nguy kịch do tai nạn giao thông.

Trước đó, ngày 2/6, người mẹ chở con gái 17 tuổi tên H. và con trai 5 tuổi bằng xe máy, va chạm với xe container cùng chiều. Sau khi 3 mẹ con ngã ra đường, nữ sinh 17 tuổi bị container cán qua đùi phải, được người dân xung quanh gọi tổng đài 115 đưa đi cấp cứu.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố tiếp nhận cấp cứu nữ sinh (Ảnh: BV).

Tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, bệnh nhân trong tình trạng bứt rứt, môi tái, không đo được mạch và huyết áp, bụng chướng nhẹ, bầm và xây xát da nhiều vị trí, hạn chế vận động.

Đáng chú ý, bệnh nhi có vết thương phức tạp vùng tầng sinh môn kích thước lớn, lộ xương và chảy máu nhiều...

Các bác sĩ đã kích hoạt quy trình báo động đỏ liên viện, đặt nội khí quản giúp thở, thiết lập đường truyền ngoại biên, trung tâm hồi sức sốc, truyền dịch, thuốc vận mạch và truyền máu khẩn cho nữ sinh.

Bệnh nhân cũng được chụp X-quang và siêu âm ngực - bụng, ghi nhận gãy xương nhiều vị trí, chẩn đoán theo dõi chấn thương lách, ruột, tụy, dập thận trái, tụ dịch nhiều nơi, tràn máu màng phổi trái.

Trong quá trình mổ, ê-kíp phát hiện nữ sinh H. bị đứt tĩnh mạch thận trái gây chảy máu nghiêm trọng. Để cứu tính mạng bệnh nhân, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ thận trái để cầm máu, đồng thời xử trí tổn thương khung chậu và nhiều vết thương dập nát phức tạp, dẫn lưu màng phổi, mở hậu môn tạm.

Bệnh nhi được phối hợp đa chuyên khoa và liên viện để phẫu thuật cấp cứu, điều trị (Ảnh: BV).

Do mất máu quá nhiều, bệnh nhi được truyền hơn 5,2 lít hồng cầu lắng, 2,4 lít huyết tương tươi đông lạnh, 16 đơn vị tiểu cầu đậm đặc và 12 túi kết tủa lạnh. Sau 24 giờ hồi sức, tình trạng H. dần ổn định, huyết áp và mạch trở về giới hạn an toàn.

Ngay khi vừa tỉnh lại, câu hỏi đầu tiên của nữ sinh 17 tuổi bị container cán qua đùi khiến các bác sĩ nghẹn ngào: "Em trai con có sao không ạ".

Theo Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, bé trai 5 tuổi trong vụ tai nạn nêu trên (là em nữ sinh H.) bị container cán qua bàn chân trái. Bệnh nhi đã được cắt lọc vết thương và đặt máy VAC để hút các mô hoại tử và dịch rỉ viêm, tạo điều kiện để ghép da thuận lợi sau này.

Hiện tại, bé trai tiếp tục được điều trị vết thương, trong khi nữ sinh 17 tuổi đã được chuyển sang Bệnh viện Nhân dân 115 để điều trị tiếp. Riêng người mẹ của 2 bệnh nhân trên chỉ bị thương nhẹ sau vụ việc.

Các bác sĩ nhận định, đây là một trong những trường hợp đa chấn thương nặng, sốc mất máu nguy kịch được cấp cứu kịp thời nhờ sự phối hợp khẩn trương giữa nhiều chuyên khoa và hệ thống báo động đỏ liên viện.