Bé trai 15 tuổi vỡ dạ dày sau cú tông vào bồn hoa, thoát chết ngoạn mục

Ngày 13/5, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cho biết, các bác sĩ của đơn vị vừa cứu sống một bệnh nhi nguy kịch vì tai nạn giao thông.

Các bác sĩ cấp cứu khẩn cấp để cứu sống bé trai nguy kịch do tai nạn giao thông (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Trước đó, em T.V.A. (15 tuổi, trú xã Yên Mô, Ninh Bình) gặp tai nạn khi điều khiển xe gắn máy đâm vào bồn hoa dẫn đến sốc chấn thương - đa chấn thương. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch: suy hô hấp, suy tuần hoàn, toàn thân có nhiều vết trầy xước, bụng đau, chướng và căng như gỗ.

Qua thăm khám, các bác sĩ tiên lượng nặng, nhanh chóng can thiệp cấp cứu đặt ống nội khí quản, bóp bóng có oxy, an thần, giảm đau, truyền dịch chống sốc, cầm máu cho bệnh nhân.

Các kết quả cận lâm sàng ghi nhận bệnh nhân có tình trạng đụng dập nhu mô phổi hai bên, tràn khí - tràn máu màng phổi hai bên; có nhiều khí và dịch tự do ổ bụng, theo dõi vỡ tạng rỗng.

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình đã kích hoạt báo động đỏ, hội chẩn liên chuyên khoa cấp cứu cho người bệnh. Quá trình phẫu thuật mở ổ bụng bệnh nhân, bác sĩ ghi nhận tình trạng vỡ dạ dày với hai đường vỡ lớn dài 12-15cm ở mặt trước và mặt sau, trong ổ bụng có rất nhiều thức ăn bẩn.

Em T.V.A. hồi phục kỳ diệu, được xuất viện sau gần một tháng cấp cứu trong tình trạng thập tử nhất sinh (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Bệnh nhân được cắt phần dạ dày tổn thương và khâu phục hồi, làm sạch ổ bụng sau đó dẫn lưu ra ngoài. Cuộc phẫu thuật kéo dài 5 tiếng, sau đó bệnh nhân được chuyển về Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc theo dõi điều trị.

Sau 5 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân được cai máy thở thành công, giảm và cắt dần thuốc vận mạch. Sau 10 ngày, tình trạng bệnh nhân dần ổn định, được rút các sonde dẫn lưu ổ bụng, tập ăn trở lại. Các bác sĩ chuyển bệnh nhân về Khoa Ngoại nhi tiếp tục điều trị.

Sau gần một tháng, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, ăn uống, tiêu hóa tốt. Hành trình cứu sống bệnh nhân được xem như một kỳ tích đối với cả người bệnh và người nhà.