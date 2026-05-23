Kích hoạt báo động đỏ, cứu đôi chân bé gái 7 tuổi bị xe tải cán qua

Ngày 23/5, đại diện bệnh viện ở phường Hội Phú, Gia Lai cho biết, các bác sĩ của đơn vị đã phẫu thuật cấp cứu thành công cho bé gái 7 tuổi bị xe tải tông khi đang đi bộ qua đường, với tổn thương đặc biệt nghiêm trọng ở cả hai chân.

Các bác sĩ phẫu thuật giành lại sự sống và nỗ lực giữ lại đôi chân cho bé gái bị tai nạn giao thông (Ảnh: Thục Miên).

Theo thông tin từ bệnh viện, ngày 21/5, em A.T. (SN 2019, trú tại xã Ia Băng, Gia Lai) nhập viện trong tình trạng nguy kịch do vụ bị xe tải cán qua chân nạn nhân.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhi tỉnh nhưng da nhợt nhạt, mạch nhanh, huyết áp tụt, hai đùi và chân biến dạng nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng bảo tồn chi.

Sau khi tiếp nhận, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ, huy động nhiều chuyên khoa phối hợp cấp cứu. Các bác sĩ vừa hồi sức, ổn định huyết áp và tình trạng mất máu. Đồng thời, êkíp cũng khẩn trương lên phương án phẫu thuật nhằm cứu sống bệnh nhi và giữ lại đôi chân cho bé gái.

Sau 2 ngày phẫu thuật, sức khỏe em T. đã ổn định, đôi chân có dấu hiệu phục hồi tích cực (Ảnh: Thục Miên).

Bệnh viện đã triển khai 2 ê-kíp mổ để đồng thời xử lý song song hai chân. Trong nhiều giờ liên tục, các bác sĩ cắt lọc tổn thương, kết hợp xương 2 đùi và 2 cẳng chân, đính lại chỗ bám gân gót chân phải...

Sau 24 giờ phẫu thuật, đôi chân của bé dần hồng ấm trở lại. Hiện bệnh nhi đã tỉnh táo, các chỉ số mạch và huyết áp ổn định, tiếp tục được theo dõi, điều trị tích cực trong những ngày tới.